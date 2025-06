OTTAWA, ON, le 15 juin 2025 /CNW/ - « Le nouveau gouvernement du Canada a pour mandat d'apporter de grands changements rapidement. Nous avons donc besoin des fonctionnaires qui entrent chaque jour au travail prêts à améliorer ce pays, pour le bien de la population canadienne. Durant la Semaine nationale de la fonction publique, nous rendons hommage à leur service exemplaire.

« À tous les fonctionnaires fédéraux : merci pour votre dévouement et votre professionnalisme. Pour que le Canada soit plus fort, il nous faut une fonction publique robuste et efficace : des gens qui, à l'aide de plans et de politiques, apportent des changements tangibles et importants.

« Ensemble, bâtissons un Canada plus prospère et plus uni. Ensemble, bâtissons grand, avec audace, dès maintenant. Ensemble, nous bâtirons l'économie la plus forte du G7. »

