MONCTON, NB, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Les aéroports du Canada sont essentiels pour aider nos communautés à rester connectées en plus de créer de bons emplois pour la classe moyenne. Qu'il s'agisse de rendre visite à des proches, d'accéder à des services médicaux essentiels ou de transporter des biens vers les marchés, nous comptons sur nos aéroports locaux et régionaux pour soutenir nos économies locales et maintenir le dynamisme des communautés.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, le ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Dominic LeBlanc, et la ministre des Langues officielles, ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et députée de Moncton--Riverview--Dieppe, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investit d'importantes sommes pour renforcer la sécurité à l'Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton.

Dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada, l'aéroport reçoit près de 3,5 millions de dollars pour :

la remise en état des systèmes électriques et de balisage lumineux côté piste;

la construction d'aires de sécurité d'extrémité de piste (RESA);

l'achat d'une souffleuse de grande taille, d'un chargeur, d'une balayeuse de piste et d'un camion chasse-neige.

Les travaux de réfection et le nouvel équipement assureront la sécurité des passagères et des passagers, du personnel de l'aéroport et des équipages grâce au bon maintien des pistes et des voies de circulation, lors du déglaçage et du déneigement.

Ce financement s'ajoute aux sommes de plus de 5 millions de dollars qui ont été versés à l'aéroport en 2021-2022 dans le cadre du Programme pour la réfection de la piste 11-29, l'installation d'une signalisation pour les voies de circulation et l'achat d'un véhicule de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs.

Citations

« Les aéroports de notre pays aident à préserver le mouvement de nos chaînes d'approvisionnement et à relier nos communautés d'un océan à l'autre. Ce financement accordé à l'Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton est une bonne nouvelle pour les communautés desservies par l'aéroport. Il permettra aux résidentes et aux résidents de la région de voyager de façon sécuritaire et efficace, que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles. Grâce à de tels investissements dans notre secteur aérien, nous pourrons bâtir des communautés plus saines et plus fortes à Moncton et aux quatre coins du pays. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Des milliers de voyageurs et de propriétaires d'entreprises du Nouveau-Brunswick comptent sur l'Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton tous les jours pour voir leur famille ou acheminer leurs biens vers les marchés. Il s'agit d'un élément clé de notre infrastructure commerciale, et l'investissement que nous réalisons aujourd'hui lui permettra de continuer à être un moteur économique vital pour notre région. »

L'honorable Dominic LeBlanc

Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les aéroports et les services de transport aérien renforcent nos chaînes d'approvisionnement, stimulent la croissance économique et nous relient. En tant que plus grand aéroport de la province, l'Aéroport international Roméo-LeBlanc joue un rôle important dans la vie quotidienne de tous les gens du Nouveau-Brunswick. L'investissement d'aujourd'hui contribuera à améliorer l'avantage concurrentiel de notre région, tout en créant des débouchés économiques pour les années à venir. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre des Langues officielles, ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et députée de Moncton--Riverview--Dieppe

« L'Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton fait partie intégrante de l'économie régionale. Il est une porte d'entrée vitale à la plaque tournante stratégique en matière de transport de notre communauté. Cet investissement important du gouvernement du Canada est indispensable pour que les infrastructures et les services essentiels soient maintenus de façon sécuritaire, fiable et efficace. »

Courtney Burns

Présidente-directrice générale

Aéroport international Roméo-Leblanc du Grand Moncton

Les faits en bref

Depuis la mise en place du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires en 1995, le gouvernement du Canada a investi plus de 1,25 milliard de dollars afin d'appuyer 1 239 projets dans 201 aéroports locaux, régionaux et plus petits du Réseau national d'aéroports partout au pays. Les projets financés comprennent la réparation et la remise en état des pistes et des voies de circulation, l'amélioration du balisage lumineux, l'achat d'équipement de déneigement et de véhicules de lutte contre les incendies, et l'installation de clôtures de contrôle de la faune.

