Le gouvernement du Canada annonce un investissement pour favoriser l'inclusion sociale des aînés dans la région de Québec

QUÉBEC, le 10 sept. 2019 /CNW/ - Les aînés apportent une contribution concrète et précieuse à leur famille, à leur communauté et à leur milieu de travail. C'est pourquoi le gouvernement du Canada demeure résolu à offrir aux aînés canadiens une plus grande sécurité et une meilleure qualité de vie.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, au nom de la ministre des Aînés, l'honorable Filomena Tassi, a annoncé un investissement de 4 millions de dollars dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) pour un projet réalisé par l'Université Laval qui aidera à accroître l'inclusion sociale et à éliminer les obstacles que doivent surmonter les aînés dans la région de Québec.

L'Université Laval, située à Québec, est l'un des demandeurs retenus dans le cadre d'un appel d'énoncés de projets lancé en décembre 2018 dans le cadre du volet de financement pancanadien du PNHA. Jusqu'à 60 millions de dollars de financement sur cinq ans sont disponibles pour ces projets, qui devraient commencer à l'automne 2019.

Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars sur cinq ans, et de 20 millions de dollars annuellement par la suite, pour accroître l'inclusion sociale des aînés. Le nouveau financement soutiendra un plus grand nombre de projets partout au pays qui améliorent la vie des aînés canadiens.

« Notre gouvernement accorde une grande importance à la contribution des aînés au pays. Dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, nous prenons encore plus de mesures pour donner de l'autonomie aux aînés en appuyant les occasions où elles peuvent contribuer à la qualité de vie de leur communauté et en bénéficier. Grâce à de meilleurs liens dans leurs communautés, les aînés peuvent profiter dans la santé, dans le bonheur et dans la sécurité de la vie pour laquelle ils ont travaillé dur. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés

« Les aînés de nos communautés ont travaillé fort pour soutenir leur famille, bâtir des communautés fortes et faire croître notre économie. Leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience sont le fondement de notre économie et de notre pays. Grâce au soutien du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, l'Université Laval favorisera l'inclusion sociale et la participation des aînés dans la région de Québec. En soutenant des projets comme ceux-ci, notre gouvernement prend des mesures pour assurer que nos aînés au Québec jouent un rôle prédominant dans leur communauté, et qu'ils reçoivent toute la reconnaissance, le respect et le soutien auxquels ils ont droit. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Le PNHA est un programme fédéral de subventions et de contributions visant à soutenir des projets qui améliorent le bien-être et la qualité de vie des aînés, et qui favorisent leur inclusion sociale et leur participation à tous les aspects de la société.

Le volet pancanadien du programme soutient les organismes qui élaborent des approches collaboratives et novatrices pour accroître l'inclusion sociale des aînés.

À ce jour, les projets du volet pancanadien ont mobilisé plus de 47 000 aînés et leur ont offert le soutien et les services proposés dans leurs communautés afin de réduire l'isolement social. Plus de 5 600 professionnels et bénévoles ont été formés pour cerner les besoins des aînés et y répondre.

Les aînés constituent le groupe démographique qui croît le plus rapidement au Canada . D'ici 2031, les personnes de 65 ans et plus pourraient représenter près du quart de la population canadienne.

