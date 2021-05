Le ministre Seamus O'Regan Jr annonce l'octroi d'un financement à The Rooms, dans la capitale de Terre-Neuve-et-Labrador

ST. JOHN'S, NL, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada continue d'appuyer la création et la rénovation d'espaces culturels afin d'améliorer l'accès aux arts et au patrimoine.

L'honorable Seamus O'Regan Jr, ministre des Ressources naturelles et député de St. John's-Sud-Mount Pearl, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 758 170 dollars à l'espace culturel The Rooms de St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador). Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.

Accordée par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, cette somme permettra à The Rooms d'acheter de l'équipement spécialisé pour gérer les conditions environnementales à l'intérieur de son bâtiment, ainsi que de remplacer ses systèmes d'alimentation électrique ininterrompue, de sécurité, de gicleurs et d'éclairage. De plus, le centre pourra également combler les lacunes identifiées en ce qui concerne l'emplacement de l'éclairage d'urgence et l'installation d'une séparation coupe-feu dans la salle des générateurs.

Le Budget 2021 - Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience prévoit des investissements aux quatre coins du pays pour appuyer le secteur des arts et de la culture, particulièrement touché par la pandémie de COVID-19. Parmi ceux-ci, mentionnons des investissements pour les infrastructures vieillissantes.

Citations

« Les espaces culturels sont des lieux de rassemblement qui enrichissent la vie des Canadiens et Canadiennes. C'est pourquoi je suis fier que notre gouvernement puisse appuyer la modernisation des espaces à The Rooms, pour que les visiteurs de St. John's continuent à découvrir l'histoire de Terre-Neuve-et-Labrador pendant encore de nombreuses années. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Depuis plus de 15 ans, The Rooms rassemble les familles et les visiteurs pour leur faire découvrir qui nous sommes et d'où nous venons, en plus de mettre en valeur ce que notre province a de meilleur à offrir. Nous renforçons les espaces culturels locaux de sorte que The Rooms puisse continuer à faire vivre des moments inoubliables au public. »

- L'honorable Seamus O'Regan Jr, ministre des Ressources naturelles et député de St. John's-Sud-Mount Pearl

« Le financement annoncé aujourd'hui contribuera grandement à maintenir The Rooms, l'une des principales institutions culturelles de la province, dans un état impeccable. The Rooms est une structure distinctive et impressionnante qui abrite notre musée, notre galerie d'art et nos archives, mais c'est aussi bien plus que cela. C'est l'un des plus beaux joyaux culturels de la province, un centre de création et d'apprentissage, ainsi qu'un centre communautaire. Merci au gouvernement fédéral pour ces fonds. Ils joueront un rôle clé dans la préservation et la protection de nos biens historiques et culturels dont pourront profiter les générations à venir. »

­- L'honorable Steve Crocker, ministre du Tourisme, de la Culture, des Arts et des Loisirs de Terre-Neuve-et-Labrador

« Cette généreuse contribution du gouvernement du Canada, par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels de Patrimoine canadien, permet à The Rooms d'apporter d'importantes améliorations aux systèmes de contrôle environnemental qui protègent les collections appartenant à la population de Terre-Neuve-et-Labrador. Le Fonds nous permet également d'accroitre l'accessibilité à nos galeries et d'élargir notre programmation publique. La durabilité, l'accessibilité et l'amélioration des expériences sont des priorités pour The Rooms. Nous sommes reconnaissants de recevoir cette subvention, qui nous permet de réaliser un travail important et d'approfondir notre impact au sein de notre communauté. »

- Anne Chafe, présidente-directrice-générale, The Rooms Corporation of Newfoundland and Labrador

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels.

The Rooms est le plus grand espace culturel public de Terre-Neuve-et-Labrador. Il a ouvert ses portes au public en 2005.

Liens connexes

Fonds du Canada pour les espaces culturels

The Rooms (en anglais seulement)

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement) veuillez communiquer avec : Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca