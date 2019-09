Le gouvernement du Canada appuie des initiatives de multiculturalisme au Canada atlantique

Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député d'Halifax, annonce un investissement de 3 millions de dollars pour financer des initiatives de multiculturalisme au Canada atlantique

HALIFAX, le 6 sept. 2019 /CNW/ - M. Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député d'Halifax, a annoncé aujourd'hui un financement de 3 millions de dollars du gouvernement du Canada pour des projets dans le domaine du multiculturalisme et de la lutte contre le racisme au Canada atlantique. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Ces investissements appuieront des activités et des projets multiculturels ainsi que des activités de renforcement des capacités communautaires de 66 organismes et 31 collectivités au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le financement provient du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme de Patrimoine canadien. L'objectif du programme est de promouvoir la compréhension interculturelle, l'égalité des chances pour tous, ainsi que la citoyenneté, l'engagement civique et une démocratie saine.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'appuyer ces projets. Ils auront une grande incidence sur le secteur des arts et de la culture ainsi que sur le tourisme. Non seulement ces célébrations et activités nous donnent-elles l'occasion de présenter un front uni contre le racisme et la discrimination, mais elles nous permettent aussi de célébrer la tradition d'inclusion et de diversité de notre pays. Plus de 50 organismes de la région de l'Atlantique profiteront de ces nouveaux investissements. Félicitations à vous tous! »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Tout le monde devrait se sentir représenté dans les activités culturelles qui donnent vie à nos collectivités. Nous espérons que ces initiatives permettront aux gens de diverses origines de l'Atlantique de célébrer et de faire connaître leur patrimoine culturel, tout en favorisant une grande inclusion dans notre région. »

- M. Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député d'Halifax

« Notre diversité nous rend forts. En soutenant les communautés culturelles, nous stimulons notre économie, renforçons notre tissu social et mettons en valeur ce que le Canada a de mieux à offrir. Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que chacun puisse participer pleinement à la vie communautaire tout en faisant connaître sa culture à ses amis et voisins. »

- M. Matt DeCourcey, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Fredericton

« Engager les jeunes et préparer les leaders de demain sont des actions très importantes pour la vitalité de nos communautés partout au pays. L'initiative « Lets grow Together » renforcera non seulement la fierté et l'appréciation de la collectivité, mais elle contribuera aussi à développer les capacités au sein de North Preston pour les années à venir. »

- M. Darrell J. Samson, député de Sackville-Preston-Chezzetcook

« Les activités et les initiatives culturelles aident tous les citoyens à nouer des liens avec des personnes de cultures différentes et à les inclure. Apprendre à partager et à apprécier nos différences contribue à rendre notre pays et nos régions si formidables! »

- M. René Arseneault, député de Madwaska-Restigouche

Les faits en bref

Les projets sont financés par l'entremise du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme de Patrimoine canadien.

Le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme appuie la réalisation du mandat de Patrimoine canadien en mettant à profit la force du Canada en tant que société diversifiée et inclusive.

Le Programme comporte trois volets de financement : Projets, Événements et Renforcement des capacités communautaires. Il comprend également deux initiatives distinctes : Initiative de soutien communautaire pour les jeunes Canadiens noirs et Initiative jeunesse Paul Yuzyk pour le multiculturalisme.

Liens connexes

Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme

Tableau de données

Programme Exercice Montant Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme

Ce programme offre aux Canadiens de nouvelles occasions de participer à des activités qui mettent en valeur les arts et la culture et qui célèbrent l'histoire et le patrimoine locaux. 2018-2019 666 250 $ 2019-2020 2 383 925$

Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme

2018-2019

Nouveau-Brunswick

Bénéficiaire Projet Ville Montant Asian Heritage Society of New Brunswick Inc. Célébration du Mois du patrimoine asiatique de 2018 Fredericton 20 000 $ Asian Heritage Society of New Brunswick Inc. Célébrations du Mois du patrimoine asiatique du Grand Saint John Saint John 14 000 $ Battle of the Arts Showcase Inc. Battle of the Arts NB 2018 Youth in the Spotlight Fredericton 7 500 $ Conseil provincial des sociétés culturelles Inc. Colloque sur l'avenir de l'interculturalisme en Acadie Moncton 17 000 $ Film Zone Inc. C'est Right Short - Édition Mosaïq Edition Moncton 15 000 $ La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick Inc. Éducation civique 101 pour tous! Moncton 18 810 $ Miramichi Regional Multicultural Association Inc. MRMA World Cup Weekend Miramichi 4 250 $ Association multiculturelle de la Région Chaleur Inc. Festival international Bathurst 18 000 $ Multicultural Association of Saint John Inc. Festival multiculturel des couleurs Rothesay 18 951 $ New Brunswick African Association NB AfroFest 2018 Fredericton 14 000 $ Prude Inc. Black History ''Talk & Tours'' Saint John 15 500 $ Prude Inc. International Culture Fest - Saint John Saint John 10 000 $ The Greater Moncton Scottish Association Inc. Moncton Highland Games & Scottish Festival Riverview 19 000 $ Université de Moncton Semaine internationale du Nord-Ouest 2019 Edmundston 16 750 $ Total pour le Nouveau-Brunswick 208 761 $

