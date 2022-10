GATINEAU, QC, le 20 oct. 2022 /CNW/ - Les métiers spécialisés jouent un rôle crucial dans l'économie canadienne. Peu de secteurs sont aussi essentiels à la vie quotidienne des Canadiens. Des investissements judicieux sont nécessaires pour aider les Canadiens de tous les milieux à suivre une formation en apprentissage dès maintenant et pour lancer des carrières lucratives dans des métiers spécialisés grandement respectés.

Aujourd'hui, le ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Marc Miller, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, l'honorable Carla Qualtrough, a annoncé un l'octroi d'un financement de plus de 53 millions de dollars à l'Association des femmes autochtones du Canada pour un projet qui aide les femmes autochtones ainsi que les personnes bispirituelles et de genres divers à trouver des places d'apprentis au sein des petites et moyennes entreprises (PME). Ce projet versera des incitatifs financiers et offrira un ensemble de formations et de ressources aux PME partout au Canada afin de les aider à participer au système d'apprentissage et à créer un environnement sûr, inclusif et favorable à au moins 4000 apprentis.

Dans le cadre de ce projet, les apprentis de première année dans des métiers désignés Sceau rouge admissibles obtiendront l'expérience pratique et la formation dont ils ont besoin pour progresser vers leur statut de compagnon certifié dans les métiers du Sceau rouge. Les organismes financés dans le cadre de Service d'apprentissage distribueront les incitatifs financiers aux PME et fourniront un soutien supplémentaire, comme de l'assistance pour naviguer dans le système d'apprentissage et de la formation pour les PME afin de les aider à améliorer les processus d'accueil et à créer des milieux de travail inclusifs et accueillants. Le montant des incitatifs sera doublé pour les PME qui embaucheront des personnes faisant partie de groupes en quête d'équité.

Le projet annoncé d'aujourd'hui s'ajoute aux 16 projets du Service d'apprentissage annoncés depuis mai 2022. À ce jour, le gouvernement a investi plus de 393 millions de dollars dans 19 projets qui permettront aux PME de créer plus de 42 000 places d'apprentis d'un bout à l'autre du Canada.

Le gouvernement du Canada investit près de 1 milliard de dollars par année dans le soutien à l'apprentissage au moyen de subventions, de prêts, de crédits d'impôt, de prestations d'assurance-emploi pendant la formation en classe, de financement de projets et de soutien au programme du Sceau rouge. Annoncée dans le budget de 2019, la Stratégie canadienne en matière d'apprentissage renforcera les mesures de soutien et les programmes d'apprentissage existants en favorisant la participation et la réussite des apprentis et des principaux intervenants, y compris des employeurs, dans les métiers spécialisés.

Citations

« Le Canada a besoin de plus de travailleurs qualifiés. Nous avons besoin qu'un plus grand nombre de femmes, de personnes en situation de handicap, d'Autochtones, de Canadiens racisés et d'autres personnes traditionnellement marginalisées puissent accéder aux métiers spécialisés. C'est pour cette raison que le Service d'apprentissage est si important. Il aide de plus en plus de Canadiens à saisir ces excellentes possibilités d'emploi, et il fait en sorte que les entreprises disposent des travailleurs qualifiés dont elles ont besoin pour prospérer. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, l'honorable Carla Qualtrough

« À mesure que le Canada poursuit sa relance économique après la pandémie, nous devons remédier aux pénuries de main-d'œuvre et trouver des moyens d'accroître le nombre de Canadiens qui occupent un métier spécialisé. Les fonds alloués par le gouvernement au projet de l'Association des femmes autochtones du Canada créeront un environnement inclusif et accueillant pour les femmes autochtones, les personnes bispirituelles et les personnes de genre divers qui sont confrontées à de la discrimination basée sur le genre pendant leur parcours d'apprenti, afin qu'elles puissent poursuivre une carrière dans les métiers spécialisés et être prêtes à l'emploi. »

- Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Marc Miller

« Les métiers spécialisés offrent une carrière stimulante et bien rémunérée et requièrent des personnes hautement qualifiées. Nous aidons plus de Canadiens, surtout des Autochtones et des membres d'autres groupes traditionnellement marginalisés, à entreprendre une carrière dans un métier spécialisé. C'est avantageux pour ces travailleurs, leur famille, les entreprises locales et la main‑d'œuvre de notre pays. »

- Le député d'Hull--Aylmer, Greg Fergus,

« Grâce à cette annonce, nous pouvons parler d'emplois bien rémunérés pour un segment démographique qui a été trop souvent bloqué des milieux de travail où l'on peut gagner un salaire décent. Cela signifie pouvoir mettre de la nourriture sur la table et avoir un toit au-dessus de sa tête. C'est le genre de satisfaction et d'avenir prometteur qui vient avec le fait d'avoir une vraie carrière. »

