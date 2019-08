Le gouvernement du Canada annonce un nouvel investissement pour appuyer le tourisme dans les Cantons-de-l'Est

L'Association touristique des Cantons-de-l'Est se voit accorder une aide financière de plus de 1,1 M$ afin de faire rayonner le Québec à l'international

ORFORD, QC, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le secteur du tourisme est un moteur économique important dans l'ensemble du pays, soutenant un emploi sur dix. Il contribue à la croissance durable et crée de bons emplois pour les familles de la classe moyenne, tant dans les grands centres que dans les communautés.

Aujourd'hui, la députée de Compton-Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, accompagnée du député de Brome-Missisquoi, l'honorable Denis Paradis, et du député de Shefford, Pierre Breton, a annoncé une aide financière à l'Association touristique des Cantons-de-l'Est afin que la région puisse mieux tirer profit des possibilités en matière de tourisme.

L'aide financière, sous forme de contribution non remboursable de plus de 1,1 million de dollars sur 3 ans, permettra à l'organisme de poursuivre sa mission, qui consiste à améliorer l'attractivité touristique de la région. L'Association touristique des Cantons-de-l'Est pourra ainsi mettre en œuvre un plan de commercialisation et de développement de l'offre touristique en vue d'attirer une clientèle internationale. Cela inclut notamment la participation à des foires et salons hors Québec ou à l'international, la conception et l'impression de matériel promotionnel, le placement média, incluant sur le Web et les médias sociaux, les tournées de presse ainsi que les salaires et honoraires professionnels liés à la stratégie de commercialisation et au développement de l'offre.

Grâce à l'appui du gouvernement du Canada à des projets comme ceux de l'Association touristique des Cantons-de-l'Est, les Canadiens et les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir les attraits de la région.

Citations

« La stratégie de notre gouvernement vise à donner aux régions du Québec les outils pour développer l'offre touristique et en faire la promotion afin de devenir des destinations de choix pour les voyageurs internationaux. Les Cantons-de-l'Est sont une destination qui se distingue par ses paysages montagneux, son tourisme gourmand, ses sympathiques Cœurs villageois et l'agrotourisme qu'on y retrouve. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton‒Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'Association touristique des Cantons-de-l'Est travaille sans relâche pour mettre en lumière notre belle région. Cette contribution du gouvernement du Canada soutiendra les projets touristiques des Cantons-de-l'Est, qui regorgent d'attractions touristiques intéressantes, notamment dans le tourisme gourmand. Cet investissement nous permettra de continuer à accroître notre offre touristique et contribuera au développement économique régional. »

L'honorable Denis Paradis, député de Brome-Missisquoi

« Le tourisme représente un secteur d'activité important dans la circonscription de Shefford. Attirant plus de 2 millions de touristes annuellement, l'impact économique est majeur pour la région. En soutenant des projets comme ceux de l'Association touristique des Cantons-de-l'Est, nous comptons sur la mise en valeur et l'attraction touristique concurrentielle des régions du Québec à l'échelle mondiale afin de stimuler la croissance économique et de créer de bons emplois pour les familles de la classe moyenne dans Shefford. »

Pierre Breton, député de Shefford

« L'importance stratégique de la contribution de Développement économique Canada pour les régions du Québec s'ajoute aux investissements de l'Association touristique des Cantons-de-l'Est et de ses partenaires, qui servent à mettre en valeur les Cantons-de-l'Est sur les marchés hors Québec et assurent des dépenses touristiques de plus de 120 M$ pour la région, permettant ainsi à des établissements d'hébergement touristique, des commerces, des restaurants et d'autres entreprises de services d'opérer à l'année longue et de contribuer à la création et au maintien d'emplois. »

Jean-Michel Ryan, président, Association touristique des Cantons-de-l'Est

Faits en bref

Le tourisme représente 2 % du produit intérieur brut du Canada et soutient 1,8 million d'emplois au pays.

et soutient 1,8 million d'emplois au pays. L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les 5 autres agences de développement régional.

Le financement a été consenti en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC.

La mission de l'Association touristique des Cantons-de-l'Est consiste à promouvoir et favoriser le développement de l'industrie touristique de la région, notamment par l'entremise d'activités de commercialisation hors Québec et d'activités de développement de l'offre des produits (escapades liées au tourisme gourmand, au tourisme actif/de bien-être et au tourisme de découverte).

L'organisme compte 565 membres représentant des entreprises et organismes du secteur touristique de la région, incluant hébergement, restauration, produits du terroir, attractions, festivals, activités culturelles et sportives.

Lien connexe

