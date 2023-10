L'entreprise de Sherbrooke obtient une aide financière de 1,5 M$ de DEC.

SHERBROOKE, QC, le 20 oct. 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la croissance des PME contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, accompagnée d'Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 1,5 M$ à Cuisine idéale Sherbrooke.

Cet appui de DEC permettra à l'entreprise d'acquérir et d'installer des équipements de production à la fine pointe de la technologie dans une nouvelle usine située à Sherbrooke, comprenant des équipements d'usinage d'ébénisterie et de finition, afin d'améliorer sa productivité et de poursuivre son expansion.

Cuisine idéale se spécialise dans la conception et la fabrication de cabinets de cuisine haut de gamme et sur mesure alliant fonctionnalité naturelle et élégance intemporelle. Aujourd'hui, Cuisine idéale compte plus de 250 000 conceptions personnalisées livrées et plus de 200 points de vente à travers l'Amérique du Nord. Le soutien de DEC permettra à la PME d'assurer son expansion par l'amélioration de sa productivité avec la relocalisation de sa première usine fondée en 1971, dans une nouvelle usine automatisée au sein du quartier industriel de Sherbrooke.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« L'industrie manufacturière est un pilier de notre économie. C'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à investir pour assurer que nos PME demeurent compétitives et innovantes. Grâce à l'appui de DEC, Cuisine idéale pourra acquérir et installer des équipements de production pour sa nouvelle usine automatisée. Ce projet créera de bons emplois et contribuera à la vitalité économique de Sherbrooke et de la grande région des Cantons-de-l'Est. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« C'est une réelle fierté de pouvoir témoigner du succès d'une entreprise faisant partie du monde des affaires sherbrookois depuis maintenant plus de 50 ans. Cuisine idéale connait aujourd'hui une ascension remarquable et ses armoires de cuisine sont reconnues partout dans la région. Avec ce nouvel appui de DEC, l'entreprise familiale pourra accroître sa productivité et ainsi, poursuivre son expansion avec de nouveaux équipements automatisés. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Depuis sa création, Cuisine idéale s'est taillé une place importante sur le marché de la conception et de la fabrication d'armoires de cuisine sur mesure en Amérique du Nord. Avec la réalisation de ce projet, Cuisine idéale se positionne pour être un leader dans la transformation de notre industrie dans l'ère manufacturière de demain. Je remercie sincèrement tous nos précieux partenaires financiers pour leur soutien important et tous les membres de notre équipe, sans lesquels ce projet fondamental n'aurait pu se concrétiser. Je suis emballé de voir ce projet mené à bien, nous permettant d'automatiser nos processus et de mettre en œuvre plusieurs mesures de développement durable. »

Pierre-Yves Gagnon, vice-président, Cuisine idéale

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Marie-Justine Torres Ames, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 613-327-5918, [email protected]