L'entreprise du Saguenay-Lac-Saint-Jean obtient une aide financière de 1 800 000 $ de DEC.

SAINT-HENRI-DE-TAILLON, QC, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises manufacturières innovantes contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Carlos Leitão, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 1 800 000 $ à OSBLOCK™. Cet appui de DEC permettra à la PME de Sainte-Monique d'accroître sa productivité, sa compétitivité et sa capacité de production.

OSBLOCK™ est spécialisé dans la fabrication, à partir de matériaux recyclés, de produits modulaires et structuraux destinés au secteur de la construction. Grâce au soutien de DEC, l'entreprise pourra acquérir des équipements qui lui permettront d'intégrer des matières actuellement non recyclables dans la construction résidentielle au Canada, en plus de croître et d'améliorer sa productivité. Elle augmentera ainsi son chiffre d'affaires et créera deux emplois.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités. Nous les aidons à investir dans des équipements qui les rendront plus performantes, comme le démontre la contribution de DEC au projet d'OSBLOCK™. Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME québécoises et canadiennes, entre autres en les aidant à s'outiller adéquatement pour que nous bâtissions ensemble une économie plus forte, résiliente et durable. Je suis convaincue que le succès et les retombées de ce projet d'expansion rejailliront sur toute la région, sur le Québec et sur le Canada. »

« Aujourd'hui marque une nouvelle étape dans le développement d'OSBLOCK™. Avec la contribution de DEC, cette entreprise du Lac-Saint-Jean acquiert de nouveaux équipements plus performants pour augmenter sa capacité de production de produits modulaires et structuraux fabriqués à partir de matériaux recyclés. Le secteur manufacturier est un pilier de notre économie et c'est pourquoi le gouvernement du Canada est engagé à investir dans nos PME. »

« L'annonce d'aujourd'hui nous permettra de franchir une étape importante dans notre développement en permettant la mise en place d'une ligne de production qui servira à 100 % à la valorisation des plastiques orphelins autrefois destinés au site d'enfouissement. Notre nouveau procédé nous permettra d'éviter l'enfouissement de plusieurs tonnes de matériel annuellement en plus d'offrir des matériaux entièrement revalorisés et pouvant servir à divers secteurs de la construction. Nous sommes persuadés que cet investissement de plus de 5 000 000 $ contribuera aux besoins de logements partout au Canada et sera un tournant majeur dans la valorisation des plastiques orphelins. »

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

