L'accès élargi à des activités saines pour les personnes âgées contribuera à améliorer la santé et la qualité de vie

TORONTO, le 8 mars 2022 /CNW/ - L'activité physique quotidienne et une alimentation saine jouent un rôle essentiel dans la santé, le mieux-être et la qualité de vie des Canadiens et des Canadiennes. Cependant, la majorité des personnes âgées ne sont pas assez actives pour atteindre les recommandations en matière d'activité physique, et nombre d'entre elles ont également un accès limité à des aliments nutritifs. Ils courent ainsi un grand risque de développer une maladie chronique ou de se blesser en tombant.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, et accompagné de Lisa Hepfner, députée de Hamilton Mountain, Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé, a annoncé un investissement de plus de 2,2 millions de dollars destiné à trois organismes afin d'appuyer les saines habitudes de vie chez les aînés. Les projets permettront d'adopter des approches innovantes et intégrées pour promouvoir un mode de vie sain et s'attaquer aux facteurs de risque communs des maladies chroniques. Les projets sont :

Le Health Commons Solution Lab du Sinai Health System recevra 1 010 434 $ pour son projet « Neighbours » , qui vise à réduire et à prévenir l'isolement social tout en améliorant la santé et la qualité de vie des personnes âgées dans la région du Grand Toronto. La communauté participera à la co-conception, à la création et à la direction de nouvelles activités de promotion de la santé qui reflètent les intérêts et les besoins des personnes âgées vivant dans la collectivité. Par exemple, les aînés seront encouragés à se fixer des objectifs en matière de santé et recevront les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs. Des réseaux de soutien contribueront également à motiver les personnes et à renforcer leurs comportements sains.

, qui vise à réduire et à prévenir l'isolement social tout en améliorant la santé et la qualité de vie des personnes âgées dans la région du Grand Toronto. La communauté participera à la co-conception, à la création et à la direction de nouvelles activités de promotion de la santé qui reflètent les intérêts et les besoins des personnes âgées vivant dans la collectivité. Par exemple, les aînés seront encouragés à se fixer des objectifs en matière de santé et recevront les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs. Des réseaux de soutien contribueront également à motiver les personnes et à renforcer leurs comportements sains. L'Université McMaster recevra 983 565 $ pour son projet « Embolden » , qui vise à explorer les déterminants sociaux de la santé et les obstacles auxquels sont confrontées les personnes âgées afin d'améliorer leur accès aux services de santé dans la grande région de Hamilton . Dans les collectivités aux prises avec de grandes inégalités en santé, les participants au projet apprendront et appliqueront des stratégies pratiques liées à une meilleure alimentation et à l'activité physique. Ils recevront également de la formation qui les aidera à mieux s'orienter dans les services sociaux et de santé de la grande région de Hamilton .

, qui vise à explorer les déterminants sociaux de la santé et les obstacles auxquels sont confrontées les personnes âgées afin d'améliorer leur accès aux services de santé dans la grande région de . Dans les collectivités aux prises avec de grandes inégalités en santé, les participants au projet apprendront et appliqueront des stratégies pratiques liées à une meilleure alimentation et à l'activité physique. Ils recevront également de la formation qui les aidera à mieux s'orienter dans les services sociaux et de santé de la grande région de . La Cowichan Green Community Society recevra 261 017 $ pour son projet « Transforming Tea and Toast », destiné aux personnes âgées isolées de l'île de Vancouver . Le projet favorisera l'adoption de meilleurs comportements en mettant les personnes âgées en contact avec les ressources de la collectivité et en renforçant leurs interactions sociales. Les activités pour un mode de vie sain respecteront les recommandations liées à la COVID-19 et comprendront ce qui suit : manger et cuisiner ensemble, jardiner et récolter, améliorer la culture alimentaire et l'accès aux aliments nutritifs, et participer à des activités physiques comme des promenades dans la nature.

Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec des partenaires communautaires pour investir dans la santé et le bien-être des aînés, pour leur assurer le soutien dont elles ont besoin pour maintenir leur santé dans leurs vieux jours.

