/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les ministres Alty et Olszewski feront une annonce concernant des investissements en matière d'infrastructures à l'aéroport Mike Zubko d'Inuvik/English
Nouvelles fournies parTransport Canada - Ottawa
10 août, 2026, 09:00 ET
INUVIK, NT, le 7 août 2026 /CNW/ -- La ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Rebecca Alty, au nom du ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, et la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, l'honorable Eleanor Olszewski, feront une annonce concernant des investissements dans les infrastructures de l'aéroport Mike Zubko d'Inuvik.
Les médias auront la possibilité de poser des questions après l'annonce.
Date
Lundi 10 août 2026
Heure
14 h 30 (heure avancée des Rocheuses)
Endroit
Aéroport Mike Zubko d'Inuvik
1, rue Airport
Inuvik (Territoires du Nord-Ouest)
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SOURCE Transport Canada - Ottawa
Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Bureau de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias : Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]
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