Le gouvernement du Canada annonce un investissement pour stimuler le tourisme dans les Cantons-de-l'Est

L'appui au tourisme dans les régions rurales bénéficie d'un coup de pouce grâce à une aide financière de 500 000 $ à la Société du parc Découverte Nature de Baldwin

Le tourisme est un secteur inclusif qui contribue à faire valoir dans le monde entier la culture, la diversité et la beauté naturelle du Canada, ainsi que les expériences uniques qui y sont offertes. Ce secteur génère des retombées économiques importantes dans l'ensemble du pays, puisqu'un emploi sur dix en dépend. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans les entreprises et les produits du secteur du tourisme.

Aujourd'hui, la députée de Compton‒Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie‑Claude Bibeau, a annoncé un investissement de 500 000 dollars pour soutenir le développement de nouveaux produits et de nouvelles expériences touristiques à la Société du parc Découverte Nature de Baldwin. Cette aide financière non remboursable est consentie en vertu du Fonds pour les expériences canadiennes (FEC), qui soutient les entreprises et les organisations canadiennes qui cherchent à créer, à améliorer ou à faire valoir des produits, des installations ou des expériences touristiques. Au Québec, c'est Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) qui met en œuvre le FEC. Cette annonce a été faite au nom de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly.

Grâce à l'appui du gouvernement du Canada à des projets comme celui de la Société du parc Découverte Nature de Baldwin, les Canadiens et les personnes qui visitent le Canada pourront faire l'expérience d'un jeu de survie interactif et immersif, alors que l'organisme transformera ses espaces et bâtiments en quatre tableaux ludiques, sportifs et éducatifs.

Cette annonce donne suite à celle faite par la ministre Joly de la nouvelle stratégie canadienne en matière de tourisme ‒ Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme. Cette stratégie, qui a été élaborée en tenant compte des commentaires des Canadiens et des travaux du Comité-conseil sur l'emploi et l'économie du tourisme, souligne l'importance du secteur du tourisme en tant que moteur économique pour toutes les collectivités du pays.

« Ces investissements permettront aux collectivités et aux entreprises de toutes les régions du pays de développer des produits et des expériences touristiques qui sauront attirer un plus grand nombre de touristes pendant toute l'année. Cela aidera les communautés, grandes et petites, à tirer profit de l'essor touristique à l'échelle mondiale, à diversifier leur économie et à créer de bons emplois pour la classe moyenne, tout en mettant en valeur la marque canadienne, qui est centrée sur les valeurs partagées de diversité et d'égalité. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Le gouvernement du Canada n'hésite pas à appuyer des projets qui ont un impact positif sur le tourisme et l'économie d'ici - comme celui de la Société du parc Découverte Nature de Baldwin. Ils mettent encore davantage en valeur les attraits incomparables qui nous entourent et qui trouvent écho bien au-delà des Cantons-de-l'Est. Je suis fière que ce projet d'amélioration d'un attrait majeur de chez nous reçoive cet important soutien du gouvernement : non seulement il favorisera le tourisme hivernal et de saison intermédiaire en zone rurale, mais il mènera également à la création de cinq emplois à Coaticook! »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton‒Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'innovation ne se produit pas seulement dans les grandes villes : elle se manifeste dans toutes les régions du Canada. Voilà pourquoi nos agences de développement régional jouent un rôle important pour aider les entreprises à transformer leurs innovations en croissance économique et en emplois de qualité pour les Canadiens. Par l'entremise du Fonds pour les expériences canadiennes, notre gouvernement investit dans le développement de notre secteur touristique et dans le potentiel économique de nos communautés. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Les faits en bref

