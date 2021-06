Le gouvernement du Canada appuie l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa grâce à de nouveaux fonds

OTTAWA, ON, le 16 juin 2021 /CNW/ - Aider les aéroports à atténuer les conséquences financières de la pandémie de COVID-19 fait partie de la stratégie du gouvernement du Canada. Celle-ci vise à garantir que le réseau de transport aérien du Canada offre aux Canadiens un choix, une connectivité et un transport aérien abordable. Le réseau d'aéroports de classe mondiale du pays a été soumis à des pressions financières considérables à la suite du déclin spectaculaire des voyages de passagers en raison de la pandémie de COVID-19. Les investissements dans les infrastructures aéroportuaires sont cruciaux pour maintenir la sécurité et la connectivité des voyageurs, des travailleurs des aéroports et des communautés environnantes.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, et le député d'Ottawa-Sud, l'honorable David McGuinty, ont annoncé que de nouveaux fonds seraient versés pour soutenir l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa. Ces fonds aideront l'aéroport à se remettre des répercussions de la pandémie de COVID-19 et appuieront la continuité des services aériens ainsi que les projets importants liés aux infrastructures de transport à l'aéroport.

Le gouvernement du Canada verse à l'Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier un montant de 6,4 millions de dollars dans le cadre du Programme des infrastructures essentielles des aéroports de Transports Canada pour la construction d'une station de train léger sur rail (TLR) à l'aéroport. Le gouvernement demeure également déterminé à travailler avec l'aéroport d'Ottawa pour veiller à ce que cet important projet soit mené à terme.

La station de TLR de l'aéroport sera une structure surélevée de trois étages reliant le terminal de l'aéroport, depuis l'extrémité nord du niveau 3, à la plate-forme de la station de TLR. La station fournira une connectivité entièrement accessible à tous les utilisateurs du TLR qui circulent en direction et en provenance de l'aéroport d'Ottawa. La construction de la station est en cours et devrait être terminée à l'été 2022.

En plus du financement de la station de TLR, le gouvernement du Canada versera 5 690 000 dollars dans le cadre du Fonds de soutien aux aéroports de Transports Canada. Cela aidera l'aéroport à poursuivre ses activités et la prestation de ses services essentiels aux résidents et aux travailleurs de la région de la capitale nationale et des communautés environnantes.

« Nous allons de l'avant avec le retour graduel et sécuritaire des activités du secteur de l'aviation, autant au Canada qu'à l'étranger, et ce, d'une manière qui continue de favoriser la santé, la sécurité et la sûreté de tous les Canadiens. Il sera donc impératif de continuer à veiller à ce que le secteur aérien canadien reste dynamique et concurrentiel. La construction d'une station de train léger sur rail à l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa réduira la congestion routière et améliorera l'accessibilité et le service de transport vers l'aéroport en offrant un lien direct écologiquement viable entre le centre-ville d'Ottawa et l'aéroport. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« L'intégration de l'aéroport d'Ottawa au réseau du TLR contribuera à diminuer le nombre de voitures sur les routes, à réduire les émissions et à construire un meilleur réseau de transport en commun à la fois pour les résidents d'Ottawa et les touristes. Étant donné les défis que la pandémie de COVID-19 a occasionné à l'aéroport d'Ottawa et compte tenu de l'importance, en fait de création d'emplois et de croissance économique, que revêt la réalisation de ce projet selon les plans, le gouvernement du Canada a fourni des fonds supplémentaires s'élevant jusqu'à 6,4 millions de dollars pour la construction de la station de TLR à l'aéroport. Au terme de la construction de la seconde phase du TLR, près de 80 % des Ottaviens habiteront à moins de 5 km du réseau du TLR, ce qui en fait un investissement crucial dans la création d'une ville propre et salubre. C'est une bonne nouvelle en soi. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa est un moteur économique local important. La construction de la station de TLR assurera une meilleure liaison entre l'aéroport d'Ottawa et la région de la capitale nationale en pleine croissance, ce qui rendra notre communauté plus résiliente et durable. Grâce à ce financement, notre gouvernement investit dans des infrastructures essentielles qui créeront des centaines d'emplois et contribueront à notre reprise économique. »

L'honorable David McGuinty

Député d'Ottawa-Sud

« L'annonce d'aujourd'hui et la confirmation du financement de la station du terminal de l'aéroport sont de bonnes nouvelles. Nous pourrons ainsi respecter notre engagement de construire la station et de nous assurer que les passagers passant par l'aéroport, les employés de l'aéroport et les communautés environnantes bénéficient pour bien longtemps d'un service fiable et prévisible de transport par train léger sur rail. Relier par voie ferrée l'aéroport au centre-ville et à d'autres endroits sera un bon argument de vente au moment où les secteurs de l'aviation et du tourisme connaîtront une reprise et alors que nous travaillons à faire de nouveau de la région de la capitale nationale un endroit pour la tenue d'événements et de conférences de grande envergure. »

Mark Laroche

Président et chef de la direction

Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa

Le coût total de la station de TLR à l'aéroport est de 16,9 millions de dollars. L'Administration de l'aéroport international Macdonald - Cartier d' Ottawa est le gestionnaire de projet et assumera le reste du financement du projet.

- d' est le gestionnaire de projet et assumera le reste du financement du projet. Le Programme des infrastructures essentielles des aéroports, lancé en mai 2021, versera 489,6 millions de dollars sur cinq ans aux aéroports pour financer des projets d'infrastructure admissibles liés à la sécurité, à la sûreté ou à la connectivité des réseaux de transport en commun.

Le Fonds de soutien aux aéroports, lancé en mai 2021, fournira des fonds de 64,8 millions de dollars en 2021-2022 aux aéroports ciblés dont les revenus de 2019 étaient inférieurs à 250 millions de dollars.

Le montant du financement versé à chaque bénéficiaire admissible ciblé du Fonds de soutien aux aéroports sera calculé à l'aide d'une approche par paliers établie selon les revenus de 2019.

Le financement fourni par le Fonds de soutien aux aéroports doit être utilisé pour couvrir les activités qui sont directement liées aux opérations de l'aéroport afin que l'aéroport demeure ouvert aux voyageurs et aux communautés environnantes.

Introduits pour la première fois dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le Programme des infrastructures essentielles des aéroports et le fonds de soutien aux aéroports font partie d'un plan de relance fédéral conçu pour bâtir une économie plus forte, plus inclusive et plus résiliente après la COVID-19.

