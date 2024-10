OTTAWA, ON, le 29 oct. 2024 /CNW/ - Le Canada bâtit un avenir où la pauvreté sera éradiquée et où les personnes de toutes les générations auront une chance égale de réussir. En 2019, le gouvernement du Canada a mis sur pied le Conseil consultatif national sur la pauvreté afin d'appuyer la mise en œuvre d'Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, a annoncé la nomination de deux nouveaux membres au Conseil consultatif national sur la pauvreté. Marie Christian occupera le poste de membre ayant des responsabilités particulières en ce qui concerne les questions touchant les enfants, et Lindsay Kretschmer occupera celui de membre général.

La ministre a aussi annoncé le renouvellement du mandat de deux autres membres du Conseil : Kwame Julius McKenzie, membre général, et Scott MacAfee, président du Conseil.

La ministre Sudds a tenu à remercier les deux membres sortants, Sylvie Veilleux et Rachelle Metatawabin, pour les contributions apportées au cours de leur mandat.

Le Conseil joue un rôle capital afin d'appuyer la mise en œuvre de la Stratégie de réduction de la pauvreté en s'engageant auprès des Canadiens et en produisant un rapport annuel pour faire état des progrès en matière de réduction de la pauvreté. Le rapport de cette année a été déposé le lundi 28 octobre.

La ministre tient à remercier le Conseil pour son rapport. Elle demeure à l'écoute des recommandations du Conseil afin de créer un Canada où tout le monde a la possibilité de réussir.

Citations

« Les nouveaux membres apportent de nouvelles perspectives concernant des moyens de lutter contre la pauvreté et de réduire celle-ci au Canada. Nous demeurons toujours aussi résolus à faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte, et nous reconnaissons la détermination des personnes qui collaborent avec nous en vue d'atteindre cet objectif. Ensemble, nous continuerons d'agir avec un sentiment d'urgence, de travailler au service des Canadiens et de bâtir un Canada plus fort et plus inclusif où tout le monde a la chance de réussir. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds

« L'an dernier, le Conseil consultatif national sur la pauvreté a été aux premières loges pour apprendre comment de plus en plus de gens se trouvent en mode survie et sont à la recherche d'une certaine stabilité malgré les coûts à la hausse. Nous espérons que notre cinquième rapport annuel suscite un profond sentiment d'urgence pour que soient prises de façon continue des mesures courageuses en vue d'éradiquer la pauvreté. Le Canada doit agir de toute urgence afin d'apporter des améliorations dans les domaines qui posent actuellement problème dans la vie des gens (par exemple, les coûts à la hausse du logement et des aliments). Cela consiste notamment à adapter et à modifier les efforts actuels ainsi qu'à ne pas oublier l'importance d'empêcher qu'encore plus de personnes ne connaissent l'expérience traumatisante de la pauvreté. Alors que nous accueillons de nouveaux membres au sein du Conseil, nous maintenons notre engagement à tenir le gouvernement du Canada responsable auprès des Canadiens de faire diminuer la pauvreté. »

- Le président du Conseil consultatif national sur la pauvreté, Scott MacAfee

Faits en bref

La Stratégie de réduction de la pauvreté a instauré le seuil officiel de la pauvreté au Canada et a fixé des cibles concrètes de réduction de la pauvreté, permettant ainsi de mesurer la pauvreté et de suivre les progrès réalisés. Les cibles sont les suivantes : une réduction de 20 % de la pauvreté par rapport aux niveaux de 2015 d'ici 2020; un objectif atteint plus tôt que prévu; une réduction de 50 % de la pauvreté d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2015, ce qui correspond aux objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies.

La Stratégie de réduction de la pauvreté prévoyait également la mise sur pied du Conseil consultatif national sur la pauvreté, qui a pour mandat de fournir des conseils indépendants au gouvernement, de présenter un rapport annuel sur les progrès réalisés relativement aux cibles gouvernementales de réduction de la pauvreté et de poursuivre le dialogue avec les Canadiens à ce sujet.

Les membres du Conseil ont été choisis dans le cadre d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite, dont le but est de refléter la diversité du Canada. Parmi les membres figurent notamment des Autochtones, des personnes racisées et des gens ayant l'expérience de la pauvreté.

Dans le rapport de 2024, le Conseil formule six recommandations autour de trois thèmes : Combler les besoins essentiels pour prospérer : cela comprend des mesures visant à faire face à l'augmentation du coût de la vie, à mieux répondre aux besoins fondamentaux en matière de logement et à accroître la sécurité alimentaire. Améliorer l'accès aux prestations et la fourniture de services : cela comporte la nécessité de mettre en place des mesures accessibles et équitables pour faciliter l'accès aux prestations et aux services, ainsi que des mesures de soutien supplémentaires pour les initiatives de navigation dans les systèmes et le secteur sans but lucratif. Bâtir des communautés fortes et favoriser l'équité : cela comprend la création d'un plan visant à lutter contre les inégalités liées à la pauvreté afin de réduire le taux de pauvreté dans les groupes marginalisés.



