OTTAWA, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada tient à répondre aux besoins de l'ensemble de la population canadienne, y compris ceux des personnes autistes et des personnes qui en prennent soin.

Aujourd'hui, l'honorable Kamal Khera, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi d'un financement de plus de 6,3 millions de dollars sur cinq ans à la Sinneave Family Foundation pour créer et diriger le nouveau Réseau national de l'autisme, en tant qu'organisme à but non lucratif. Sinneave collaborera avec l'Alliance canadienne de l'autisme et d'autres partenaires pour promouvoir une mission commune visant à créer un Canada plus inclusif et plus solidaire pour les personnes autistes, leurs familles et leurs aidants.

Le Réseau national de l'autisme servira de forum de discussion important pour la communauté de l'autisme afin qu'elle participe à l'élaboration des politiques et des programmes fédéraux qui la concernent. L'intégration des expériences et des perspectives vécues et actuelles garantit que les initiatives sont pratiques, efficaces et adaptées. Ce réseau mettra en place et réunira des comités consultatifs permanents composés de personnes ayant une expérience vécue et actuelle, notamment des personnes autistes, des parents et des aidants, ainsi que des représentants autochtones. Ces comités appuieront la mise en œuvre des cinq domaines prioritaires définis dans le Cadre stratégique national sur l'autisme au Canada et la Stratégie canadienne sur l'autisme : dépistage, diagnostic et services; inclusion économique; recueil de données, surveillance de la santé publique et recherche; sensibilisation, compréhension et acceptation du public; outils et ressources.

Citations

« En travaillant ensemble, nous pouvons contribuer à des améliorations significatives et durables de la santé et du mieux-être des personnes autistes, de leurs familles et de leurs aidants. La Sinneave Family Foundation dirige une œuvre absolument essentielle auprès de la communauté de l'autisme. La création du Réseau national de l'autisme contribuera grandement à offrir un meilleur soutien aux personnes autistes et aux personnes qui s'occupent d'elles partout au Canada. »

L'honorable Kamal Khera

Ministre de la Santé

« Depuis le début, la communauté de l'autisme a appelé à une stratégie nationale qui apporte des changements tangibles, et la création de ce réseau marque un pas dans la bonne direction. Il est essentiel que ce réseau serve de plateforme efficace, transparente et collaborative pour informer la création et la mise en œuvre de solutions percutantes dans tout le Canada, l'objectif étant de garantir que les personnes autistes dans tout le Canada et leurs familles aient accès au soutien et aux services dont elles ont besoin pour s'épanouir. »

Tanya McLeod, présidente de la Sinneave Family Foundation, et Jonathan Lai, directeur général de l'Alliance canadienne de l'autisme

Faits en bref

Le Cadre national sur l'autisme au Canada et la Stratégie canadienne sur l'autisme furent publiés le 26 septembre 2024. Au même moment, le gouvernement du Canada a annoncé le lancement d'un processus compétitif dans le but d'identifier une organisation qui dirigerait le nouveau Réseau national de l'autisme.

et la Stratégie canadienne sur l'autisme furent publiés le 26 septembre 2024. Au même moment, le gouvernement du a annoncé le lancement d'un processus compétitif dans le but d'identifier une organisation qui dirigerait le nouveau Réseau national de l'autisme. Afin de garantir un processus d'évaluation indépendant et impartial, l'Agence de la santé publique du Canada a mandaté l'Académie canadienne des sciences de la santé d'établir et de diriger un comité d'examen externe multidisciplinaire composé de personnes ayant vécu ou vivant avec l'autisme et d'autres intervenants de la communauté de l'autisme.

a mandaté l'Académie canadienne des sciences de la santé d'établir et de diriger un comité d'examen externe multidisciplinaire composé de personnes ayant vécu ou vivant avec l'autisme et d'autres intervenants de la communauté de l'autisme. Depuis 2018, les Instituts de recherche en santé du Canada ont injecté plus de 115 millions de dollars dans la recherche sur l'autisme. Ces travaux nous permettent de mieux comprendre l'autisme et orientent la mise au point d'outils novateurs et de moyens plus efficaces pour épauler les personnes autistes et leurs familles.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Ressources : Matthew Kronberg, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Kamal Khera, Ministre de la Santé, 343-552-5654; Relations avec les médias : Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Demandes du public : 613-957-2991, 1-866-225-0709