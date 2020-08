GATINEAU, QC, le 6 août 2020 /CNW/ - Les Canadiens d'un bout à l'autre du pays font du bénévolat chaque jour pour faire du Canada un meilleur endroit où vivre. Ces personnes et organismes sont engagés dans leur collectivité et ont une incidence positive sur la vie de leurs concitoyens. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est fier de souligner la contribution de personnes, d'organismes sans but lucratif, d'entreprises sociales et d'autres entreprises d'un bout à l'autre du pays.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Ahmed Hussen, a annoncé les lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada. Comprenant 20 prix régionaux et un prix national, les Prix offrent l'occasion de reconnaître ces leaders de la collectivité et leur engagement à faire une différence dans la vie des autres. Les Prix récompensent les personnes et les organismes qui continuent à faire preuve de leadership et à prendre soin des collectivités tandis qu'ils s'emploient à unir notre pays à multiples facettes grâce au bénévolat.

Sélectionnés parmi des centaines de candidatures, les lauréats de cette année regroupent des personnes et des organismes qui se sont consacrés à aider les enfants dans le besoin en leur offrant des fournitures scolaires, en organisant des activités parascolaires et en mettant sur pied des ligues sportives. Les candidats ont aussi lutté contre l'isolement social chez les aînés, aidé les nouveaux immigrants, fait la promotion du multiculturalisme et de la diversité et atténué l'isolement des personnes souffrant de maladies chroniques. Ce n'est là qu'une fraction de ce que font chaque jour les bénévoles dans tout le Canada.

Les Prix s'inscrivent dans différentes catégories. Le prix national est le Prix Thérèse-Casgrain pour l'engagement de toute une vie, qui est remis à quelqu'un ayant fait du bénévolat pendant au moins 20 ans et ayant inspiré d'autres bénévoles, dirigé des groupes de bénévoles ou accompli des choses exceptionnelles en faisant du bénévolat. Il y a aussi 20 prix régionaux, remis à cinq lauréats régionaux dans chacune des quatre catégories suivantes : Leader émergent, Leadership d'entreprise, Leadership communautaire et Innovation sociale.

En plus de recevoir les prix, les lauréats sont également invités à désigner un organisme sans but lucratif qui recevra une subvention. Ils peuvent en recommander un pour une subvention de 5 000 $, et le lauréat national peut en choisir un pour une subvention de 10 000 $. Pour la première fois, cet organisme verra son nom divulgué.

Présentez la candidature d'une personne, d'un organisme sans but lucratif, d'une entreprise sociale ou d'une entreprise dès maintenant! Pour en savoir plus et pour soumettre une candidature, visitez le site Canada.ca/prix-benevolat.

Nous sommes heureux d'annoncer ci-dessous les lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada de cette année :

Prix national

Prix Thérèse-Casgrain pour l'engagement de toute une vie : Roberta (Bobby) Farr

Prix régionaux

Leader émergent : Emma Moore - Atlantique, Adamo Donovan - Québec, Katie Heggtveit - Ontario, Mehul Gupta - Prairies, Vivian Tsang - Colombie-Britannique et Nord

Leadership d'entreprise : Comeau's Sea Foods - Atlantique, Resolute Forest Products - Québec, PricewaterhouseCoopers LLP Canada - Ontario, Cenovus Energy - Prairies, SAP Canada - Colombie-Britannique et Nord

Leadership communautaire : Dr Lloydetta Quaicoe - Atlantique, Caroline Lavallée - Québec, bénévoles du 55 Plus Centre - Ontario, Shadia Rahman - Prairies, Kalwinder Dosanjh - Colombie-Britannique et Nord

Innovation sociale : Autism Nova Scotia Society - Atlantique, GRIS-Montréal - Québec, Chai Lifeline Canada - Ontario, Goodwill Industries of Alberta - Prairies, Groupe de soutien à l'allaitement de Yellowknife - Colombie-Britannique et Nord

Citation

« J'ai l'honneur d'annoncer les lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada de cette année et de leur transmettre des félicitations bien méritées. Les bénévoles sont essentiels à nos collectivités et jouent un rôle clé pour maintenir le tissu social de notre société. Félicitations encore une fois aux lauréats de cette année et merci infiniment à tous les bénévoles du Canada. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

Les 21 lauréats de cette année ont été sélectionnés avec soin parmi 300 candidatures.

L'appel de candidatures pour les Prix pour le bénévolat du Canada de l'an prochain aura lieu du 6 août au 30 septembre 2020.

de l'an prochain aura lieu du 6 août au 30 septembre 2020. Les lauréats sont sélectionnés à l'issue d'un processus de sélection en trois étapes, et le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social effectue la sélection finale avec l'aide du Comité consultatif national.

Document d'information

Prix pour le bénévolat du Canada

À travers les Prix pour le bénévolat du Canada, le gouvernement du Canada souligne les contributions bénévoles qu'apportent les gens, les organismes sans but lucratif, les entreprises sociales et les autres entreprises à leur collectivité.

Les lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada de cette année

Les biographies complètes des lauréats, ainsi que des renseignements supplémentaires sur les organismes sans but lucratif qu'ils ont désignés pour recevoir une subvention sont affichés sur le site des Prix pour le bénévolat du Canada.

