PICKERING, ON, le 11 oct. 2022 /CNW/ - Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a aidé des millions de Canadiens, y compris les aînés, en leur offrant des aides et des prestations en réponse à la COVID-19. Alors que la pandémie de COVID-19 s'atténue au Canada, le gouvernement continue de soutenir les organismes communautaires qui améliorent la vie des aînés et créent des occasions pour eux de demeurer actifs et engagés dans leur collectivité.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés du Canada, Kamal Khera, a annoncé un investissement de 132 116 $ pour financer six projets communautaires visant à soutenir les aînés de Pickering, en Ontario. Ce financement a été versé dans le cadre de l'appel de propositions de 2021-2022 pour des projets communautaires du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA). La ministre en a fait l'annonce lors d'une visite à la Pickering Carribbean Canadian Cultural Association.

Dans le cadre de l'appel de propositions communautaire du PNHA de 2021-2022, plus de 61 millions de dollars ont été investis dans plus de 3 000 projets communautaires partout au Canada. En Ontario, 1 036 projets ont été financés, ce qui représente plus de 21,94 millions de dollars au total.

L'appel de propositions de 2022-2023 pour des projets communautaires du PNHA est ouvert jusqu'au 1er novembre 2022.

Le financement du PNHA permet aux aînés de demeurer actifs et soutenus, ainsi que de maintenir des liens avec leur collectivité. Pour ce faire, les priorités nationales de cette année ciblent des projets qui :

favorisent le vieillissement en santé;

préviennent les mauvais traitements envers les aînés;

célèbrent la diversité et favorisent l'inclusion;

aident les aînés à vieillir chez eux.

Grâce à un processus de demande simplifié, les organisations sont invitées à présenter des propositions de projets qui aident les aînés à tourner la page sur la pandémie et à continuer de jouer un rôle important dans leur collectivité.

Pour savoir comment présenter une demande, consultez https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/nouveaux-horizons-aines.html. Les organismes offrant des services aux aînés peuvent obtenir de l'aide pour préparer leur demande.

Citations

« Grâce à ce projet à Pickering, les aînés seront en mesure d'améliorer concrètement la vie des autres et de participer à des activités significatives où ils peuvent partager leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience au profit de la collectivité. En donnant aux aînés des occasions d'établir des liens, de s'entraider, de partager de l'information et de contribuer à leur collectivité, nous favorisons leur autonomie et améliorons leur bien-être. »

- La ministre des Aînés, Kamal Khera

« Le gouvernement du Canada accorde une grande importance à la contribution des aînés au pays. En ce moment, les aînés ont plus que jamais besoin de notre soutien. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'inviter les organisations à demander un financement dans le cadre de l'appel de propositions de cette année et à présenter leurs projets qui pourraient aider les aînés pendant ou après la pandémie. »

- Jennifer O'Connell, députée de Pickering-Uxbridge

« Le financement du PNHA a permis à la Pickering Carribbean Canadian Cultural Association de créer des programmes intergénérationnels grâce auxquels les jeunes peuvent aider les aînés à explorer le domaine numérique et, en retour, être encadrés par les aînés de notre communauté dont la richesse des expériences vécues est inestimable pour les jeunes. »

- Susan Maturine, présidente, Pickering Carribbean Canadian Cultural Association

Les faits en bref

Les aînés forment le groupe d'âge qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. D'ici 2030, le Canada devrait compter 9,4 millions d'aînés, ce qui représentera près d'un quart de sa population.

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions et de contributions visant à soutenir des projets qui aident les aînés à demeurer actifs et engagés. Les projets communautaires peuvent recevoir jusqu'à 25 000 $ en subventions.

Depuis ses débuts, le PNHA a financé plus de 33 500 projets dans des centaines de collectivités partout au Canada, grâce à un investissement du gouvernement du Canada totalisant plus de 720 millions de dollars.

Les fonds du PNHA appuient des projets qui favorisent l'engagement des aînés au sein de leur collectivité et qui contribuent à l'atteinte d'au moins un des cinq objectifs du programme : favoriser la participation sociale, encourager le bénévolat, promouvoir le mentorat, sensibiliser la population aux mauvais traitements envers les aînés et fournir une aide financière.

Chaque année, les organismes sont invités à présenter une demande de financement pour des projets communautaires du PNHA dans le cadre d'un appel de propositions. Les projets annoncés aujourd'hui ont été approuvés dans le cadre de l'appel de propositions qui se tenait du 23 novembre 2021 au 21 décembre 2021.

Le budget de 2022 proposait 20 millions de dollars supplémentaires sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour financer davantage de projets visant à améliorer la qualité de vie des aînés et à leur permettre de continuer de participer pleinement à leur collectivité.

Document d'information - Financement du Canada pour des projets à Pickering, en Ontario dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés

Document d'information

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés est un programme fédéral de subventions et contributions qui finance des projets visant à impliquer les aînés dans leur communauté et à améliorer leur santé et leur bien-être.

Le Canada a annoncé un investissement de 132 116 $ pour financer six projets communautaires visant à fournir un soutien aux aînés à Pickering, en Ontario. Ce financement a été versé dans le cadre de l'appel de propositions 2021-2022 du programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour des projets communautaires.

Ontario

Plus âgés et plus sages - 17 067 $ - Pickering Islamic Centre

Les aînés qui font partie de l'organisme organisent des rencontres mensuelles et des séances d'information, des appels hebdomadaires de bien-être et des sorties estivales.

Interprètes certifiés mobilisant les aînées immigrantes - 24 922 $ - Interpreters and Translators Platform Co-Operative Inc.

Les aînés qui font partie de l'organisme participent à des activités virtuelles et en personne ainsi qu'à des événements communautaires.

Dans leurs propres mots - 19 162 $ - Pickering Caribbean Canadian Cultural Association

Les aînés qui font partie de l'organisme participent à des séances virtuelles et en personne avec des jeunes pour partager leurs histoires, maîtriser les technologies et produire un documentaire pour promouvoir l'engagement sociale.

Sensibiliser les aînés au risque de l'hypertension - 21 000 $ - Aspire Fondation

Les aînés qui font partie de l'organisme participent à des séminaires pour en apprendre davantage sur la gestion des risques liés à la tension artérielle afin de promouvoir le vieillissement en santé durant une période de la vie où la sédentarité devient courante.

Comité intergénérationnel sur le savoir-faire physique et golf inclusif - 25 000 $ - Ville de Pickering

Les aînés qui font partie de l'organisme suivent des leçons de golf pour favoriser la participation sociale et l'inclusion des aînés.

Entrâinement en salle - Plan de mentorat pour les athlètes aînés - 24 965 $ - Pickering Dragon Boat Club

L'organisme achètera cinq ergomètres de bateau-dragon pour permettre aux aînés de poursuivre l'entraînement en bateau-dragon et ainsi demeurer actifs et en santé.

Pour en savoir plus, consultez la page À propos du programme Nouveaux Horizons pour les aînés - Subventions communautaires.

