OTTAWA, ON, le 27 mai 2026 /CNW/ - « Aujourd'hui, les musulmans du Canada et du monde entier célébreront le début de l'Aïd al-Adha. Cette journée sacrée, aussi appelée la Fête du sacrifice, marque la fin du pèlerinage du Hadj.

L'Aïd al-Adha est une célébration de la compassion, de la générosité et du service. Ces valeurs, qui sont fondamentales au Canada, sont au cœur de la contribution apportée par les musulmans canadiens pour bâtir un avenir plus solide et plus prospère pour tous.

Je souhaite un Aïd al-Adha béni et joyeux à toutes les personnes qui le célèbrent. Aïd Moubarak. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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