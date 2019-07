Le gouvernement du Canada annonce un investissement pour soutenir le tourisme en Haute-Gaspésie

Exploramer obtient 500 000 $ pour améliorer son offre touristique

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 24 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le secteur touristique contribue à faire valoir à travers le monde notre culture, nos beaux paysages, ainsi que les expériences uniques offertes dans notre pays. Le tourisme génère des retombées économiques importantes en Gaspésie et génère plus d'un emploi sur dix d'un océan à l'autre. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans les entreprises et les produits du secteur du tourisme.

Aujourd'hui, la députée de Gaspésie‒Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé un investissement de 500 000 $ afin que l'institution muséale Exploramer puisse acquérir un nouveau bateau destiné aux excursions en mer et des équipements en lien avec les thématiques scientifiques proposées. Ce projet permettra la création de quatre emplois de qualité à temps plein pour toute la période d'opération des excursions. Cette annonce a été faite au nom de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly.

Grâce à l'appui de projets comme celui d'Exploramer, les Canadiens et les personnes qui visitent le Canada pourront découvrir et vivre le Saint-Laurent à bord d'un nouveau navire beaucoup plus grand et plus écologique.

Cette aide financière non remboursable est consentie en vertu du Fonds pour les expériences canadiennes (FEC), qui soutient les entreprises et les organisations canadiennes qui cherchent à créer, à améliorer ou à faire valoir des produits, des installations ou des expériences touristiques. Au Québec, c'est Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) qui met en œuvre le FEC.

Cette annonce donne suite à celle faite par la ministre Joly de la nouvelle stratégie canadienne en matière de tourisme ‒ Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme.

Citations

« Pendant trop longtemps, le secteur touristique a été snobé par une certaine élite. Avec notre nouvelle stratégie fédérale pour le tourisme, nous donnons une voix forte aux 1,8 million de travailleurs au pays et nous supportons des projets en région comme celui d'Exploramer qui permet aux visiteurs de découvrir les merveilles naturelles de la Gaspésie. Ensemble, nous profiterons de l'essor touristique mondial pour diversifier nos économies locales et créer de bons emplois pour nos familles. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« En Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, l'industrie touristique génère des retombées économiques importantes. Elle contribue non seulement à créer des emplois, mais également à diversifier et à dynamiser notre milieu. C'est pourquoi notre gouvernement n'hésite pas à appuyer des projets comme celui d'Exploramer qui ont un impact positif sur le tourisme et l'économie d'ici, qui mettent encore davantage en valeur les attraits de notre région et qui trouvent écho bien au-delà de la Gaspésie. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‒Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« L'innovation ne se produit pas seulement dans les grandes villes : elle surgit dans toutes les régions du Canada. Voilà pourquoi nos agences de développement régional jouent un rôle important pour aider les entreprises à transformer leurs innovations en croissance économique et en emplois de qualité pour les Canadiens. Par l'entremise du Fonds pour les expériences canadiennes, notre gouvernement investit dans le développement de notre secteur touristique et dans le potentiel économique de nos communautés. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Les faits en bref

