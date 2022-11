OTTAWA, ON, le 28 nov. 2022 /CNW/ - La pandémie a mis en évidence le rôle important que jouent les aéroports du Canada dans l'économie de notre pays et dans le maintien du bien-être social et économique de nos communautés. Alors que le secteur du transport aérien du Canada continue de se rétablir, les investissements dans les infrastructures aéroportuaires seront cruciaux pour veiller à ce que les voyageuses et les voyageurs canadiens puissent accéder à des options de transport aérien sécuritaires et fiables.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui de nouveaux fonds pour appuyer des projets importants liés aux infrastructures de transport à l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa.

L'aéroport recevra près de 4 millions de dollars dans le cadre du Programme des infrastructures essentielles des aéroports de Transports Canada pour réfectionner la chaussée sur les voies de circulation A, M, AA, BB et CC. Cet investissement aidera à assurer la continuité et la sécurité des activités aéroportuaires pour les passagères et les passagers, les membres d'équipage des compagnies aériennes et le personnel de l'aéroport.

Ce financement s'ajoute aux fonds de 6,4 millions de dollars annoncés en 2021 dans le cadre du Programme des infrastructures essentielles des aéroports de Transports Canada pour la construction d'une station de train léger sur rail (TLR) à l'aéroport. De plus, il s'ajoute aux 5,6 millions de dollars versés dans le cadre du Fonds d'aide pour les aéroports de Transports Canada afin d'aider l'aéroport à poursuivre ses activités aéroportuaires et sa prestation de services essentiels pour les gens qui résident et qui travaillent dans la région de la capitale nationale et les communautés environnantes.

Citations

« Alors que nous poursuivons le retour des activités aériennes qui appuient la santé, la sécurité et la sûreté de toute la population canadienne, il sera impératif de continuer à veiller à ce que le secteur canadien du transport aérien reste dynamique et concurrentiel. Ces investissements cruciaux permettront à l'aéroport international d'Ottawa d'investir dans l'infrastructure et les outils nécessaires pour aider à redynamiser le secteur de l'aviation et permettre aux Canadiennes et aux Canadiens de se sentir en sécurité en voyageant. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« L'aéroport international d'Ottawa est une plaque tournante pour les gens qui voyagent à Ottawa et aux quatre coins du Canada. Ces nouveaux fonds pour des projets d'infrastructures essentielles permettront de maintenir la sécurité de la main-d'œuvre, du public voyageur et de la population canadienne, et favoriseront un secteur de l'aviation de plus grande qualité et plus sûr pour tout le monde. »

L'honorable David McGuinty

Député d'Ottawa-Sud

« Après avoir été durement touchés par la pandémie, nous remercions le gouvernement fédéral de nous appuyer alors que nous travaillons à entretenir nos infrastructures pour assurer le niveau de sécurité le plus élevé possible pour nos passagères et passagers ainsi que les membres de notre personnel. Ce soutien revêt encore plus d'importance alors que nous poursuivons notre reprise, accueillant de nouveaux partenariats et proposant des services aériens à l'aéroport YOW qui profiteront à la région de la capitale nationale. »

Mark Laroche

Président et chef de la direction

Administration de l'aéroport international d'Ottawa

Les faits en bref

Le Programme des infrastructures essentielles des aéroports, lancé en mai 2021, versera 571,2 millions de dollars sur cinq ans aux aéroports pour financer des projets d'infrastructure admissibles liés à la sécurité, à la sûreté, à la connectivité des réseaux de transport en commun, ou au dépistage et au contrôle de la COVID-19 et de ses variants.

Le Fonds d'aide pour les aéroports, lancé en mai 2021, a fourni des fonds de 64,8 millions de dollars en 2021-2022 aux aéroports ciblés dont les revenus de 2019 étaient inférieurs à 250 millions de dollars.

Liens connexes

