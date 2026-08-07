Avis aux médias - Les ministres Alty et Olszewski feront une annonce concernant des investissements en matière d'infrastructures à l'aéroport Mike Zubko d'Inuvik

INUVIK, NT, le 7 août 2026 /CNW/ -- La ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Rebecca Alty, au nom du ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, et la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, l'honorable Eleanor Olszewski, feront une annonce concernant des investissements dans les infrastructures de l'aéroport Mike Zubko d'Inuvik.

Les médias auront la possibilité de poser des questions après l'annonce.

Date

Lundi 10 août 2026

Heure

14 h 30 (heure avancée des Rocheuses)

Endroit

Aéroport Mike Zubko d'Inuvik

1, rue Airport

Inuvik (Territoires du Nord-Ouest)

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Bureau de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias : Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]