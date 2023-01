DEC accorde plus de 1,2 million de dollars dans le cadre de cinq projets qui contribueront à la transition verte du Québec

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les PME ont un rôle clé à jouer pour assurer la transition environnementale de l'économie du Québec. Elles cherchent à innover et à croître en devenant plus compétitives dans un monde plus vert. C'est pourquoi la ministre des Sports et ministre responsable de DEC, l'honorable Pascale St-Onge, accompagnée de l'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice‍‒Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, annonce aujourd'hui des contributions totalisant 1 208 952 $ dans le cadre de cinq projets qui favoriseront la transition verte en Mauricie.

Les bénéficiaires sont : GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud, Groupe PRO-B inc., Fût Mauricie (2954-8344 Québec inc.), Waste Robotics inc. et Theron Sport inc. Ces investissements de DEC leur permettront soit de démarrer leur projet, d'augmenter leur production tout en améliorant leur efficacité énergétique ou en réduisant leurs pertes, ainsi que de commercialiser leurs produits. Le complément d'information sur chacun des projets est fourni dans le document connexe.

Le gouvernement du Canada soutient les PME en favorisant le développement durable dans toutes les régions du Québec. Des programmes et services adaptés sont disponibles pour accélérer la réalisation de projets novateurs, l'adoption de technologies propres et le développement de produits plus verts. C'est de cette façon que DEC aide concrètement les entreprises, les entrepreneurs et les travailleurs du Québec à mieux se positionner et à saisir les occasions dans une économie en transition.

Citations

« Nous devons aider les petites et moyennes entreprises à prendre le virage vert pour qu'elles puissent se tailler une place de choix dans l'économie de demain. C'est pourquoi notre gouvernement appuie des acteurs économiques du Québec comme GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud, Groupe PRO-B, Fût Mauricie, Waste Robotics et Theron Sport, dont les projets aideront à réduire l'empreinte environnementale, à augmenter leur compétitivité ou à innover grâce à des technologies propres. Je tiens à souligner leurs efforts qui contribuent à la mise en place d'une économie durable. Félicitations! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Les entreprises jouent un rôle clé dans l'économie québécoise et la transition verte. C'est pourquoi notre gouvernement s'engage à les soutenir pour qu'elles demeurent compétitives, innovantes, mais aussi pour qu'elles puissent s'outiller adéquatement afin de se tailler une place dans l'économie de demain. En aidant GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud, Groupe PRO-B, Fût Mauricie, Waste Robotics et Theron Sport, nous démontrons à nouveau qu'il est possible de miser sur une croissance économique à empreinte écologique réduite. »

L'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice‍‒Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Faits en bref

Selon un sondage réalisé en 2022 par Manufacturiers et exportateurs Canada, 90 % des PME manufacturières canadiennes n'ont pas entamé leur transition vers la carboneutralité. Or, les PME génèrent environ 30 % du total des émissions de GES du Canada.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]