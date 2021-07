EDMONTON, AB, le 28 juill. 2021 /CNW/ - Aider les aéroports à atténuer les conséquences financières de la pandémie de COVID-19 fait partie de la stratégie du gouvernement du Canada. Celle-ci vise à garantir que le réseau de transport aérien du Canada offre aux Canadiens un choix, une connectivité et un transport aérien abordable. Le réseau d'aéroports de classe mondiale du pays a été soumis à des pressions financières considérables à la suite du déclin spectaculaire des voyages de passagers. Les investissements dans les infrastructures aéroportuaires sont cruciaux pour maintenir la sécurité et la connectivité des voyageurs, des travailleurs des aéroports et des communautés environnantes.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, le maire de Leduc, Bob Young, la maire du comté de Leduc, Tanni Doblanko, et Tom Ruth, président-directeur général de l'aéroport international d'Edmonton, ont annoncé le versement de près de 24,7 millions de dollars pour soutenir l'aéroport international d'Edmonton. Ces fonds aideront l'aéroport à se remettre des répercussions de la pandémie de COVID-19 et appuieront la continuité des services aériens ainsi que les projets importants liés aux infrastructures de transport à l'aéroport.

Le gouvernement du Canada verse à l'aéroport international d'Edmonton un montant de près de 18,5 millions de dollars dans le cadre du Programme des infrastructures essentielles des aéroports de Transports Canada pour des travaux d'amélioration de ses infrastructures essentielles, dont une mise à niveau de l'éclairage des pistes et de l'aérodrome, ainsi que des travaux d'amélioration des pistes. Les travaux commenceront en fin 2021 et devraient être terminés en 2024. Ces projets aideront à veiller de façon continue à la sécurité des passagers, des équipages et des employés de l'aéroport.

En plus du financement de ces projets d'amélioration des infrastructures essentielles, le gouvernement du Canada versera également près de 6,2 millions de dollars à l'aéroport international d'Edmonton dans le cadre du Fonds de soutien aux aéroports de Transports Canada. Cela l'aidera à poursuivre ses activités et la prestation de ses services essentiels aux résidents et aux travailleurs de la région d'Edmonton et des communautés environnantes.

« Nous allons de l'avant avec le retour graduel et sécuritaire des activités du secteur de l'aviation, autant au Canada qu'à l'étranger, et ce, d'une manière qui continue de favoriser la santé, la sécurité et la sûreté de tous les Canadiens. Il sera donc impératif de continuer à veiller à ce que le secteur aérien canadien reste dynamique et concurrentiel. Ces investissements cruciaux faits à l'aéroport international d'Edmonton aideront à veiller à la sécurité et à la sûreté de l'aéroport et des passagers. Ils amélioreront également son efficacité opérationnelle et sa connectivité en s'assurant qu'il continue à répondre à toutes les normes de sécurité fédérales. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Les engagements du gouvernement du Canada en matière de financement ont aidé la ville de Leduc et d'autres municipalités à concevoir des projets d'importance qui créeront des emplois et feront croître notre économie locale et le commerce. Les partenariats avec des acteurs de divers ordres de gouvernement sont essentiels à notre relance économique collective. »

Bob Young

Maire de Leduc

« L'aéroport international d'Edmonton se trouve sur le territoire du comté de Leduc, et il apporte une contribution essentielle à notre économie. Comme cela a été le cas pour beaucoup d'aéroports au Canada, les opérations de l'aéroport international d'Edmonton ont été durement touchées par la pandémie de COVID-19. L'annonce d'aujourd'hui est la bienvenue, car ce financement permettra à l'aéroport de continuer à favoriser le développement et la diversification des affaires, à attirer des touristes dans la région et à relier des entreprises au niveau mondial. »

Tanni Doblanko

Maire du comté de Leduc

« L'aéroport international d'Edmonton est au cœur de la relance économique de la région métropolitaine d'Edmonton, de l'Alberta et du Nord du Canada. Le rétablissement d'un service aérien international fort est primordial pour notre communauté d'affaires, l'économie du tourisme et les passagers. Ce financement fédéral d'importance nous aidera à assurer la continuité des opérations et à entreprendre des projets d'amélioration des infrastructures pour augmenter la sécurité. »

Tom Ruth

Président-directeur général de l'aéroport international d'Edmonton

Les faits en bref

Le Programme des infrastructures essentielles des aéroports, lancé en mai 2021, versera 489,6 millions de dollars sur cinq ans aux aéroports pour financer des projets d'infrastructure admissibles liés à la sécurité, à la sûreté ou à la connectivité des réseaux de transport en commun.

La contribution fédérale représentera jusqu'à 50 % du total des coûts admissibles des projets, jusqu'à un maximum de 18,429 millions de dollars. L'aéroport assumera le reste du financement des projets.

Le Fonds de soutien aux aéroports, lancé en mai 2021, fournira des fonds de 64,8 millions de dollars en 2021-2022 aux aéroports ciblés dont les revenus de 2019 étaient inférieurs à 250 millions de dollars.

Le montant du financement versé à chaque bénéficiaire admissible ciblé du Fonds de soutien aux aéroports a été calculé à l'aide d'une approche par paliers établie selon les revenus de 2019.

Le financement fourni par le Fonds de soutien aux aéroports doit être utilisé pour couvrir les activités qui sont directement liées aux opérations de l'aéroport afin que l'aéroport demeure ouvert aux voyageurs et aux communautés environnantes.

Introduits pour la première fois dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le Programme des infrastructures essentielles des aéroports et le Fonds de soutien aux aéroports font partie d'un plan de relance fédéral conçu pour bâtir une économie plus forte, plus inclusive et plus résiliente après la COVID-19.

