Le gouvernement du Canada appuie des projets axés sur le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF) au Canada

Les projets permettront de sensibiliser la population et de réduire la stigmatisation associée au TSAF

OTTAWA, le 24 juill. 2019 /CNW/ - Le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF) est une déficience développementale grave et permanente qui touche de nombreux Canadiens. Les personnes atteintes éprouvent certaines difficultés dans leur vie de tous les jours et ont besoin de soutien sur le plan de la motricité, de la santé physique, de l'apprentissage, de la mémoire, de l'attention, de la régulation des émotions et des aptitudes sociales pour réaliser leur plein potentiel. Chaque personne atteinte du TSAF est unique et a ses propres forces et défis à relever.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 1,8 million de dollars sur quatre ans pour soutenir de nouveaux projets visant à favoriser une plus grande connaissance et une meilleure compréhension du TSAF et des risques liés à l'exposition prénatale à l'alcool.

Ces projets sont financés par le Fonds national d'aide aux projets stratégiques sur le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Ce fonds vise à prévenir le TSAF et à améliorer la condition des personnes atteintes grâce au développement des connaissances et à la création d'outils et de ressources.

Nous célébrons cette année les 20 ans de l'Initiative sur le TSAF du gouvernement du Canada. Au cours des 20 dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 27 millions de dollars dans des projets un peu partout au pays afin d'aider les personnes atteintes du TSAF, leur famille et leurs aidants. Ce financement aide également les fournisseurs de services et de soins de santé à prévenir la consommation d'alcool pendant la grossesse, ainsi qu'à reconnaître, à diagnostiquer et à traiter le TSAF.

Citation

« Grâce aux investissements dans des projets qui permettront de mieux faire connaître et comprendre le TSAF au Canada, la population aura un meilleur accès à l'information sur les risques liés à la consommation d'alcool pendant la grossesse et à des ressources qui peuvent aider à prévenir ce trouble. Je suis fière d'appuyer ces projets qui contribuent à réduire la prévalence du TSAF au pays. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

Faits en bref

Le TSAF est un terme diagnostique utilisé pour décrire les effets sur le cerveau et le corps pouvant se manifester chez les personnes dont la mère a consommé de l'alcool pendant la grossesse.

Aucune quantité d'alcool n'est considérée comme étant sans danger pendant la grossesse. Selon les Directives de consommation d'alcool à faible risque du Canada , si vous êtes enceinte ou que vous prévoyez le devenir, le choix le plus sûr est de ne pas boire d'alcool.

, si vous êtes enceinte ou que vous prévoyez le devenir, le choix le plus sûr est de ne pas boire d'alcool. Bien que l'on ne connaisse pas la prévalence exacte du TSAF au Canada , selon une étude réalisée par le Centre de toxicomanie et de santé mentale auprès d'élèves du primaire (âgés de 7 à 9 ans) de la région du Grand Toronto, le taux de prévalence est estimé à 2 % ou 3 %.

, selon une étude réalisée par le Centre de toxicomanie et de santé mentale auprès d'élèves du primaire (âgés de 7 à 9 ans) de la région du Grand Toronto, le taux de prévalence est estimé à 2 % ou 3 %. Le Rapport de l'administratrice en chef de la santé publique sur l'état de la santé publique au Canada 2018 : Prévenir la consommation problématique de substances chez les jeunes a été publié en octobre 2018. Ce rapport offre un aperçu de la santé des Canadiens et met l'accent sur la prévention de la consommation problématique de substances chez les jeunes, y compris la consommation d'alcool pendant la grossesse.

Liens connexes

Trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale

Document d'information : Fonds national d'aide aux projets stratégiques sur le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF)



SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Thierry Bélair, Cabinet de Ginette Petitpas Taylor, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709