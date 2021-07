WINNIPEG, MB, le 27 juill. 2021 /CNW/ - Aider les aéroports à atténuer les conséquences financières de la pandémie de COVID-19 fait partie de la stratégie du gouvernement du Canada. Celle-ci vise à garantir que le réseau de transport aérien du Canada offre aux Canadiens un choix, une connectivité et un transport aérien abordable. Le réseau d'aéroports de classe mondiale du pays a été soumis à des pressions financières considérables à la suite du déclin spectaculaire des voyages de passagers. Les investissements dans les infrastructures aéroportuaires sont cruciaux pour maintenir la sécurité et la connectivité des voyageurs, des travailleurs des aéroports et des communautés environnantes.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, le ministre des Affaires du Nord, l'honorable Daniel Vandal, et le député de Winnipeg, Terry Duguid, ont annoncé que près de 12,7 millions de dollars seraient versés pour aider l'aéroport international Richardson de Winnipeg à se remettre des répercussions de la pandémie de COVID-19. Ces fonds appuieront la continuité des services aériens ainsi que les projets importants liés aux infrastructures de transport à l'aéroport.

Le gouvernement du Canada verse à l'aéroport Richardson de Winnipeg un montant de presque 7 millions de dollars dans le cadre du Programme des infrastructures essentielles des aéroports de Transports Canada pour la remise en état de la voie de circulation, d'autres surfaces revêtues de l'aérodrome et des voies de service. Ces projets aideront à veiller de façon continue à la sécurité des passagers, des équipages et des employés de l'aéroport.

En plus du financement de ces projets d'infrastructures essentielles, le gouvernement du Canada verse près de 5,7 millions de dollars à l'aéroport international Richardson de Winnipeg dans le cadre du Fonds de soutien aux aéroports de Transports Canada. Cela aidera l'aéroport à poursuivre ses activités et la prestation de ses services essentiels aux résidents et aux travailleurs de Winnipeg et des communautés environnantes.

Citations

« Les aéroports du Canada contribuent de façon importante à notre économie et ils jouent un rôle crucial dans le maintien du bien-être économique et social de nos communautés. Ce soutien financier fera en sorte qu'à mesure que le Canada se dirige vers une reprise et un redémarrage des voyages après la pandémie, l'aéroport international Richardson de Winnipeg parviendra à offrir un accès régional et des services aériens sécuritaires, fiables et efficaces pour les résidents et travailleurs de Winnipeg et des communautés environnantes. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« La pandémie a souligné le rôle important que les aéroports du Canada jouent dans l'économie de notre pays et dans le maintien du bien-être économique et social de nos communautés. Cet investissement dans l'aéroport international Richardson de Winnipeg, le principal aéroport du Manitoba, assurera que les communautés du Manitoba continuent d'avoir accès aux biens essentiels et aux services de santé et que les Manitobains restent en contact avec leurs proches. »

L'honorable Daniel Vandal

Ministre des Affaires du Nord

« Les aéroports du Manitoba sont importants à la fois pour les résidents que les exploitants d'entreprises, qui, pour bon nombre d'entre eux, dépendent de leurs aéroports locaux pour effectuer des voyages personnels et d'affaires, mais aussi pour accéder aux soins médicaux de routine et d'urgence dans les grands centres. Cela n'a jamais été aussi important alors que notre pays commence à se rétablir de la pandémie de COVID-19 et à rouvrir son économie. »

Terry Duguid

Député de Winnipeg et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest canadien) et du ministre d'Environnement et Changement climatique (Agence canadienne de l'eau)

« L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour cette région. Notre relance collective sociale et économique dépend de cette connectivité et cet engagement de la part du gouvernement fédéral accélère notre rétablissement en investissant dans les infrastructures essentielles nécessaires à l'aéroport international Richardson de Winnipeg. »

Barry Rempel

Président-directeur général

Administration aéroportuaire de Winnipeg

Les faits en bref

Le Programme des infrastructures essentielles des aéroports, lancé en mai 2021, versera 489,6 millions de dollars sur cinq ans aux aéroports pour financer des projets d'infrastructure admissibles liés à la sécurité, à la sûreté ou à la connectivité des réseaux de transport en commun.

La contribution fédérale représentera jusqu'à 50 % du total des coûts admissibles des projets, jusqu'à un maximum de 6,95 millions de dollars. L'aéroport assumera le reste du financement des projets.

Le Fonds de soutien aux aéroports, lancé en mai 2021, fournira des fonds de 64,8 millions de dollars en 2021-2022 aux aéroports ciblés dont les revenus de 2019 étaient inférieurs à 250 millions de dollars.

Le montant du financement versé à chaque bénéficiaire admissible ciblé du Fonds de soutien aux aéroports sera calculé à l'aide d'une approche par paliers établie selon les revenus de 2019.

Le financement fourni par le Fonds de soutien aux aéroports doit être utilisé pour couvrir les activités qui sont directement liées aux opérations de l'aéroport afin que l'aéroport demeure ouvert aux voyageurs et aux communautés environnantes.

Introduits pour la première fois dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le Programme des infrastructures essentielles des aéroports et le Fonds de soutien aux aéroports font partie d'un plan de relance fédéral conçu pour bâtir une économie plus forte, plus inclusive et plus résiliente après la COVID-19.