- La présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada, Carol McBride

Les faits en bref

Selon le Forum canadien sur l'apprentissage, pour répondre à la demande de compagnons dans les métiers désignés Sceau rouge, environ 75 000 nouveaux apprentis devront être embauchés en moyenne chaque année au cours des cinq prochaines années. Les métiers spécialisés où l'on risque de ne pas répondre à la demande sont la soudure, la mécanique industrielle (mécaniciens de chantier), le briquetage, la chaudronnerie, la cuisine et la coiffure.

Selon ConstruForce Canada, l'industrie de la construction devra recruter 309 000 nouveaux travailleurs au cours de la prochaine décennie (de 2021 à 2030), principalement en raison du départ à la retraite prévu de 259 100 travailleurs (22 % de la main-d'œuvre actuelle).

Le 12 octobre dernier, le gouvernement du Canada a lancé deux appels de propositions qui se termineront le 1er décembre 2022.



Le premier appel de propositions concerne le volet 2 (Innovation dans l'apprentissage) du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical. Cela permettra de financer des projets qui visent à accroître la participation dans les métiers du Sceau rouge d'apprentis qui sont des femmes, des nouveaux arrivants, des personnes en situation de handicap, des Autochtones et des personnes racisées.



Le deuxième appel de propositions concerne l'Initiative pour les femmes dans les métiers spécialisés afin d'appuyer des projets visant à recruter et à maintenir en poste des apprenties dans 39 métiers désignés Sceau rouge admissibles, principalement dans les secteurs de la construction et de la fabrication.

Plus de 195 000 PME au Canada emploient des personnes exerçant l'un des métiers désignés Sceau rouge admissibles. Le Service d'apprentissage les aidera à embaucher un plus grand nombre d'apprentis de première année et à répondre ainsi aux besoins du marché du travail du Canada .

emploient des personnes exerçant l'un des métiers désignés Sceau rouge admissibles. d'apprentissage les aidera à embaucher un plus grand nombre d'apprentis de première année et à répondre ainsi aux besoins du marché du travail du . Parmi les mesures annoncées dans le budget de 2022 pour appuyer les travailleurs qualifiés, mentionnons les suivantes :



Une enveloppe de 84,2 millions de dollars sur quatre ans pour doubler le financement accordé au Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, afin d'aider les apprentis issus de groupes sous-représentés à entreprendre et à réussir une carrière dans les métiers spécialisés grâce au mentorat, à des services d'orientation professionnelle et au jumelage emploi-travailleur.



Une nouvelle déduction pour la mobilité de la main-d'œuvre, qui permettrait de reconnaître sur le plan fiscal jusqu'à concurrence de 4 000 $ par année en frais de déplacement et de réinstallation temporaire admissibles pour les gens de métier et les apprentis admissibles. Cette mesure s'appliquerait à l'année d'imposition 2022 et aux années suivantes.

aux années suivantes.

Une somme de 2,5 millions de dollars en 2022-2023 à Emploi et Développement social Canada pour le lancement d'une nouvelle table consultative, dirigée par les syndicats, qui réunit les syndicats et les associations industrielles. La table conseillera le gouvernement sur les moyens d'aider les travailleurs à s'y retrouver dans le marché du travail en évolution, en se concentrant particulièrement sur les travailleurs qualifiés à mi-carrière dans les secteurs à risque et occupant des emplois à risque.

Afin de souligner l'importance des travailleurs qualifiés et le large éventail de mesures de soutien disponibles pour bâtir une carrière fructueuse et enrichissante dans les métiers spécialisés, le gouvernement a lancé une campagne publicitaire plus tôt cette année pour promouvoir les métiers spécialisés comme des carrières de premier choix pour les jeunes. Le site Web de la campagne (Canada.ca/metiers-specialises) fournit aux Canadiens des renseignements sur ce que sont les métiers spécialisés, sur la façon de devenir une personne de métier et sur les mesures de soutien financier qui leur sont offertes pendant leur formation.

Produits connexes

Document d'information - Service d'apprentissage

Liens connexes

Présenter une demande de financement pour l'Initiative pour les femmes dans les métiers spécialisés

Présenter une demande de financement pour le volet Innovation dans l'apprentissage

Canada.ca/metiers-specialises

Service d'apprentissage

Soutien pour les métiers spécialisés et l'apprentissage

Budget de 2022

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Tara Beauport, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, 343-576-1628, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]