Terre-Neuve-et-Labrador

Bénéficiaire Projet Ville Montant Association for New Canadians Diversity Summit 2018 St. John's 15 000 $ Association for New Canadians Journée multiculturelle des sports en famille St. John's 3 435 $ Refugee and Immigrant Advisory Council Inc. Festival culturel d'été de 2018 St. John's 10 000 $ Refugee and Immigrant Advisory Council Inc. We Are Newfoundlanders and Labradorians St. John's 9 365 $ Sharing Our Cultures Incorporated À la découverte de nos cultures dans les régions du Centre et de l'Ouest St. John's 18 300 $ Tombolo Multicultural Festival Newfoundland and Labrador Inc. Manifestation multiculturelle de Conception Bay de 2018 Conception Bay 10 000 $ Tombolo Multicultural Festival Newfoundland and Labrador Inc. Exposition multiculturelle Tombolo de Gander de 2018 Gander 7 500 $ Tombolo Multicultural Festival Newfoundland and Labrador Inc. Festival multiculturel Tombolo de St. John's de 2018 St. John's 15 000 $ Total pour Terre-Neuve-et-Labrador 88 600 $

Nouvelle-Écosse

Bénéficiaire Projet Ville Montant Aboriginal Curatorial Collective Nocturne (Engagement Series) Halifax 20 000 $ Université Acadia - Wong International Centre Soirée interculturelle Wolfville 5 614 $ Africa Festival of Arts and Culture Society (AFACS) Africa Festival of Arts and Culture (AFRIFEST) 2018 Dartmouth 15 000 $ Black Loyalist Heritage Society Journey Back to Birchtown, Past, Present and Future Shelburne 18 000 $ Université du Cap-Breton Atlantiar Knekk Tepaw: A Basque-Mi'kmaw Cultural Exchange Symposium Sydney 10 000 $ Cedar Festival Cedar Festival - Élément culturel Halifax 17 000 $ Celtic Cultural Society of Nova Scotia 6th Annual Halifax Celtic Cultural Festival Halifax 12 000 $ Charles Taylor Theatre and Media Arts Association The Emerging Lens Multicultural Independent Film Festival Halifax 8 000 $ Cumberland African Nova Scotian Association 100 Voices - Intergenerational Songs and Stories Amherst 18 430 $ Delmore Buddy Daye Learning Institute Inc. African Nova Scotian History Challenges and the DBDLI Awards Halifax 9 450 $ Friends of Neville Park Society Pier Melting Pot Festival South Bar 3 000 $ Glace Bay Universal Negro Improvement Association Célébration et manifestations culturelles du Mois du patrimoine africain de 2019 Glace Bay 15 000 $ Iranian Cultural Society Festival Mehregan Halifax 7 500 $ Jamaican Cultural Association of Nova Scotia 5e Caribbean Multicultural Diaspora Celebration Halifax 9 000 $ The Fabienne Colas Foundation 3e Halifax Black Film Festival Halifax 45 000 $ La Société Promotion Grand-Pré Célébration Mi'kmaq - Acadie Grand-Pré 19 000 $ Latispanica Cultural Association Gala Latina Beechville 5 000 $ North End Business Association Célébration de l'émission du billet de 10 $ à l'effigie de Viola Desmond Halifax 25 000 $ Nova Multifest Society Nova Multifest Dartmouth 14 000 $ QEII Health Sciences Centre Auxiliary (Partners For Care) Harvest Hootenanny and Pumpkin Smash Halifax 5 095 $ South Shore Multicultural Association Festival de la South Shore Multicultural Association de 2018 Bridgewater 15 700 $ South Shore Multicultural Association Festival multiculturel de la baie Mahone Bridgewater 12 000 $ The Halifax Experience Foundation Festival Mosaic Bedford 14 000 $ Welcoming Intercultural Newcomers Association 13e Barbecue annuel d'accueil des nouveaux arrivants Halifax 7 800 $ Total pour la Nouvelle-Écosse 330 589 $