Récompense décernée aux lauréats

Les lauréats mentionnés plus haut, sélectionnés en 2019, ont désigné les organismes sans but lucratif ci-dessous pour recevoir une subvention en leur nom :

Prix national

Fondation TELUS pour un futur meilleur

Prix régionaux

Leadership d'entreprise

Atlantique - Fondation du Centre de Santé de Clare

Québec - Centraide du Grand Montréal

Ontario - Bénévoles Canada

Prairies - Calgary Youth Justice Society

Colombie-Britannique et Nord - Association of Science-Technology Centers (ASTC) Science World Society

Leader émergent

Atlantique - Crohn et Colite Canada et Grands Frères Grandes Sœurs de l'Î.-P.-É.

Québec - Fondation de l'Hôpital général de Montréal

Ontario - Sweatier For The Better

Prairies - Jeunesse, j'écoute

Colombie-Britannique et Nord - The HOPE Initiative Foundation

Leadership communautaire

Atlantique - Powerful Women of Hope Inc.

Québec - Cœur + AVC (Fondation des maladies du cœur du Québec)

Ontario - Thunder Bay 55 Plus Centre

Prairies - Street Worker's Advocacy Project Regina Inc.

Colombie-Britannique et Nord - KidsPlay Youth Foundation

Innovation sociale

Atlantique - PAC Autism Nova Scotia Society

Québec - GRIS-Montréal

Ontario - Chai Lifeline Canada

Prairies - Goodwill Industries of Alberta

Colombie-Britannique et Nord - Groupe de soutien à l'allaitement de Yellowknife

Appel de candidatures pour les Prix pour le bénévolat du Canada de l'an prochain

Les candidatures sont acceptées dans les catégories suivantes :

un prix national, le Prix Thérèse- Casgrain pour l'engagement de toute une vie , pour les personnes qui font du bénévolat depuis au moins 20 ans;

, pour les personnes qui font du bénévolat depuis au moins 20 ans; cinq prix régionaux Leader émergent , pour les jeunes bénévoles de 18 à 30 ans;

, pour les jeunes bénévoles de 18 à 30 ans; cinq prix régionaux Leadership communautaire , pour les bénévoles ou les groupes de bénévoles;

, pour les bénévoles ou les groupes de bénévoles; cinq prix régionaux Leadership d'entreprise , pour les entreprises et les entreprises sociales;

, pour les entreprises et les entreprises sociales; cinq prix régionaux Innovation sociale, pour les organismes sans but lucratif et les entreprises sociales.

L'appel de candidatures prendra fin le 30 septembre 2020. Visitez le site des Prix pour le bénévolat du Canada pour savoir comment présenter la candidature d'un bénévole, d'un organisme sans but lucratif, d'une entreprise sociale ou d'une autre entreprise!

Processus de sélection

Les lauréats sont sélectionnés à l'issue d'un processus d'évaluation en trois étapes :

Des représentants du Ministère passent en revue les candidatures pour s'assurer qu'elles respectent les critères d'admissibilité. Des évaluateurs régionaux bénévoles de partout au pays étudient les candidatures admissibles en fonction des critères. Cette année, plus de 60 examinateurs régionaux de partout au pays se sont portés volontaires pour évaluer et classer les candidatures. Les mieux cotées ont été soumises aux membres du Comité consultatif national aux fins d'examen. Un Comité consultatif national formé d'au plus 15 membres bénévoles de diverses régions du pays évalue les candidatures les mieux cotées et conseille le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social dans sa décision finale.

Comité consultatif national

À propos des membres du Comité consultatif national :

Les membres du Comité consultatif national conseillent le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social (Emploi et Développement social Canada) pour toute question relative à la sélection des lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada. Les membres sélectionnés ont posé leur candidature dans le cadre d'un processus en ligne accessible à tous les Canadiens du 14 janvier 2019 au 1er mars 2019. Tous les membres du Comité ont été choisis par le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Les membres ont été choisis en fonction de leur expérience dans la communauté du bénévolat et de façon à refléter la diversité culturelle, linguistique et régionale du Canada.

Les biographies complètes des membres du Comité consultatif national se trouvent ici.

Membres du Comité consultatif national :

Donald Babey, Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

(Territoires du Nord-Ouest) Amanda Bent, Shediac (Nouveau-Brunswick)

(Nouveau-Brunswick) Kaleb Dahlgren, Saskatoon ( Saskatchewan )

( ) Christopher Dougherty, Calgary ( Alberta )

( ) Amani Hitimana, Toronto ( Ontario )

( ) Docteure Alis B. Kennedy, Woodbridge ( Ontario )

( ) Daniel Lanteigne, Montréal (Québec)

Pierre Morrissette, Montréal (Québec)

Darlene Nuqingaq, Iqaluit ( Nunavut )

( ) Révérende Deborah Olukoju, Winnipeg ( Manitoba )

( ) Buffy St-Amand , Calgary ( Alberta )

, ( ) Anne Xuan-Lan Nguyen, Montréal (Québec)

