Les ports du Canada contribuent à la prospérité économique et à la création d'emplois dans les communautés et les régions qu'ils desservent. Les transferts d'installations portuaires locales permettent une meilleure valorisation de leur potentiel en fonction des besoins des utilisateurs actuels, le développement de nouvelles activités et l'implication des usagers et des partenaires du milieu dans la gestion de ces installations portuaires.

L'honorable Pablo Rodriguez, Ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, au nom de l'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports, a annoncé aujourd'hui que Transports Canada a transféré officiellement les installations portuaires de Baie-Comeau à la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau. En plus du transfert des installations portuaires, le gouvernement du Canada a accordé une contribution de 44,7 millions de dollars à la Corporation pour soutenir les coûts futurs d'exploitation et d'entretien des installations portuaires.

Ce transfert remet le contrôle des installations portuaires directement entre les mains de la communauté, ce qui soutiendra l'économie locale et contribuera à la création d'emplois et à des possibilités de développement touristique qui profiteront aux entreprises locales, aux utilisateurs des installations portuaires et à toute la région.

Le transfert des installations portuaires de Baie-Comeau a été effectué dans le cadre du Programme de transfert des installations portuaires de Transports Canada.

« Je suis heureux d'annoncer le transfert des installations portuaires de Baie-Comeau à la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau. Ce transfert ainsi que la contribution allouée par le gouvernement du Canada permettra à la Corporation de maximiser le potentiel de cette infrastructure portuaire et ses opérations, tout en favorisant le développement de l'économie locale et la création d'emplois au bénéfice de toute la région. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Ça fait des années qu'on travaille avec la communauté de Baie-Comeau pour qu'elle ait entre les mains ce levier économique important. Félicitations à toutes les parties prenantes qui vont, j'en suis convaincu, valoriser à leur plein potentiel leurs installations portuaires. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Les acteurs locaux sont les mieux placés pour bien comprendre les besoins des communautés qu'ils desservent. Leur présence sur le terrain leur permet de définir des pistes de développement adaptées à leur réalité. Je suis donc convaincue que ce transfert à la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau va s'avérer profitable pour l'ensemble de la région. Au bout du compte, c'est tout le Québec qui bénéficie d'installations portuaires régionales plus fortes. La Corporation pourra réaliser des projets prometteurs et durables, en phase avec notre vision maritime, Avantage Saint-Laurent. »

Chantal Rouleau

Ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Baie-Comeau est une ville maritime qui doit son développement à son port. Aujourd'hui, une nouvelle étape est franchie dans notre histoire; la communauté prend en main son développement portuaire pour en faire un pilier du développement régional durable. Avec sa zone industrialo-portuaire, Baie-Comeau a tous les atouts pour être une ville nordique prospère, innovante et tournée vers l'avenir ».

Yves Montigny

Maire de Baie-Comeau

« La Corporation de gestion du port de Baie-Comeau fera du port un site rentable et sécuritaire, offrant des services innovants et efficients, afin d'être un levier de développement régional durable et contribuer à la prospérité et au rayonnement de notre collectivité. »

Karine Otis

Directrice générale de la Corporation de gestion du Port de Baie-Comeau

Lancé en avril 2015, le Programme de transfert des installations portuaires (PTIP) vise à faciliter le transfert des installations portuaires restantes de l'inventaire de Transports Canada à d'autres entités. Il vise à vendre ou à céder des installations portuaires administrées par Transports Canada à des parties intéressées, nommément des sociétés d'État et d'autres ministères fédéraux, des gouvernements provinciaux et des municipalités, des organisations à but non lucratif, le grand public ainsi que des groupes autochtones.

Le gouvernement du Canada a débuté les négociations formelles avec la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau en mars 2019 en vue d'un éventuel transfert. Les quais privés et les installations de traversiers sont à l'extérieur des limites des propriétés appartenant à Transports Canada et ne sont pas inclus dans ce transfert.

a débuté les négociations formelles avec la Corporation de gestion du port de en mars 2019 en vue d'un éventuel transfert. Les quais privés et les installations de traversiers sont à l'extérieur des limites des propriétés appartenant à Transports Canada et ne sont pas inclus dans ce transfert. Les installations portuaires de Baie-Comeau sont situées sur la Rive-Nord du Saint-Laurent , près de l'embouchure de la rivière Manicouagan. C'est depuis le port de Baie-Comeau que sont expédiés à travers le monde les produits industriels fabriqués dans la région.

sont situées sur la Rive-Nord du , près de l'embouchure de la rivière Manicouagan. C'est depuis le port de sont expédiés à travers le monde les produits industriels fabriqués dans la région. Le port de Baie-Comeau accueille des opérations de transbordement de marchandises telles que des ouvrages en aluminium, du sel et chlorure de sodium et d'autres marchandises diverses.

accueille des opérations de transbordement de marchandises telles que des ouvrages en aluminium, du sel et chlorure de sodium et d'autres marchandises diverses. Le port de Baie-Comeau est ouvert à la navigation à l'année, ce qui permet le transbordement de plus de 525 000 tonnes de marchandise en moyenne par année.

est ouvert à la navigation à l'année, ce qui permet le transbordement de plus de 525 000 tonnes de marchandise en moyenne par année. Le port de Baie-Comeau accueille également des opérations de croisière avec plus d'une dizaine d'escales annuellement.