Île-du-Prince-Édouard

Bénéficiaire Projet Ville Montant La Coopérative d'intégration francophone de l'Île-du-Prince-Édouard Limitée Franco Festival 2018 Charlottetown 8 000 $ P.E.I. Association for Newcomers to Canada Inc. DiverseCity / DiverCité (Charlottetown, PEI/Î.-P.-É.) Charlottetown 15 000 $ P.E.I. Association for Newcomers to Canada Inc. DiverseCity / DiverCité (Montague, PEI/Î.-P.-É.) Montague 10 000 $ Prince Edward Island Music Awards Association Inc. Music Mosaic Charlottetown 5 300 $ Total pour l'Île-du-Prince-Édouard 38 300 $

Total pour 2018-2019 Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve‑et‑Labrador, Nouvelle-Écosse et

Île‑du‑Prince‑Édouard 666 250 $

Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme

2019-2020

Nouveau-Brunswick

Bénéficiaire Projet Ville Montant Asian Heritage Society of New Brunswick Inc. Célébrations du Mois du patrimoine asiatique du Grand Saint John Saint John 20 100 $ Asian Heritage Society of New Brunswick Inc. Célébrations du Mois du patrimoine asiatique de 2019 Fredericton 24 928 $ Bangladeshi-Canadian Association of New Brunswick (BCANB) Fall Cultural Gala Fredericton 5 500 $ Dialogue New Brunswick Inc. Renforcement des capacités de Dialogue NB dans la livraison de son nouveau mandat Moncton 100 000 $ Dialogue New Brunswick Inc. Programmation de cohésion sociale de Dialogue NB 2019-2020 Moncton 220 245 $ Filipino-Canadian Community of New Brunswick Incorporated Célébration du Mois du patrimoine philippin Fredericton 15 000 $ Filipino-Canadian Community of New Brunswick Incorporated FCNB Multicultural Sportsfest Fredericton 18 860 $ Fédération des jeunes francophones du Nouveau‑Brunswick L'inclusion pour toutes! Moncton 37 950 $ Miramichi Regional Multicultural Association, Inc. World Cup Weekend II Miramichi 4 250 $ Association multiculturelle de la Région Chaleur Inc. Festival international Bathurst 18 000 $ Multicultural Association of Greater Moncton Area, Inc. Festival multiculturel Mosaïq Moncton 17 813 $ Multicultural Association of Saint John Inc. 10e Festival multiculturel annuel des couleurs Rothesay 25 000 $ New Brunswick African Association New Brunswick African Festival Fredericton 25 000 $ Greater Moncton Scottish Association Inc. (The) Moncton Highland Games & Scottish Festival Riverview 14 250 $ Total pour le Nouveau-Brunswick 546 896 $

Terre-Neuve-et-Labrador

Bénéficiaire Projet Ville Montant Association for New Canadians Journée multiculturelle des sports en famille St. John's 3 435 $ Atlantic Presenters Association Inc. Petapan First Light Indigenous Arts Sympopsium - Activités promotionnelles publiques St. John's 10 000 $ Refugee and Immigrant Advisory Council 10e Festival culturel d'été de 2019 St. John's 8 000 $ Sharing Our Cultures Incorporated À la découverte de nos cultures dans les régions du Centre et de l'Ouest St. John's 32 000 $ St. John's Native Friendship Centre Association Building Capacity through Arts, Education and Engagement at the SJNFC St. John's 57 000 $ St. John's Native Friendship Centre Association Journée nationale des peuples autochtones - toute la semaine! St. John's 10 000 $ Tombolo Multicultural Festival Newfoundland and Labrador Inc. Festival multiculturel Tombolo de St. John's de 2019 St. John's 12 000 $ Tombolo Multicultural Festival Newfoundland and Labrador Inc. Exposition multiculturelle Tombolo de Gander de 2019 Gander 7 500 $ Tombolo Multicultural Festival Newfoundland and Labrador Inc. Exposition multiculturelle de Conception Bay de 2019 Conception Bay 12 000 $ Wonderbolt Productions Inc. The St. John's International CircusFest 2019 Indigenous Showcase St. John's 50 000 $ Total pour Terre-Neuve-et-Labrador 201 935 $

