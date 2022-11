L'organisme de Laval obtient une aide financière de plus de 2,2 M$ de DEC.

LAVAL, QC, le 21 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'innovation contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St‑Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui deux contributions non remboursables totalisant 2 214 600 $ au Centre québécois d'innovation en biotechnologie. Ces appuis de DEC permettront d'offrir des services et des équipements technologiques de pointe pour appuyer le démarrage d'entreprises innovantes dans le secteur des sciences de la vie.

Le Centre québécois d'innovation en biotechnologie (CQIB) est un organisme à but non lucratif spécialisé dans l'accompagnement des entreprises au stade du prédémarrage et du démarrage dans le domaine des sciences de la vie et des technologies de la santé. Il offre également des services-conseils en matière de développement des affaires, de financement et d'appui technique. Fondé en 1995 par l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et la Ville de Laval, il est le seul incubateur spécialisé en biotechnologie au Québec et le premier incubateur en sciences de la vie au Canada.

Une contribution de 1 425 000 $ permettra au CQIB de couvrir ses frais de fonctionnement entre 2021 et 2024, dont les salaires des employés, le loyer ainsi que les frais d'exploitation. La seconde contribution, de 789 600 $, permettra l'achat d'équipements hautement spécialisés tels qu'un appareil de chromatographie en phase gazeuse, un appareil de chromatographie liquide à haute performance, un appareil de réaction de polymérisation en chaîne, un équipement d'imagerie et de microscopie et lecteur de plaque, un biofermenteur et une bio‑imprimante 3D qui seront offerts en mode partagé pour les entreprises en démarrage appuyées par l'organisme. Cet important appui de DEC contribue à soutenir la recherche et développement, la commercialisation d'innovation et la numérisation des entreprises en démarrage et incubées de ce secteur spécialisé.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes innovants qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. L'innovation contribue de façon importante à la croissance en plus d'être un atout pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« Nous aidons les entreprises à s'outiller adéquatement pour qu'elles puissent demeurer compétitives, prospérer et créer de bons emplois. Grâce à l'aide financière de notre gouvernement, le Centre québécois d'innovation en biotechnologie pourra continuer à innover dans un domaine de pointe et consolider sa position dans l'industrie et sur les marchés, ce qui contribuera aussi à stimuler l'économie régionale. Cet appui, qui fait partie de notre plan de relance économique, bénéficiera ainsi à la région de Laval et permettra à l'économie canadienne de revenir encore plus forte. »

L'honorable Pascale St‑Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Notre gouvernement est là pour appuyer les travailleurs et les PME québécoises et canadiennes. Le Centre québécois d'innovation en biotechnologie (CQIB) soutient les entrepreneurs, les chercheurs et les investisseurs en sciences de la vie. Le soutien apporté au CQIB aidera directement les entreprises qu'il accompagne à s'outiller adéquatement pour qu'ensemble, nous puissions rebâtir une économie plus forte, résiliente et durable. »

Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire du ministre des Transports

« Cette contribution financière permet de soutenir des entreprises à l'étape cruciale du développement de nouvelles technologies médicales et a permis, au cours des trois dernières années, de générer plus de 90 M$ d'investissement dans nos entreprises. »

Perry Niro, directeur général, CQIB

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Ariane Joazard‑Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]