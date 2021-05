Le gouvernement du Canada soutient les activités du Centre ainsi que ses initiatives en matière d'équité des genres et de sécurité dans les sports

HALIFAX, le 31 mai 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les Canadiens et les Canadiennes, du terrain de jeu jusqu'au podium, et à aider la communauté sportive à faire ce qu'elle fait de mieux : rendre la population canadienne active, inspirer les jeunes et rassembler les gens dans un esprit de saine compétition et de fierté collective.

Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (Sport), a annoncé l'octroi de 354 470 dollars au Centre canadien du sport de l'Atlantique (CCSA). Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, et il était accompagné de l'honorable Geoff Regan, député d'Halifax-Ouest.

Ce financement soutiendra les activités quotidiennes du centre sportif ainsi que ses activités en matière d'équité des genres et de sécurité dans les sports, comme offrir au personnel et aux athlètes du Centre canadien du sport de l'Atlantique des séances d'information sur la sécurité dans les sports et embaucher des femmes qui, en tant que praticiennes en sciences du sport et en médecine sportive, sont spécialisées dans les domaines de la force, du conditionnement et de l'analyse de la performance.

Le Centre offre aux meilleurs athlètes olympiques et paralympiques potentiels canadiens, aux entraîneurs et aux entraîneuses ainsi qu'aux athlètes des équipes juniors, provinciales et de développement des services de perfectionnement pour entraîneurs et entraîneuses, des services d'expertise médicale, ainsi que des services liés aux programmes sportifs et de plans de match. Le Centre fait partie du Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada.

Citations

« Le Centre canadien du sport de l'Atlantique a aidé les athlètes du pays à réaliser leurs rêves et il a incité la population à mener une vie saine, active et sportive. De plus, il nous a réunis pour que l'on exprime notre sentiment de fierté à l'égard d'une longue tradition d'excellence sportive. Le gouvernement du Canada est fier de s'associer au Centre pour perpétuer cette tradition. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir le Centre canadien du sport de l'Atlantique, qui offre des services aux athlètes ainsi qu'aux entraîneurs et aux entraîneuses de la Région de l'Atlantique. Le travail qu'il accomplit fait en sorte que les athlètes, les entraîneurs et les entraîneuses disposent de tous les outils et ressources nécessaires pour atteindre leurs objectifs, participer à des compétitions de niveau international et continuer à inspirer les Canadiens et Canadiennes des quatre coins du pays.

- Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (Sport)

« Le Centre canadien du sport de l'Atlantique (CCSA) offre un entraînement de haut niveau aux athlètes de l'Atlantique, y compris de nombreux athlètes olympiques et paralympiques, qui sont en quête de l'excellence sportive. Ce financement permettra d'investir dans les programmes essentiels de soutien aux athlètes et aux équipes du CCSA pour que nos athlètes atteignent leur plein potentiel et montent sur le podium, en plus de favoriser une expérience sportive plus sécuritaire, inclusive et accessible pour les femmes et les filles. »

- L'honorable Geoff Regan, député d'Halifax-Ouest

« Le Centre canadien du sport de l'Atlantique est grandement reconnaissant du soutien soutenu du gouvernement du Canada. Grâce à cet appui continu, nous avons pu travailler directement avec plus de 2 000 athlètes et 800 entraîneurs au cours de la dernière année, y compris des athlètes et des entraîneurs de l'Atlantique qui représenteront fièrement le Canada aux prochains Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. Le soutien du gouvernement du Canada pendant la pandémie de COVID-19 a été inestimable pour la communauté sportive du Canada et plus particulièrement pour le Centre canadien du sport de l'Atlantique. »

- Ken Bagnell, président, Centre canadien du sport de l'Atlantique

Les faits en bref

Le Centre canadien du sport de l'Atlantique est unique parmi les centres et instituts du Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada, car il travaille dans toute la Région de l'Atlantique et il est présent dans les quatre provinces de l'Atlantique par l'intermédiaire de ses bureaux à Fredericton, Charlottetown, St. John's et Halifax.

Le Centre collabore avec divers experts afin de créer un environnement d'entraînement quotidien de qualité, sain, inclusif et sûr. Il travaille en étroite collaboration avec le Camp des recrues RBC, l'Association canadienne des entraîneurs et des organismes provinciaux d'entraîneurs, comme Coach NS, afin de créer des programmes et des services pour les athlètes et les entraîneurs de la Région de l'Atlantique.

Le Centre travaille actuellement avec environ 70 athlètes qui reçoivent un financement de Sport Canada.

Le Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada aide les athlètes canadiens, y compris les athlètes ayant un handicap, à atteindre l'excellence sportive de haut niveau. Les centres fournissent des environnements d'entraînement multisports quotidiens aux athlètes, aux entraîneurs et aux praticiens par l'intermédiaire d'un leadership, de services et de programmes spécialisés offerts de façon loyale et éthique dans un environnement exempt de harcèlement.

Liens connexes

