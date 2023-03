OTTAWA, ON, le 10 mars 2023 /CNW/ - La priorité pour le gouvernement du Canada est d'assurer un secteur aérien sécuritaire et concurrentiel pour le public voyageur, le personnel et les communautés. Le gouvernement est également déterminé à soutenir l'industrie aéronautique canadienne, tout en créant de bons emplois pour la classe moyenne canadienne et en bâtissant une économie qui fonctionne pour tout le monde.

L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports, a annoncé aujourd'hui, à la suite de l'évaluation des questions d'intérêt public effectuée par Transports Canada et après avoir intégré les conclusions du commissaire de la concurrence et les consultations avec la population canadienne, les groupes de défense de consommateurs, les syndicats et l'industrie, que le gouvernement du Canada a approuvé l'acquisition de Vacances Sunwing et de Sunwing Airlines par WestJet Airlines Ltd., sous réserve de modalités strictes qui servent les intérêts des Canadiennes et des Canadiens.

La décision d'approuver l'acquisition n'a pas été prise à la légère, compte tenu notamment des retards et des goulots d'étranglement que le public voyageur a connus l'été dernier, ainsi que des difficultés de Sunwing en matière de service à la clientèle et de communications au cours de la récente période des Fêtes. Pour parvenir à la décision que l'acquisition proposée servait l'intérêt public, le gouvernement a pris en compte un vaste éventail de facteurs, comme le niveau de service, les répercussions plus larges sur la société et l'économie, la santé financière du secteur du transport aérien et la concurrence.

Étant donné la situation actuelle du secteur aérien, il était important de veiller à ce que l'accord définitif produise le meilleur résultat possible pour les Canadiennes et les Canadiens. L'acquisition permettra de maintenir la stabilité du réseau de transport aérien du Canada, étant donné que Sunwing continuera à proposer plus de forfaits de vacances abordables à la population canadienne, tout en recevant l'appui financier de WestJet.

L'acquisition entraîne également l'application de modalités visant à protéger les intérêts du public voyageur. Les modalités strictes liées à l'acquisition comprennent :

Étendre l'offre de forfaits de vacances Sunwing à cinq autres villes canadiennes;

Maintenir la capacité sur les routes les plus concernées par la fusion;

Accroître la connectivité entre les régions;

Améliorer la manutention des bagages pour une meilleure expérience des passagers;

Maintenir, pendant au moins cinq ans, le siège social de l'activité de vacances d'agrément dans la région de Toronto et un bureau régional dans la région de Montréal;

et un bureau régional dans la région de Montréal; Augmenter de 20 % le nombre net d'emplois dans le bureau de Toronto sur une période de trois ans;

sur une période de trois ans; Assurer une meilleure expérience pour les passagers en investissant dans des solutions TI pour améliorer les communications de Sunwing;

Fournir des données sur les tarifs aériens des forfaits de vacances pour effectuer un suivi de l'évolution des prix après l'acquisition;

Mettre fin graduellement à la pratique de location saisonnière de Sunwing pour protéger les emplois canadiens.

Le gouvernement du Canada prépare également d'importantes réformes du Règlement sur la protection des passagers aériens afin de mieux protéger les droits des passagers. Ces modifications permettront au Canada d'occuper une place de premier plan à l'échelle mondiale en matière de protection des passagers et, avec d'autres mesures à venir, contribueront à prévenir les expériences frustrantes vécues par le public voyageur l'été dernier et lors des Fêtes de fin d'année.

Citation

« La décision d'aujourd'hui n'a pas été prise à la légère, compte tenu surtout de tout ce qui est survenu lors des Fêtes de fin d'année pour les personnes qui ont voyagé avec Sunwing. Après avoir pesé le pour et le contre, nous avons pris une décision qui permettra à Sunwing de continuer à proposer des forfaits de vacances abordables à la population canadienne, de créer davantage de bons emplois, de préserver les emplois actuels et de protéger les Canadiennes et les Canadiens qui ont déjà acheté des billets. L'acquisition sera également assortie de modalités strictes visant à garantir l'intérêt public, en particulier pour ce qui est de la concurrence, de la connectivité et de la manutention des bagages. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

L'évaluation des questions d'intérêt public effectuée par Transports Canada exigeait une analyse rigoureuse et une consultation de la population canadienne et des parties prenantes. Des consultations publiques en ligne se sont déroulées de mai à juillet 2022.

Sans cette acquisition, le secteur du transport aérien au Canada aurait pu connaître une plus grande instabilité, avec notamment des pertes d'emplois, une réduction importante de l'offre de séjours à des prix abordables, des répercussions négatives sur le public voyageur et le non-remboursement au gouvernement de prêts considérables.

aurait pu connaître une plus grande instabilité, avec notamment des pertes d'emplois, une réduction importante de l'offre de séjours à des prix abordables, des répercussions négatives sur le public voyageur et le non-remboursement au gouvernement de prêts considérables. Sunwing est une entreprise privée de voyage privée fondée en 2002, qui a son siège social à Toronto et un bureau régional dans la région de Montréal. Sunwing emploie actuellement environ 2 200 personnes.

