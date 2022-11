QUÉBEC, le 18 nov. 2022 /CNW/ - Alors que le secteur du transport aérien du Canada continue de se remettre de la pandémie de COVID-19, les investissements dans les infrastructures des aéroports demeurent essentiels au maintien de la sécurité pour les personnes qui voyagent, la main-d'œuvre et les communautés.

Le ministre de la Santé et député de Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos, au nom du ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui qu'un nouveau financement serait versé à l'aéroport international Jean-Lesage de Québec pour l'aider à se remettre des répercussions de la pandémie de COVID-19 et pour appuyer des projets importants liés à l'infrastructure de transport à l'aéroport.

L'aéroport reçoit plus de 10 millions de dollars dans le cadre du Programme des infrastructures essentielles des aéroports de Transports Canada pour :

procéder à la réfection de voies de circulation et de la piste 29;

apporter des modifications aux zones d'accès et de contrôle de l'aéroport pour améliorer la circulation des passagères et passagers de vols internationaux entre les zones d'accès réglementé et non réglementé à l'aéroport.

En plus du financement de ces projets d'infrastructures, le gouvernement du Canada a versé plus de 4,2 millions de dollars à l'aéroport en 2021 dans le cadre du Fonds d'aide pour les aéroports de Transports Canada. Cela aidera l'aéroport à poursuivre ses activités et la prestation de ses services essentiels aux personnes qui résident et qui travaillent à Québec et dans les communautés environnantes.

La pandémie a mis en évidence le rôle important que jouent les aéroports du Canada dans l'économie de notre pays et dans le maintien du bien-être social et économique de nos communautés. Ce financement améliorera l'accès à des options de transport aérien qui sont accessibles, efficaces et sécuritaires, et il aidera le gouvernement du Canada à remplir son engagement de bâtir des communautés plus fortes, plus saines et plus sécuritaires partout au Canada.

Citations

« L'aéroport international Jean-Lesage de Québec est une plaque tournante importante en matière de transport, non seulement pour Québec, mais aussi pour une bonne partie du nord et de l'est de la province. Il nous rattache à nos proches et nous permet de découvrir de nouvelles destinations. Il s'agit aussi d'un corridor commercial essentiel pour bon nombre d'entreprises de Québec et le secteur de l'exploitation des ressources du Canada. Ce financement améliorera la sécurité de l'aéroport pour les personnes qui voyagent, les équipages et le personnel de l'aéroport, tout en créant de l'emploi et en contribuant à la croissance de l'économie régionale. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé et député de Québec

« Alors que nous poursuivons le retour des activités aériennes qui appuient la santé, la sécurité et la sûreté de toute la population canadienne, il sera impératif de continuer à veiller à ce que le secteur aérien canadien reste dynamique et concurrentiel. Ces investissements cruciaux permettront à l'aéroport international Jean-Lesage de Québec d'investir dans l'infrastructure et les outils nécessaires pour aider à redynamiser le secteur de l'aviation et permettre aux Canadiennes et Canadiens de se sentir en sécurité lorsqu'ils voyagent. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Alors que les Canadiennes et Canadiens sont prêts à voyager de nouveau et qu'ils sont de plus en plus nombreux à s'envoler de l'aéroport YQB, il est primordial que nous puissions leur offrir des infrastructures et des services de qualité, efficaces et sécuritaires. Au nom de toute l'équipe de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec, je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour ce financement qui nous permettra d'investir dans des projets d'infrastructures clés afin de répondre à la croissance du trafic aérien, de bien jouer nos rôles de plaque tournante et de moteur de développement socio-économique pour la grande région de Québec et tout l'est du Québec. »

Stéphane Poirier

Président et chef de la direction

Aéroport international Jean-Lesage de Québec

« Les aéroports font partie intégrante de l'économie d'une région, et ils représentent une porte d'entrée essentielle et un corridor de transport stratégique pour les communautés qu'ils desservent. Alors que le Canada continue de se remettre des répercussions de la pandémie, ce soutien financier permettra de veiller à ce que l'aéroport international Jean-Lesage de Québec puisse continuer d'offrir aux gens qui résident et travaillent dans la région un accès régional et des services aériens sécuritaires, fiables et efficaces. »

Joël Lightbound

Député de Louis-Hébert

Les faits en bref

Le Programme des infrastructures essentielles des aéroports, lancé en mai 2021, a versé 571,2 millions de dollars sur cinq ans aux aéroports pour financer des projets d'infrastructure admissibles liés à la sécurité, à la sûreté, à la connectivité des réseaux de transport en commun, ou au dépistage et au contrôle de la COVID-19 et de ses variants.

Le Fonds d'aide pour les aéroports, lancé en mai 2021, a fourni des fonds de 64,8 millions de dollars en 2021-2022 aux aéroports ciblés dont les revenus de 2019 étaient inférieurs à 250 millions de dollars.

Liens connexes

SOURCE Transports Canada

