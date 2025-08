OTTAWA, ON, le 1er août 2025 /CNW/ - « À cette date, en 1834, la Loi sur l'abolition de l'esclavage entrait en vigueur dans l'ensemble de l'Empire britannique, marquant le début de l'émancipation pour des centaines de milliers d'esclaves africains et leurs descendants. Un bon nombre d'entre eux se sont déplacés vers le nord, en suivant le parcours du chemin de fer clandestin, pour trouver la liberté au Canada.

L'esclavage des Africains représente encore une injustice ignoble de l'histoire, dont les conséquences se répercutent à travers les générations.

Aujourd'hui, nous rendons hommage aux communautés noires du Canada et du monde entier. Ce faisant, nous nous engageons, comme citoyens et comme pays, à bâtir un avenir plus fort où la dignité et l'humanité de tous et de toutes ne sont pas des idéaux à atteindre, mais des principes durables. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]