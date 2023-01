L'entreprise de Laval obtient une aide financière de 600 000 $ de DEC.

LAVAL, QC, le 16 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'innovation contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 600 000 $ à CIRION BioPharma Recherche inc. (CIRION). Cet appui de DEC permettra à l'entreprise d'augmenter sa compétitivité et d'accélérer sa croissance.

Démarrée en 1996 au Centre québécois d'innovation en biotechnologie situé dans le Biopôle de Laval, CIRION est une entreprise de recherche contractuelle spécialisée en immunologie et en biologie moléculaire. L'entreprise présente une expertise de pointe pour le support au développement de médicaments de type biologique et biosimilaire et spécifiquement, pour en déterminer l'immunogénicité. Occupant maintenant ses propres installations de plus de 3 367 m2 au sein du Biopôle de Laval, CIRION offre aussi à l'industrie biopharmaceutique mondiale, dans le cadre d'études cliniques et précliniques, des services globaux de laboratoire centralisé incluant la conception de protocoles d'investigation analytique, la gestion de toutes les facettes analytiques d'un protocole d'investigation multisite, la réalisation des essais requis en laboratoire et l'ensemble de la logistique pour la gestion des spécimens.

Ces services sont offerts à l'échelle internationale par le biais d'alliances mises en place avec des laboratoires centralisés ayant une offre de service comparable. Ce projet permettra d'une part à CIRION d'acquérir de nouveaux instruments de laboratoire afin de rester à la fine pointe de la technologie et, d'autre part, de mettre en œuvre des efforts additionnels de commercialisation aux États-Unis et ailleurs dans le monde, ce qui se traduira par la création de nombreux emplois.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes innovants qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. L'innovation contribue de façon importante à la croissance en plus d'être un atout pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« L'innovation est au cœur de l'ADN des entreprises québécoises et notre gouvernement continue d'être là pour les soutenir. C'est ce qu'on fait avec l'investissement annoncé aujourd'hui, qui va aider l'entreprise CIRION à continuer sa croissance et à rester compétitive. Dans le domaine pharmaceutique comme ailleurs, les entreprises québécoises sont déjà des leaders. En leur donnant un coup de pouce, on s'assure qu'elles consolident leur position de chefs de file et on continue de livrer pour les Québécois. »

L'honorable Pablo Rodriguez, député d'Honoré-Mercier, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« En investissant dans l'amélioration des équipements et des procédés de CIRION, notre gouvernement demeure fidèle à ses engagements et aide les entreprises à croître, à innover et à exporter leurs produits. En créant et maintenant des emplois de qualité, elles assurent ainsi la prospérité de l'économie canadienne. Bravo à l'équipe de CIRION pour ce projet porteur dans le domaine de la recherche pharmaceutique et biotechnologique! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« CIRION investit constamment dans son personnel, ses infrastructures, son instrumentation et ses procédés afin d'offrir à l'industrie biopharmaceutique des services de recherche de pointe qui dépassent les attentes de l'industrie. L'aide consentie en vertu du programme CERI permet à CIRION d'accélérer son plan de développement à l'étranger et sa compétitivité. Ce programme et l'aide de DEC consentie depuis la création de l'entreprise nous ont notamment permis d'augmenter nos capacités technologiques afin de répondre à la demande toujours croissante de l'industrie pour notre expertise et nos services. En ce sens, l'appui de DEC a contribué significativement à la croissance de notre entreprise depuis sa création. »

Dr Sylvain Desrochers, cofondateur, président et chef de la direction, CIRION BioPharma Recherche inc.

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]