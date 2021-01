OTTAWA, le 21 janv. 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a une incidence importante sur les collectivités éloignées qui dépendent des petits transporteurs aériens pour obtenir des marchandises et des services essentiels, et pour se déplacer d'une collectivité à une autre. Alors que la pandémie continue d'évoluer, le gouvernement du Canada travaille avec des partenaires, notamment les gouvernements provinciaux et territoriaux, les partenaires autochtones et l'industrie du transport aérien pour répondre aux besoins particuliers de ces collectivités.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé une nouvelle entente avec le gouvernement de l'Ontario pour soutenir le transport aérien essentiel pour accéder aux collectivités éloignées.

Le gouvernement du Canada verse jusqu'à 11 134 000 de dollars dans les services aériens vers les collectivités éloignées pour couvrir la période du 1er juillet au 31 décembre 2020. De plus, le gouvernement de l'Ontario investit 14, 2 millions de dollars pour exploiter les aéroports des collectivités éloignées en 2020 et 2021, dont 4 millions de dollars supplémentaires cette année pour garantir la continuité d'activités sécuritaires pendant la pandémie.

Dans le cadre de cette entente, le gouvernement de l'Ontario accordera du financement aux exploitants aériens pour assurer la continuité de l'approvisionnement de ces collectivités en nourriture, en fournitures médicales et en autres marchandises et services essentiels.

Citations

« Alors que nous continuons à travailler ensemble pour limiter la propagation de la COVID-19, nous devons également veiller à ce que les collectivités éloignées continuent à disposer des liaisons aériennes dont elles ont besoin pour garantir leur approvisionnement en marchandises et en services essentiels, ainsi que pour assurer les déplacements et soutenir les affaires. Cette entente avec le gouvernement de l'Ontario permettra d'assurer des services aériens fiables pour que les collectivités éloignées de l'Ontario restent connectées au reste du pays. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Les petits transporteurs aériens de l'Ontario jouent un rôle essentiel en permettant aux collectivités nordiques et éloignées d'accéder aux marchandises et aux services essentiels. L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur l'investissement et le soutien continus de notre gouvernement au moyen de notre programme des aéroports éloignés et du Nord et démontre notre engagement continu à soutenir les collectivités du nord de l'Ontario, et ce, pendant et après la pandémie de COVID-19. »

L'honorable Caroline Mulroney

Ministre des Transports

Gouvernement de l'Ontario

« Les petits transporteurs aériens offrent aux collectivités éloignées des Premières Nations du Nord un accès indispensable aux fournitures et aux services essentiels, notamment les soins de santé. Ce financement permettra de veiller à ce que les besoins uniques et immédiats de ces collectivités soient comblés en continuité durant la pandémie de COVID-19. »

L'honorable Greg Rickford

Ministre des Affaires autochtones

Gouvernement de l'Ontario

Les faits en bref

Du financement supplémentaire pourrait être accordé et dépendra des besoins des collectivités et du rythme de la reprise du transport aérien dans les collectivités éloignées.

Les collectivités éloignées sont celles qui dépendent du service aérien comme seul moyen de transport à l'année.

Dans le Nord de l' Ontario , il y a 34 collectivités éloignées, dont 28 qui ne peuvent pas accéder à des routes à l'année et qui dépendent des petits transporteurs aériens commerciaux pour obtenir des marchandises et des services essentiels.

l' , il y a 34 collectivités éloignées, dont 28 qui ne peuvent pas accéder à des routes à l'année et qui dépendent des petits transporteurs aériens commerciaux pour obtenir des marchandises et des services essentiels. Certaines collectivités peuvent avoir un accès limité à des routes de glace saisonnières ou à de longues routes de gravier peu fiables.

