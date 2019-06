Le gouvernement du Canada annonce un financement pour soutenir la santé mentale des communautés noires

De nouveaux projets aideront les communautés noires du Canada à concevoir des programmes de santé mentale axés sur la culture.

BRAMPTON, ON, le 26 juin 2019 /CNW/ - La diversité du Canada est une source de force et un facteur important de notre réussite en tant que pays. Tous les Canadiens méritent des chances égales de s'épanouir, peu importe leur origine, leur culture, leur sexe, leur religion, leur langue ou la couleur de leur peau. Les communautés noires du Canada font souvent face à des défis uniques et importants, dont le racisme et la discrimination, qui peuvent avoir des répercussions négatives sur leur santé mentale.

Le gouvernement du Canada reconnaît ces défis et obstacles systémiques et s'engage à relever les défis auxquels font face les communautés noires. Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, a annoncé le financement de cinq projets communautaires visant à élaborer des programmes, des capacités et des connaissances axés sur la culture afin d'améliorer le soutien en santé mentale des Canadiens noirs dans leurs collectivités.

Les projets annoncés aujourd'hui font partie de la première vague de financement dans le cadre du programme Promouvoir l'équité en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires. Le Fonds contribuera à renforcer les mesures de soutien en santé mentale pour les jeunes des communautés noires, leurs familles et leurs collectivités, et à créer des milieux favorables à une bonne santé mentale.

Citations

« Les communautés noires du Canada font face à des défis uniques lorsqu'il s'agit de maintenir une santé mentale positive et d'accéder à des soutiens appropriés. Le financement annoncé aujourd'hui est une façon pour le gouvernement du Canada d'aider les Canadiens, où qu'ils vivent et quels qu'ils soient, à avoir accès à des ressources et à du soutien de qualité en santé mentale qui répondent à leurs besoins ».

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

Les faits en bref

Le budget de 2018 a annoncé l'octroi de 19 millions de dollars pour relever les défis importants et uniques auxquels sont confrontées les communautés noires du Canada . L'Agence de la santé publique du Canada administrera 10 millions de dollars de cet investissement sur cinq ans dans le cadre du programme Promouvoir l'équité en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires (SMCN).

. L'Agence de la santé publique du administrera 10 millions de dollars de cet investissement sur cinq ans dans le cadre du programme (SMCN). L'initiative SMCN comporte deux volets de financement :

Le programme Volet d'incubation offre un financement à court terme pour appuyer les activités de renforcement des capacités afin de permettre la conception, l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de projets qui font la promotion de la santé mentale et qui tiennent compte de ses déterminants dans les communautés noires du Canada . Les cinq projets annoncés aujourd'hui s'inscrivent dans le volet d'incubation.

. Les cinq projets annoncés aujourd'hui s'inscrivent dans le volet d'incubation.

Le programme Volet de mise en œuvre finance des projets communautaires qui sont prêts à être mis en œuvre afin de mieux promouvoir la santé mentale et de s'attaquer aux déterminants de celle-ci pour les communautés noires.

mise en œuvre finance des projets communautaires qui sont prêts à être mis en œuvre afin de mieux promouvoir la santé mentale et de s'attaquer aux déterminants de celle-ci pour les communautés noires. Le 25 juin 2019, Patrimoine Canada a dévoilé Construire une fondation pour le changement : La stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022 , qui aidera le gouvernement du Canada à réaliser sa vision d'un pays plus inclusif et équitable pour tous les Canadiens. L'annonce d'aujourd'hui, bien qu'elle vise spécifiquement la communauté noire du Canada , appuie cette stratégie et démontre une fois de plus l'engagement du gouvernement à éliminer le racisme sous toutes ses formes.

, qui aidera le gouvernement du à réaliser sa vision d'un pays plus inclusif et équitable pour tous les Canadiens. L'annonce d'aujourd'hui, bien qu'elle vise spécifiquement la communauté noire du , appuie cette stratégie et démontre une fois de plus l'engagement du gouvernement à éliminer le racisme sous toutes ses formes. Dans le budget de 2019, le gouvernement s'est également engagé à investir 25 millions de dollars sur cinq ans, en commençant en 2019-2020, dans des projets et de l'aide financière pour célébrer, partager les connaissances et renforcer les capacités des communautés noires du Canada , dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Thierry Bélair, Cabinet de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, hc.media.sc@canada.ca; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709