Le gouvernement du Canada appuie l'adoption de technologies de pointe en soutenant Boulons Éclair

L'entreprise de Gatineau obtient une aide financière de 267 000 $ de DEC.

GATINEAU, QC, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la croissance des PME par l'adoption de technologies de pointe ou numériques contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Greg Fergus, député de Hull-Aylmer et secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 267 000 $ à Boulons Éclair. Cet appui de DEC lui permettra d'augmenter sa capacité manufacturière.

Boulons Éclair se spécialise dans la fabrication sur mesure de boulons et d'ancrages. Pour favoriser une meilleure autonomie, assurer un meilleur contrôle de ses coûts, offrir une plus grande qualité de produits et améliorer ses délais de livraison, l'entreprise gatinoise pourra acquérir et installer des équipements de production et ainsi devenir moins dépendante de fournisseurs externes. Ce projet contribuera à la diversification économique de Gatineau et renforcera le tissu entrepreneurial et industriel de toute la région.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« L'annonce d'aujourd'hui est une nouvelle preuve de l'engagement du gouvernement du Canada envers les entreprises manufacturières de Gatineau, qui font partie de notre plan de relance économique. En les aidant dans la poursuite de leurs activités et en stimulant leur croissance, le gouvernement contribue à faire en sorte que l'industrie manufacturière québécoise joue un rôle majeur dans la reprise économique du Canada. »

Greg Fergus, député de Hull-Aylmer et secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor

« Ce sont les PME qui favorisent le développement et la diversification économique des collectivités. C'est pourquoi nous les aidons à croître stratégiquement afin que nous puissions bâtir une économie plus forte et plus résiliente. Je suis donc ravie du soutien de notre gouvernement au projet de Boulons Éclair. Le succès et les retombées de son projet d'accroître sa capacité de production contribueront à la vitalité économique de la région. Toutes mes félicitations à l'équipe de Boulons Éclair! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Cette contribution de DEC nous permet de faire l'acquisition d'équipements de production automatisés qui augmenteront grandement notre capacité de fabrication. De cette façon, nous pourrons assurer la qualité de nos produits et la rapidité de nos délais de livraison. L'objectif est de rapidement prendre une place de leader dans notre industrie. Nous sommes très fiers de ce projet et des retombées qui vont en découler. En plus des emplois créés, on pourra offrir un avantage concurrentiel à nos clients partout à travers le Canada et les États-Unis. »

Vincent Gauthier, président, Boulons Éclair

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

