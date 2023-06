L'entreprise de Sherbrooke obtient une aide financière de 1,2 M$ de DEC.

SHERBROOKE, QC, le 29 juin 2023 /CNW/ - Soutenir la croissance des PME contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, accompagnée d'Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 1,2 M$ à Chocolat Lamontagne inc.

Cet appui de DEC permettra à l'entreprise d'acquérir et d'installer une enrobeuse automatisée et ses équipements connexes, afin d'améliorer sa capacité de production et de poursuivre sa croissance.

Fondée en 1978, l'entreprise familiale Chocolat Lamontagne se spécialise dans la fabrication d'une variété de chocolats haut de gamme, tels que les fruits et noix enrobés, les bouchées de chocolat, les barres, le chocolat aromatisé, les produits saisonniers et les moulages spéciaux. Aujourd'hui, Chocolat Lamontagne fabrique principalement du chocolat pour des marques de commerce privées et pour sa propre marque Lamontagne signature. Le soutien de DEC permettra à la PME d'assurer sa croissance par l'amélioration de sa capacité de production afin de répondre à la demande pour les chocolats enrobés à l'international.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

« L'industrie manufacturière est un pilier de notre économie et c'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à investir pour assurer que nos PME demeurent compétitives et innovantes. Grâce à l'appui de DEC, Chocolat Lamontagne pourra acquérir et installer des équipements automatisés de production. Le succès et les retombées de ce projet contribueront à la vitalité économique de Sherbrooke et de la grande région des Cantons-de-l'Est. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« C'est une réelle fierté de pouvoir témoigner du succès d'une entreprise faisant partie du paysage d'affaires sherbrookois depuis maintenant plus de 40 ans. Chocolat Lamontagne connait aujourd'hui une ascension remarquable et ses chocolats n'ont plus de frontières. Avec ce nouvel appui de DEC, l'entreprise familiale pourra accroître à nouveau sa productivité et ainsi, poursuivre sa conquête de nouveaux marchés. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