Citations

« L'activité physique régulière, les interactions sociales et une alimentation saine sont essentielles pour tous les membres de la population canadienne, mais davantage pour les aînés âgés qui sont plus susceptibles de développer une maladie chronique. Ces projets, réalisés dans les collectivités, fourniront aux personnes âgées au Canada les outils, les ressources et les interactions sociales dont elles ont besoin pour les aider à bien vieillir et à continuer de profiter de la vie dans leurs vieux jours. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Le financement annoncé aujourd'hui aux trois organismes permettra au gouvernement du Canada de se rapprocher de son objectif d'assurer le bien-être des aînés à ce stade de leur vie. Les projets aborderont des approches novatrices et intégrées aux habitudes de vie saine comme l'activité physique et une bonne alimentation, mais favoriseront également les interactions sociales et l'accès aux ressources sociales et sanitaires au moyen de leurs programmes. »

Adam van Koeverden

Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé

« À Hamilton, en Ontario, plus de 167 000 personnes, soit environ le tiers de notre population, sont âgées de plus de 55 ans, et 12 000 aînés sont considérés comme isolés. L'investissement dans la santé et le mieux-être des Canadiennes et des Canadiens âgés provenant du Fonds pour les partenariats multisectoriels (FPM) sera transformationnel pour chacun de ces projets ainsi que pour les personnes âgées qu'ils servent. »

Lisa Hepfner

Députée, Hamilton Mountain, Ontario

« Appuyés par l'Agence de la santé publique du Canada, nous sommes heureux d'avoir l'occasion de collaborer avec des communautés de personnes âgées pour inciter les voisinages à créer des espaces stimulants pour les personnes vieillissantes. Aujourd'hui plus que jamais, de nombreuses personnes âgées se sentent seules, et il est urgent de renforcer les connexions sociales, la participation, l'amélioration de la nutrition et l'activité physique. Voilà tant d'éléments essentiels pour appuyer le maintien de la santé des aînés et améliorer leur mieux-être. Bien vieillir à domicile est un des principaux contributeurs à la viabilité de notre système de soins de santé. »

Dr Gary Newton

Président et directeur général, Sinai Health

« Nous savons que les programmes communautaires peuvent aider de façon très efficace les personnes âgées à maintenir leur mobilité et leur santé et à participer dans un cadre social. De plus, nous savons également que ces avantages ne sont possibles que lorsque les programmes sont conçus de façon à régler les vrais obstacles que les personnes peuvent rencontrer lorsqu'elles veulent avoir accès à ces programmes et les utiliser. »

Rebecca Ganann

Chercheuse principale et professeure adjointe à l'École de sciences infirmières de l'Université McMaster

« La Cowichan Green Community, ainsi que les autres carrefours d'alimentation de la région sanitaire de l'île de Vancouver sont reconnaissants du financement, qui devrait permettre d'accroître l'accès à des aliments nutritifs et à des activités éducatrices menées à l'extérieur. Le facteur social qui s'ajoute est extrêmement important pour les aînés, qui, nous le savons, ont souffert pendant la pandémie. »

Judith Stafford

Directrice exécutive, Cowichan Green Community

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui provient du Fonds pour les partenariats multisectoriels (FPM) de l'Agence de la santé publique du Canada (maintenant connu sous le nom de « Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés »). Par l'intermédiaire de ce fonds, 20 millions de dollars par an ont été investis depuis 2013 dans des projets innovants à l'échelle du pays qui visent à réduire le risque de maladies chroniques chez les Canadiens et les Canadiennes en s'attaquant aux facteurs de risque modifiables courants, à savoir la mauvaise alimentation, le tabagisme et l'inactivité physique.

(maintenant connu sous le nom de « Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés »). Par l'intermédiaire de ce fonds, 20 millions de dollars par an ont été investis depuis 2013 dans des projets innovants à l'échelle du pays qui visent à réduire le risque de maladies chroniques chez les Canadiens et les Canadiennes en s'attaquant aux facteurs de risque modifiables courants, à savoir la mauvaise alimentation, le tabagisme et l'inactivité physique. Établi au Sinai Health, le Health Commons Solutions Lab est un laboratoire d'innovation à but non lucratif, financé par des fonds publics, qui collabore avec des équipes et des organismes communautaires en Ontario pour bâtir des collectivités résilientes, aider toutes les personnes à vivre dans la dignité et améliorer la santé et le mieux-être.

pour bâtir des collectivités résilientes, aider toutes les personnes à vivre dans la dignité et améliorer la santé et le mieux-être. L'Université McMaster est une université axée sur la recherche dont la vision est de se distinguer à l'échelle internationale par sa créativité, son innovation et son excellence. Elle vise à favoriser l'innovation et l'impact, en utilisant des connaissances fondées sur des données probantes pour faire progresser la santé et le mieux-être des personnes et de la société.

La Cowichan Green Community Society vise à améliorer la sécurité alimentaire en établissant des relations solides avec les producteurs alimentaires locaux, en augmentant la capacité de production alimentaire locale (tant en milieu urbain que rural) et en fournissant aux gens les connaissances, les compétences et les ressources dont ils ont besoin pour nourrir leur collectivité.

Liens connexes

Partenariats plurisectoriels

Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Marie-France Proulx, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Demandes de renseignements du public, 613-957-2991, 1-866-225-0709