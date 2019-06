Le gouvernement du Canada appuie des projets d'écoles communautaires citoyennes dans les communautés francophones en situation minoritaire afin de favoriser leur vitalité

Le gouvernement du Canada est fier d'annoncer le Fonds d'appui à l'école communautaire citoyenne pour les communautés francophones en situation minoritaire

OTTAWA, le 19 juin 2019 /CNW/ - Nos deux langues officielles font partie intégrante de l'identité canadienne. Elles nous offrent à tous des avantages économiques, sociaux et culturels, et sont de véritables outils de vivre-ensemble. Le gouvernement du Canada tient à encourager la croissance et la prospérité des communautés vivant en situation minoritaire ainsi qu'à promouvoir nos deux langues officielles partout au pays.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, a annoncé le lancement du Fonds d'appui à l'école communautaire citoyenne pour les communautés francophones en situation minoritaire, grâce à un investissement de 5,3 millions de dollars sur 4 ans.

Ce fonds vise à appuyer les écoles de la minorité francophone, ainsi qu'à mobiliser les élèves, le personnel, les parents et les partenaires afin qu'ils participent pleinement à la vie de leur communauté. Cet appui prendra la forme de microsubventions attribuées à des organismes à but non lucratif pour mener des activités de construction identitaire en collaboration avec des écoles locales. La Fédération de la jeunesse canadienne-française, mandatée par le gouvernement du Canada, procédera à l'administration et à la mise en œuvre des microsubventions jusqu'en 2023. Les premières microsubventions pourraient être attribuées dès 2019.

Citations

« Pour renforcer le fait français au pays et assurer la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire, il faut exposer les jeunes à des activités culturelles dans leur langue, à l'école. Ces activités de construction identitaire sont essentielles à l'épanouissement du français, tant dans les écoles qu'au sein des communautés. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« La FJCF est très fière de pouvoir contribuer à la mise en œuvre de cette nouvelle initiative qui favorisera un rapprochement entre les communautés et les écoles dans le but de créer des activités citoyennes et identitaires pour les élèves. Le souhait de créer des liens entre les écoles et les communautés en ce qui a trait à l'apprentissage, à la socialisation et à la construction identitaire des élèves, voilà ce que l'École communautaire citoyenne vise à réaliser et c'est ce que ce programme permettra de faire! La FJCF a bien hâte de travailler avec ses nombreux partenaires pour assurer la mise en œuvre de ce nouveau programme. »

- Mme Sue Duguay, présidente, Fédération de la jeunesse canadienne-française

Les faits en bref

Dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles : Investir dans notre avenir 2018-2023, le gouvernement du Canada investit 5,3 millions de dollars sur 4 ans pour soutenir l'enrichissement des milieux scolaires et la création d'activités identitaires.

Les organismes à but non lucratif pourront soumettre une demande de microsubvention à la Fédération de la jeunesse canadienne-française dans le cadre du Fonds d'appui à l'école communautaire citoyenne lorsque l'appel de projets sera lancé.

Le Plan d'action pour les langues officielles propose des investissements inégalés de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, dont 500 millions de dollars en nouveaux fonds, pour appuyer les communautés en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme partout au pays.

Liens connexes

Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir

Programmes d'appui aux langues officielles

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Jérémy Ghio, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, jeremy.ghio@canada.ca; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, pch.media-media.pch@canada.ca

Related Links

www.pch.gc.ca