HAMILTON, ON, le 11 août 2021 /CNW/ - Aider les aéroports à atténuer les conséquences financières de la pandémie de COVID-19 fait partie de la stratégie du gouvernement du Canada. Celle-ci vise à garantir que notre réseau de transport aérien offre aux Canadiens un choix, une connectivité et un transport aérien abordable.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et la ministre du Travail et députée de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas, l'honorable Filomena Tassi, ont annoncé que plus de 5 millions de dollars seraient versés pour aider l'aéroport international John C. Munro de Hamilton à se remettre des répercussions de la pandémie de COVID-19. Ces fonds appuieront la continuité des services aériens ainsi que les projets importants liés aux infrastructures de transport à l'aéroport.

Le gouvernement du Canada verse à cet aéroport un montant de presque 2 millions de dollars dans le cadre du Programme des infrastructures essentielles des aéroports de Transports Canada pour améliorer la sécurité de l'aéroport, y compris le remplacement d'un véhicule de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs et la la réfection de la chaussée du terrain d'aviation.

En plus du financement de ces projets d'infrastructures essentielles, le gouvernement du Canada verse près de 2,6 millions de dollars à l'aéroport international John C. Munro de Hamilton dans le cadre du Fonds de soutien aux aéroports de Transports Canada. Cela aidera l'aéroport à poursuivre ses activités et la prestation de ses services essentiels aux résidents et aux travailleurs de l'agglomération de Hamilton et des communautés environnantes.

L'aéroport international John C. Munro de Hamilton obtiendra aussi un investissement de 500 000 $ par l'intermédiaire de l'Initiative du transport aérien régional (ITAR) de FedDev Ontario. Cet investissement permettra de fournir l'équipement de protection individuelle requis et des fournitures de nettoyage. Le projet contribuera aux efforts visant à rétablir, de façon sécuritaire, les liaisons aériennes régionales et à préserver des emplois dans la région de Hamilton.

« Les aéroports du Canada contribuent de façon importante à notre économie et ils jouent un rôle crucial dans le maintien du bien-être économique et social de nos communautés. Ce soutien financier fera en sorte qu'à mesure que le Canada se dirige vers une reprise et un redémarrage des voyages après la pandémie, l'aéroport international John C. Munro de Hamilton parviendra à offrir un accès régional et des services aériens sécuritaires, fiables et efficaces pour les voyageurs et entreprises de l'agglomération de Hamilton. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« L'aéroport international John C. Munro de Hamilton est une plaque tournante importante en matière de transport, non seulement pour l'agglomération de Hamilton, mais aussi pour le Sud-Ouest de l'Ontario. Il nous rattache à notre famille et nos amis et nous permet de découvrir de nouvelles destinations. Il s'agit aussi d'un corridor commercial essentiel pour bon nombre d'entreprises de Hamilton. Ce financement améliora la sécurité de l'aéroport pour les voyageurs, les équipages et le personnel de l'aéroport, tout en créant de l'emploi et en contribuant à la croissance de l'économie régionale. »

L'honorable Filomena Tassi

Ministre du Travail et députée de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas

« Il est important de protéger nos écosystèmes régionaux de transport aérien pour les milliers de travailleurs employés par ce secteur et pour les nombreuses entreprises et collectivités qui en dépendent. Nous savons que la connectivité aérienne à toutes les régions est essentielle à une croissance économique inclusive et saine, et la soutenir fait partie de notre plan visant à bâtir une économie plus forte et plus résiliente. »

L'honorable Mélanie Joly

Ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de FedDev Ontario

« La Ville de Hamilton est fière de son aéroport international qui est aujourd'hui un moteur important de notre économie locale et dont l'importance à l'avenir ne fera que croître pour l'économie régionale et nationale. Le gouvernement fédéral le comprend et est un partenaire formidable pour contribuer à assurer la croissance continue de l'aéroport international John C. Munro de Hamilton. Je remercie les ministres Alghabra, Joly et Tassi pour leur leadership dont ils font preuve pour aider Hamilton et son aéroport international à atteindre leur potentiel. »

Fred Eisenberger

Maire de la Ville de Hamilton

« L'aéroport international John C. Munro de Hamilton fait partie intégrante de l'économie régionale et nationale. Il s'agit d'une porte économique vitale pour la communauté et le corridor de transport stratégique qu'il sert. Le financement important annoncé par le gouvernement du Canada est essentiel pour rétablir un transport aérien d'agrément abordable à l'aéroport et soutenir la croissance continue du secteur du transport des marchandises et de fret. Nous sommes heureux de contribuer à une reprise économique solide pour le Canada, la province et la ville de Hamilton en nous assurant que des infrastructures et des services essentiels soient maintenus de façon sécuritaire, saine, fiable et efficiente. »

Cathie Puckering

Présidente-directrice générale

Aéroport international John C. Munro de Hamilton

Les faits en bref

Le Programme des infrastructures essentielles des aéroports, lancé en mai 2021, versera 489,6 millions de dollars sur cinq ans aux aéroports pour soutenir des projets d'infrastructure admissibles liés à la sécurité, à la sûreté ou à la connectivité des réseaux de transport en commun.

La contribution fédérale aux projets financés par le Programme des infrastructures essentielles des aéroports représentera jusqu'à 50 % du total des coûts admissibles des projets. L'aéroport international John C. Munro de Hamilton assumera le reste du financement des projets.

assumera le reste du financement des projets. Le Fonds de soutien aux aéroports, lancé en mai 2021, fournira des fonds de 64,8 millions de dollars en 2021-2022 aux aéroports ciblés dont les revenus de 2019 étaient inférieurs à 250 millions de dollars.

Le montant du financement versé à chaque bénéficiaire admissible ciblé du Fonds de soutien aux aéroports sera calculé à l'aide d'une approche par paliers établie selon les revenus de 2019.

Le financement fourni par le Fonds de soutien aux aéroports doit être utilisé pour couvrir les activités qui sont directement liées aux opérations de l'aéroport et afin que celui-ci demeure ouvert aux voyageurs et aux communautés environnantes.

Introduits pour la première fois dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le Programme des infrastructures essentielles des aéroports et le Fonds de soutien aux aéroports font partie d'un plan de relance fédéral conçu pour bâtir une économie plus forte, plus inclusive et plus résiliente après la COVID-19.

Le gouvernement du Canada a mis sur pied l'Initiative de transport aérien régional (ITAR) pour soutenir les entreprises et les organisations dans des écosystèmes régionaux de transport aérien, y compris les transporteurs aériens et les aéroports régionaux, afin qu'elles demeurent en activité tout au long de la pandémie, tout en assurant la croissance économique et la connectivité en région.

a mis sur pied l'Initiative de transport aérien régional (ITAR) pour soutenir les entreprises et les organisations dans des écosystèmes régionaux de transport aérien, y compris les transporteurs aériens et les aéroports régionaux, afin qu'elles demeurent en activité tout au long de la pandémie, tout en assurant la croissance économique et la connectivité en région. Dotées d'un budget national de 206 millions pour deux ans, les agences de développement régional du Canada offrent ce soutien, avec l'appui de FedDev Ontario qui fournit 24,2 millions de dollars dans le Sud de l' Ontario . L'ITAR vient compléter les mesures adoptées dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 et les mesures mises en place par Transports Canada .

