L'évaluation aidera à cerner les obstacles à surmonter et les possibilités de renforcer l'approche du Canada contre le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale

OTTAWA, ON, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF) est un trouble permanent causé par une exposition prénatale à l'alcool, qui peut nuire au développement du cerveau et du corps.

Le TSAF est un grave problème de santé publique lié à plusieurs déterminants sociaux de la santé complexes. Il peut avoir des répercussions importantes sur de nombreuses personnes au Canada et leurs familles. Selon de récentes études menées au Canada, entre 0,1 % et 3 % des enfants et des jeunes ont reçu un diagnostic de TSAF.

L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annonce aujourd'hui l'octroi de près de 950 000 $ à l'Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS) pour entreprendre une évaluation scientifique exhaustive sur le TSAF. L'évaluation, qui comprendra un examen des données, de la documentation, des politiques, des pratiques et des programmes pertinents ainsi que la mobilisation de partenaires clés, permettra de cerner les obstacles à surmonter et les possibilités de renforcer l'approche du Canada contre le TSAF et d'orienter les futures priorités d'action. Le rapport d'évaluation devrait être terminé en 2024.

L'ACSS est un organisme sans but lucratif et entièrement indépendant qui réalise des travaux de recherche, mène des activités de mobilisation et effectue des évaluations fondées sur des données probantes concernant un éventail de questions complexes liées à la santé qui sont importantes pour la population canadienne.

« Nous reconnaissons les graves répercussions que le TSAF peut avoir sur les personnes et les familles, dont beaucoup sont confrontées à des problèmes de santé mentale et à des difficultés liées à la consommation de substances. Nous pouvons mieux soutenir les Canadiennes et les Canadiens touchés par le TSAF en en apprenant davantage sur le sujet et en examinant attentivement les données probantes et les divers points de vue sur la prévention, la sensibilisation et le soutien liés au TSAF. Par ces efforts, nous visons à élaborer une approche plus globale pour aider à prévenir le TSAF et à répondre aux besoins des personnes atteintes du TSAF et de leurs familles. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« La lutte contre le TSAF au Canada nécessitera un effort coordonné de la part des ministères fédéraux, des gouvernements provinciaux et territoriaux, et de plusieurs différents partenaires différents. Cette évaluation sera essentielle pour renforcer cette collaboration et tirer parti des leçons apprises afin de s'assurer que le Canada dispose des outils appropriés pour prévenir le TSAF et faire en sorte que les personnes atteintes de ce trouble ainsi que leurs familles reçoivent un soutien adéquat. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Nous sommes heureux de mener ce projet important qui informera les intervenants, les gouvernements, ainsi que la population canadienne. Nous fournirons aussi des constatations importantes concernant des aspects variés du TSAF. »

Dre Marie-France Raynault

Présidente de l'Académie canadienne des sciences de la santé

Aucune quantité d'alcool n'est sans risque pendant la grossesse. Si vous êtes enceinte ou envisagez une grossesse, le choix le plus sûr est de ne pas boire d'alcool.

Les personnes atteintes du TSAF font face à de multiples défis et, dans de nombreux cas, ont besoin de soutien d'un large éventail de services de santé, de services communautaires et de services sociaux tout au long de leur vie. Un soutien précoce et adéquat peut améliorer les résultats pour les personnes atteintes du TSAF, améliorer leur qualité de vie et leur permettre d'atteindre leur plein potentiel.

Ce projet est financé dans le cadre du Fonds national d'aide aux projets stratégiques sur le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale de l'Agence de la santé publique du Canada . Le Fonds alloue 1,5 million de dollars par année pour la collaboration avec des partenaires clés de partout au Canada afin d'améliorer les connaissances, les outils et les ressources pour lutter contre le TSAF.

