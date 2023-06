L'entreprise de l'Abitibi-Témiscamingue obtient une aide financière de 1,3 M$ de DEC.

PREISSAC, QC, le 21 juin 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la croissance des PME contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 1,3 M$ à Créations ThermoDoor inc.

Cet appui de DEC a permis à l'entreprise d'acquérir des équipements technologiques comme un système d'encollage et de nettoyage, une presse et deux centres à contrôle numérique, qui visent à augmenter sa productivité et à poursuivre sa croissance.

Créations ThermoDoor se spécialise dans la fabrication de composantes d'armoires de cuisine sur mesure. L'engouement pour les rénovations combiné aux problèmes d'approvisionnement et à la hausse des prix générés par la pandémie incitent la PME à investir pour fabriquer autrement certains de ses produits. Pour y arriver, elle doit acquérir de nouveaux équipements. Le soutien de DEC à cette fin et le projet d'agrandissement de l'usine permettront à l'entreprise d'augmenter sa productivité et sa capacité de production.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« L'industrie manufacturière est un pilier de notre économie et c'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à investir pour assurer que nos PME demeurent compétitives et innovantes. Grâce à l'appui de DEC, Créations ThermoDoor a pu acquérir et installer des équipements numériques de production. Le succès et les retombées de ce projet contribueront à la vitalité économique de Preissac et de la grande région de l'Abitibi-Témiscamingue. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Sans le soutien du gouvernement du Canada, notre projet d'investissement n'aurait sans doute pas eu lieu. Nous sommes reconnaissants de leur appui dans ce projet. Grâce à la collaboration de tous nos partenaires, employés et fournisseurs, nous avons déjà doublé notre production quotidienne avec la même équipe en place. Notre capacité de production ne nous freinera plus dans les années à venir. »

Marilyne Pelchat, vice-présidente, Créations ThermoDoor

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]