/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Hodgson fera une annonce sur le gaz naturel liquéfié/ English
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
27 mai, 2026, 08:00 ET
VANCOUVER, BC, le 26 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, fera une annonce au sujet des exportations d'énergie à l'échelle internationale. Un point de presse suivra.
Date : Mercredi 27 mai 2026
Heure : 8 h 30 (HP)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
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SOURCE Ressources naturelles Canada
Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
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