OTTAWA, ON, le 9 déc. 2021 /CNW/ - Alors que le Canada continue de traverser la pandémie de COVID-19 et amorce sa reprise économique, les événements météorologiques et les changements liés aux comportements des consommateurs ont eu pour effet d'amplifier les contraintes qui entravent la fluidité des chaînes d'approvisionnement du Canada.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé que le gouvernement du Canada lance un nouvel appel de propositions dans le cadre du Fond national des corridors commerciaux. Le thème est Augmenter la fluidité des chaînes d'approvisionnement du Canada. Cette annonce a été faite lors de la participation virtuelle du Ministre au Forum Western Transportation Advisory Council (WESACT) à Vancouver. Ce forum, qui se réunit deux fois par année, donne l'occasion aux leaders du secteur des transports de discuter des défis des chaînes d'approvisionnement et du secteur des transports dans l'Ouest canadien.

Ce nouvel appel de propositions s'appuie sur les annonces du budget de 2021, dans lequel le gouvernement du Canada a accordé un investissement supplémentaire de 1,9 milliard de dollars sur quatre ans pour ce Fond.

Sous ce nouvel appel, Transports Canada avancera des fonds sous deux thèmes d'investissement :

Renforcer les liens du Canada avec les marchés mondiaux ciblera les projets qui favoriseront la fluidité et la fiabilité des flux commerciaux entre le Canada et les marchés mondiaux, incluant les États-Unis et le Mexique. Ce thème prend en compte les projets qui permettent d'augmenter les exportations, ou d'en générer de nouvelles, et qui améliorent l'efficacité et la fiabilité du réseau de transport pour les chaînes d'approvisionnement canadiennes.

ciblera les projets qui favoriseront la fluidité et la fiabilité des flux commerciaux entre le et les marchés mondiaux, incluant les États-Unis et le Mexique. Ce thème prend en compte les projets qui permettent d'augmenter les exportations, ou d'en générer de nouvelles, et qui améliorent l'efficacité et la fiabilité du réseau de transport pour les chaînes d'approvisionnement canadiennes. Établir des corridors de commerce intérieur ciblera les projets qui favorisent la fluidité du commerce des biens et des chaînes d'approvisionnement du Canada en atténuant les contraintes de capacité et les goulots d'étranglement le long des corridors commerciaux régionaux et interprovinciaux. Parmi les autres objectifs figurent le renforcement de l'interconnectivité et de l'opérabilité modales, ainsi que l'amélioration de l'accès des producteurs aux marchés, aux centres industriels et/ou aux plaques tournantes et portes multimodales.

Le nouvel appel de propositions acceptera les déclarations d'intérêt à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 31 mars 2022. Les demandeurs retenus seront invités à soumettre une proposition de projet détaillée avant le 30 juin 2022.

« L'annonce du nouvel appel de propositions du Fond national des corridors commerciaux soutient des projets qui renforceront la capacité des chaînes d'approvisionnement, de traiter les problèmes actuels en matière de transport et de stimuler l'économie du Canada après la pandémie de COVID-19. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Depuis la création du Fond national des corridors commerciaux, le gouvernement du Canada a annoncé 98 projets et a consacré plus de 2,1 milliards de dollars à des projets de transport maritime, aérien, ferroviaire et routier. Dix-neuf de ces projets sont situés dans le Nord territorial ou ciblent cette région.

création du Fond national des corridors commerciaux, le gouvernement du a annoncé 98 projets et a consacré plus de 2,1 milliards de dollars à des projets de transport maritime, aérien, ferroviaire et routier. Dix-neuf de ces projets sont situés dans le Nord territorial ou ciblent cette région. Les demandeurs qui souhaitent se renseigner au sujet des possibilités de financement de leurs initiatives sont encouragés à consulter la page Web Augmenter la fluidité des chaînes d'approvisionnement du Canada , qui pourra leur donner des informations sur le processus.

, qui pourra leur donner des informations sur le processus. Chaque thème comprend ses propres critères d'évaluation. Toutes les modalités de l'appel de propositions Augmenter la fluidité des chaînes d'approvisionnement du Canada peuvent être consultées sur la page Web du Fond national des corridors commerciaux.

peuvent être consultées sur la page Web du Fond national des corridors commerciaux. En date du 9 décembre 2021, Transports Canada a mis fin à la période de soumission de demandes dans le cadre de l'appel continu. Toutes les propositions de projets déjà soumises dans le cadre de l'appel continu seront évaluées.

Le Fond national des corridors commerciaux est un programme fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens d'infrastructure essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Il s'agit d'un engagement à long terme du gouvernement de travailler avec les intervenants sur des projets d'infrastructure stratégique.

. Il s'agit d'un engagement à long terme du gouvernement de travailler avec les intervenants sur des projets d'infrastructure stratégique. Le Fond national des corridors commerciaux constitue un volet du « plan Investir dans le Canada » de 180 milliards de dollars, la stratégie adoptée par le gouvernement du Canada pour répondre à ses besoins à long terme en matière d'infrastructure.

