GATINEAU, QC, le 23 sept. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à nommer en poste des candidats hautement qualifiés capables de servir au mieux les intérêts des Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a annoncé que Thomas Brady a été à nouveau nommé au Conseil canadien des relations industrielles pour une durée de trois, à partir du 11 octobre 2022. M. Brady a été membre à temps plein du Conseil de mai 2017 à mai 2021. Il a été nommé à nouveau suivant une consultation avec des organismes représentant les employeurs.

En tant que membre du Barreau de l'Ontario depuis 1983, M. Brady possède une expertise approfondie des normes du travail fédérales, de l'emploi, des droits de la personne et du droit administratif. Tout au long de sa carrière, M. Brady a joué un rôle important dans des litiges complexes touchant le travail, les droits de la personne et l'emploi devant des tribunaux administratifs, de même que devant la Cour fédérale et la Cour suprême. Grâce à ses solides compétences en analyse juridique, en recherche et en rédaction, il a fait de la recherche et rédigé des articles pour des publications juridiques et des cabinets d'avocats. Enfin, il est co-auteur d'un texte lauréat d'un prix sur l'examen judiciaire sur la législation canadienne du travail, de même que des chapitres sur la législation canadienne sur le travail et l'emploi dans l'encyclopédie de l'American Bar Association, International Labor and Employment Law.

Le Conseil canadien des relations industrielles est un tribunal quasi judiciaire indépendant et représentatif qui est responsable de l'interprétation et de l'application de la partie I (Relations du travail) et de certaines dispositions de la partie II (Santé et sécurité au travail) et de la partie III (Normes du travail) du Code canadien du travail. Le Conseil est également responsable de l'interprétation et de l'administration de la partie II (Relations professionnelles) de la Loi sur le statut de l'artiste, et des appels en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés.

La mission du Conseil est de contribuer à établir un climat harmonieux dans les relations industrielles dans le secteur sous réglementation fédérale et d'en faire la promotion. Il contribue aux normes de santé et de sécurité et aux normes du travail en milieu de travail grâce à une administration impartiale, efficace et adéquate des règles de conduite régissant les employés, le travail et la gestion, en vertu du Code canadien du travail, de la Loi sur le statut de l'artiste et de la Loi sur le Programme de protection des salariés.

Citation

« Je tiens à féliciter M. Brady pour sa nouvelle nomination au Conseil canadien des relations industrielles. Je tiens à le remercier de son dévouement à faire la promotion d'un environnement de travail équitable partout au Canada. Avec M. Brady parmi ses membres, le Conseil continuera d'avoir l'expertise et les moyens de résoudre des enjeux complexes touchant les relations de travail. » - Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr.

Les faits en bref

Comme le prévoit le Code canadien du travail, le Conseil canadien des relations industrielles est composé d'une personne neutre à temps plein à la présidence, de deux personnes neutres ou plus à la vice-présidence, et d'un maximum de six membres à temps plein représentant les employeurs et les employés en nombre égal. Des vice-présidents et des membres à temps partiel peuvent également être nommés au Conseil.

