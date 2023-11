WINNIPEG, MB, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, lors d'une visite au Nine Circles Community Health Centre, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi d'un financement de 14,5 millions de dollars par le Fonds d'initiatives communautaires (FIC) en matière de VIH et d'hépatite C et le Fonds pour la réduction des méfaits (FRM) pour 15 projets. Ce financement soutiendra le travail d'organismes communautaires qui luttent, dans la région des Prairies, contre les infections au VIH, à l'hépatite C et aux autres infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).

Les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) peuvent être évitées, traitées et, dans de nombreux cas, soignées. Pourtant, ces infections demeurent un problème de santé publique important au Canada, en particulier dans les communautés autochtones, 2ELGBTQ+ et dans les autres communautés en quête d'équité. Le financement annoncé aujourd'hui comprend plus de 10,7 millions de dollars provenant du FIC, qui permettra de soutenir 10 initiatives d'intervention communautaires visant à lutter contre les ITSS, le VIH et l'hépatite C. Le Nine Circles Community Health Centre reçoit du financement pour son projet Accelerating our Response to HIV-STBBI's in Manitoba through Innovation and Collective Impact. Ce projet a pour but d'agrandir les connaissances sur les mesures de prévention efficaces contre les ITSS et les infections au HIV et à l'hépatite C, et qui reposent sur des données probantes ; renforcer la capacité des fournisseurs de services afin d'améliorer la sécurité culturelle et de diminuer la stigmatisation en matière de dépistage, de prévention, de traitement et de support en continu.

Ce financement comprend aussi une somme de plus de 3,7 millions tirée du FRM qui sera versée à l'appui de 5 projets qui contribueront à la réduction des cas d'infection au VIH et à l'hépatite C chez les personnes qui partagent du matériel facilitant la consommation, par injection ou par inhalation, de drogues ou de médicaments. L'un des projets financés par le FRM est le projet mené par des pairs « By Us, For Us », qui vise l'innovation en matière de dépistage dans le Sud du Manitoba. Ce projet améliorera l'accès à la prévention efficace des ITSS, au dépistage, au traitement, aux soins en continu et au soutien pour les personnes qui consomment des substances, en facilitant les évènements communautaires concernant les ITSS qui sont menés par les pairs. Ces évènements créeront un environnement culturellement sécuritaire, sans stigmatisation, pour les personnes qui consomment des substances pour faciliter l'accès aux services de soins de santé et aux services sociaux.

Le gouvernement du Canada s'engage à travailler avec des organismes communautaires, des partenaires autochtones, les provinces, les territoires, des chercheurs, le secteur de la santé et le secteur de la santé publique, de même qu'à les soutenir dans la prévention de nouvelles infections et dans l'atteinte de l'objectif mondial visant à mettre fin aux enjeux de santé publique que représentent le VIH, l'hépatite C et les autres ITSS.

« Les contributions des organismes communautaires comme Nine Circles Community Health Centre sont essentielles pour améliorer la santé des personnes au Canada et notre capacité d'atteindre les objectifs mondiaux visant à mettre fin, d'ici 2030, aux enjeux de santé publique que représentent les ITSS. Le financement annoncé aujourd'hui soutient des projets qui atteindront les personnes vivant avec le VIH, l'hépatite C et d'autres ITSS, tout autant que les personnes à risque, afin d'aider les collectivités à combler leurs besoins en matière de prévention, de dépistage, de traitement et de soutien. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les contributions des organisations communautaires afin d'améliorer la santé des personnes au Canada et d'aider les populations touchées de manière disproportionnée et connues pour être plus affectées par les ITSS, telles que les personnes qui consomment des substances. Les projets annoncés dans le cadre du Fonds pour la réduction des risques contribuent aux efforts communautaires visant à réduire la stigmatisation à l'égard de ces populations, à prévenir les nouvelles infections et les infections récurrentes et à mettre les gens en contact avec les services de dépistage, de prévention, de traitement et de soins. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Nine Circles est reconnaissant du financement reçu par le biais du Fonds d'initiatives communautaires. Ce financement, ayant pour but de soutenir un travail de collaboration qui fait une réelle différence, nous permet de rassembler divers partenaires de partout au Manitoba afin de répondre à des enjeux complexes liés au VIH et aux ITSS. Grâce à ce soutien, nous avons pu créer des outils novateurs d'éducation, d'évaluation et d'action, dont le renforcement de l'autodiagnostic du VIH et des interventions visant à réduire la stigmatisation. »