Nouvelle-Écosse

Bénéficiaire Projet Ville Montant Africa Festival of Arts and Culture Society 2019 Afrifest Dartmouth 25 000 $ Atlantic Flamenco Productions Society Fuse Festival Dartmouth 12 000 $ Black Business Initiative Society Stratégie de communication de BBI Halifax 83 314 $ Black Loyalist Heritage Society Journey Back to Birchtown, Past, Present and Future Shelburne 30 000 $ Boys And Girls Clubs of Greater Halifax The Value Project Dartmouth 150 000 $ Cedar Festival Festival libanais du cèdre Halifax 19 000 $ Charles Taylor Theatre and Media Arts Association The 9th Annual Emerging Lens Cultural Film Festival Halifax 11 100 $ Delmore Buddy Daye Learning Institute Inc. DBDLI Empowerment through Capacity Enhancement Halifax 60 000 $ Delmore Buddy Daye Learning Institute Inc. It Takes a Village: Initiative to Empower the Black Community Through Youth Leadership Education, Elder Wisdom and Education Resources Halifax 128 000 $ Delmore Buddy Daye Learning Institute Inc. 2019-2020 African Nova Scotian History Challenges and the DBDLI Awards Halifax 9 450 $ Festival du film libanais au Canada (FFLC) « Vivre-ensemble » L'Art & La Création Halifax 15 000 $ Glace Bay Universal Negro Improvement Association Célébration et manifestations culturelles du Mois du patrimoine africain de 2020 Glace Bay 15 000 $ H.R.D.A. Enterprises Limited Harvest Hootenanny and Pumpkin Smash Halifax 5 390 $ Immigrant Services Association of Nova Scotia Renforcement de la capacité en matière de diversité et d'inclusion Halifax 56 000 $ Immigrant Services Association of Nova Scotia Stronger Together: Empowering Marginalized Youth Halifax 144 260 $ The Information Technology Industry Alliance of Nova Scotia Building Bridges - Nova Scotia Black Youth Empowerment Program (NS BYEP) Halifax 199 950 $ Jamaican Cultural Association of Nova Scotia 6e Caribbean Diaspora Multicultural Celebration Halifax 10 000 $ Kespu'kwitk Metis Council of Yarmouth & District KMC Metis / Acadian Multicultural Awareness Fair Yarmouth 16 800 $ La Société Promotion Grand-Pré Festival des cultures du paysage de Grand-Pré Grand-Pré 30 000 $ Mayworks Halifax Festival Society 2019 Mayworks Halifax Festival of Working People and the Arts Halifax 15 000 $ Société d'amitié autochtone Mi'kmaw Mawitaj'ik 2019 - Let Us Gather Halifax 60 750 $ Nova Multifest Society Nova Multifest 2019 Dartmouth 18 000 $ Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse NIA (*Swahili for Purpose) Halifax 65 480 $ NPF Community Organization Society Elevate Evolve Emerge 'Lets Grow Together' Porters Lake 56 480 $ Paqtnkek Radio Society Paqtnkek Radio Community Capacity Afton Station 56 400 $ St. Paul's Family Resources Institute Community Connections Festival Halifax 3 000 $ The Halifax Experience Foundation Festival Mosaic des arts et de la culture de 2019 Bedford 18 000 $ Valley African Nova Scotian Development Association Bridging the Gap - Employment Equity Forum Kentville 54 675 $ Valley African Nova Scotian Development Association Grow Together-A Partnership Project to Help Address Food Insecurity and Barriers to Recreation in African Nova Scotian Families Living in Kings County Kentville 75 000 $ YMCA of Southwest Nova Scotia Embracing Diversity and Fostering Inclusion in Youth Bridgewater 74 650 $ Total pour la Nouvelle-Écosse 1 517 699 $

Île-du-Prince-Édouard

Bénéficiaire Projet Ville Montant Peers Alliance Inc. Linking Together 2.0 Capacity Building for Sexuality and Gender Diverse Communities in PEI Charlottetown 97 870 $ P.E.I. Association for Newcomers to Canada Inc. DiverseCity Multicultural Festival - Three Rivers Three Rivers 7 000 $ P.E.I. Association for Newcomers to Canada Inc. DiverseCity Multicultural Festival - Alberton Alberton 8 000 $ Prince Edward Island Music Awards Association Inc. Music Mosaic Charlottetown 4 525 $ Total pour l'Île-du-Prince-Édouard 117 395 $

Total pour 2019-2020 Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve‑et‑Labrador, Nouvelle-Écosse et Île‑du‑Prince‑Édouard 2 383 925 $

