L'organisme affilié au Cégep de Thetford Mines obtient une aide financière de 580 000 $ de DEC.

THETFORD MINES, QC, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'innovation et le développement de produits respectueux de l'environnement contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a profité de sa visite au Centre Kemitek, le 6 octobre dernier, pour annoncer qu'il reçoit une contribution non remboursable de 580 000 $. Cet appui de DEC lui permettra de faire l'acquisition et l'installation d'équipements de recherche hautement spécialisés, notamment un réacteur chimique en flux continu et des équipements de filtration et de distillation.

Kemitek est un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) en plus d'être reconnu comme centre d'accès à la technologie canadien (CAT). Il conçoit, planifie et réalise des projets de recherche appliquée en fonction des objectifs de ses clients. Il se spécialise dans les domaines de la chimie verte et de la mise à l'échelle de procédés. Les équipements acquis grâce à l'aide de DEC lui permettront d'accroître son offre de service auprès des PME et d'accompagner plus d'entreprises dans le développement de technologies et de produits plus respectueux de l'environnement. Enfin, l'organisme pourra également développer un nouveau service de production permettant aux entreprises d'atteindre l'étape de la commercialisation de leurs produits innovants.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes innovants qui sont source de fierté dans leur communauté. La croissance économique du Québec repose notamment sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. L'innovation contribue de façon importante à la croissance en plus d'être un atout clé pour bâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« La crise climatique demeure l'un des défis les plus importants de notre époque. Il est donc primordial d'encourager les entreprises et les organismes de chez nous à développer des procédés et des produits plus verts, chez nous. Le projet de Kemitek saisit les occasions offertes par l'économie verte et favorise la compétitivité de nos industries et la croissance économique. Toutes mes félicitations à Kemitek et à son équipe : leurs efforts concourent à la construction de communautés plus saines et plus résilientes. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Nous sommes reconnaissants de cette aide de DEC qui nous permettra d'offrir un nouveau service de fabrication précommerciale pour les entreprises d'ici, leur donnant accès aux marchés avec leurs nouveaux produits et procédés innovants plus respectueux de l'environnement et de la santé humaine. »

David Berthiaume, directeur général, Kemitek

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Marie-Justine Torres Ames, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 613-327-5918, [email protected]