Mike Payne

Directeur général, Nine Circles Community Health Centre

En 2022, le gouvernement du Canada a investi 106,4 millions de dollars pour lutter contre les ITSS partout au Canada .

a investi 106,4 millions de dollars pour lutter contre les ITSS partout au . Ce financement inclut 46,2 millions de dollars provenant du Fonds d'initiatives communautaires en matière de VIH et d'hépatite C au Canada , ainsi que 8,9 millions de dollars provenant du Programme de prévention, de soutien et de recherche concernant l'hépatite C.

, ainsi que 8,9 millions de dollars provenant du Programme de prévention, de soutien et de recherche concernant l'hépatite C. Au moyen du Fonds d'initiatives communautaires en matière de VIH et d'hépatite C, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) investit 26,4 millions de dollars annuellement à l'appui de projets limités dans le temps (jusqu'à cinq ans) menés partout au Canada pour lutter contre l'infection à VIH, l'hépatite C et les autres infections transmissibles sexuellement (p. ex. chlamydia, gonorrhée, syphilis).

(ASPC) investit 26,4 millions de dollars annuellement à l'appui de projets limités dans le temps (jusqu'à cinq ans) menés partout au pour lutter contre l'infection à VIH, l'hépatite C et les autres infections transmissibles sexuellement (p. ex. chlamydia, gonorrhée, syphilis). Par l'entremise du Fonds pour la réduction des méfaits, l'ASPC investit sept millions de dollars par année à l'appui de projets limités dans le temps (de trois à cinq ans) menés partout au Canada qui contribueront à réduire les cas d'infection à VIH et d'hépatite C chez les personnes qui partagent du matériel facilitant la consommation, par injection ou par inhalation, de drogues ou de médicaments.

qui contribueront à réduire les cas d'infection à VIH et d'hépatite C chez les personnes qui partagent du matériel facilitant la consommation, par injection ou par inhalation, de drogues ou de médicaments. Le 1 er août 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un financement à durée limitée de 17,9 millions de dollars (2022-2023) pour améliorer l'accès au dépistage, dont une somme de 8 M$ versée à des organismes communautaires pour renforcer leur capacité de distribuer des tests d'autodépistage du VIH, de faire la promotion de ces tests et d'orienter les gens vers des soins. Ce financement incluait aussi une somme de 9,9 M$ qui a été versée au Laboratoire national de microbiologie (LNM) pour l'expansion du dépistage communautaire dans les communautés nordiques, éloignées et isolées, dont une somme de 1,2 M$ versée au Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique et à la Régie de la santé des Premières Nations de la Colombie-Britannique en vue de poursuivre sur la lancée d'initiatives de dépistage précédentes, notamment d'initiatives de dépistage des ITSS.

août 2022, le gouvernement du a annoncé un financement à durée limitée de 17,9 millions de dollars (2022-2023) pour améliorer l'accès au dépistage, dont une somme de 8 M$ versée à des organismes communautaires pour renforcer leur capacité de distribuer des tests d'autodépistage du VIH, de faire la promotion de ces tests et d'orienter les gens vers des soins. Ce financement incluait aussi une somme de 9,9 M$ qui a été versée au Laboratoire national de microbiologie (LNM) pour l'expansion du dépistage communautaire dans les communautés nordiques, éloignées et isolées, dont une somme de 1,2 M$ versée au Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique et à la Régie de la santé des Premières Nations de la Colombie-Britannique en vue de poursuivre sur la lancée d'initiatives de dépistage précédentes, notamment d'initiatives de dépistage des ITSS. Les efforts pour lutter contre les ITSS au Canada sont guidés par le Cadre d'action pancanadien sur les ITSS et le Plan d'action quinquennal du gouvernement du Canada sur les ITSS.

