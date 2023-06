Les projets soutiendront les familles ayant fait l'objet de violence, celles qui en vivent actuellement et celles qui sont à risque de violence.

HALIFAX, NS, le 5 juin 2023 /CNW/ - La violence familiale et la violence fondée sur le genre sont de graves problèmes de santé publique. Elles ont une forte corrélation avec les préoccupations relatives à la santé mentale et peuvent avoir des conséquences durables pour les personnes survivantes et les gens qui les entourent. Elles touchent des familles de partout au pays et incluent différentes formes de violence physique et psychologique, et de négligence. Le gouvernement du Canada est résolu à appuyer toutes les personnes survivantes de violence familiale et de violence fondée sur le genre, de même qu'à protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes à risque.

L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annonce aujourd'hui un financement total de 634 482 $ à l'Université Dalhousie pour mettre à l'essai un programme en ligne de prévention de la violence familiale dans les collectivités éloignées du Canada atlantique. Le projet est destiné aux personnes qui ont recours à la violence au sein de leur famille et vise à renforcer leur capacité à établir des relations plus sûres et des familles plus fortes. Les membres des collectivités et les organismes locaux seront également mobilisés pour aider à éliminer les obstacles à l'accès à des ressources fiables et utiles visant à contrer la violence familiale.

Le gouvernement du Canada continuera d'œuvrer pour prévenir la violence familiale et la violence fondée sur le genre, pour appuyer les personnes survivantes et pour briser le cycle de la violence au sein de familles et de collectivités d'un océan à l'autre.

« Chaque personne a le droit de vivre en sécurité et à l'abri de la violence, mais pour beaucoup de personnes, ce n'est pas la réalité. Le financement annoncé aujourd'hui en Nouvelle-Écosse permettra d'aider les personnes qui ont subis ou qui risquent de subir de la violence familiale et de la violence fondée sur le sexe à obtenir le soutien dont elles ont besoin pour atteindre la sécurité et la stabilité. Cet investissement constitue une avancée importante, mais nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire. Notre gouvernement continuera à prendre des mesures contre la violence familiale et la violence fondée sur le sexe et à bâtir un avenir où toutes les personnes sont traitées avec dignité et respect. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Ce projet offrira des services nécessaires aux personnes qui ont eu recours à la violence contre leur partenaire, plus particulièrement aux personnes vivant dans des collectivités éloignées et rurales du Canada atlantique. Comme ces groupes de soutien sont destinés à des personnes vivant en dehors des centres urbains, ils seront offerts en ligne. Nous évaluons également l'efficacité de ces services en ligne du point de vue des membres et des animateurs. »

Dre Catrina Brown

Chercheuse principale, Université de Dalhousie

Un tiers des adultes au Canada déclarent avoir subi de la maltraitance pendant leur enfance.

déclarent avoir subi de la maltraitance pendant leur enfance. La violence familiale a des effets sur les relations ultérieures et les générations futures : les enfants ayant fait l'objet de violence ou de négligence et ceux ayant été exposés à la violence conjugale sont à risque de subir ou d'infliger de la violence une fois adultes.

L'Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale indique une hausse des facteurs de risque de maltraitance des enfants et de violence familiale. Ces facteurs de risque incluent dépression, stress parental et consommation d'alcool. De plus, 5 % des Canadiennes et des Canadiens ont rapporté des préoccupations en matière de violence au sein de leur foyer au cours de la troisième vague de la pandémie (février-mai 2021).

