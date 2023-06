Le CCM donne des conseils sur la mise en œuvre de la stratégie nationale sur la démence.

OTTAWA, ON, le 20 juin 2023 /CNW/ - Selon les plus récentes données nationales, près de 474 000 personnes âgées de 65 ans et plus au Canada ont reçu un diagnostic de démence, dont la maladie d'Alzheimer. Les organismes comme la Société Alzheimer du Canada estiment que, d'ici 2030, le nombre de Canadiennes et Canadiens atteints de démence approchera le million.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui la nomination de nouveaux membres au Comité consultatif ministériel (CCM) sur la démence et le renouvellement du mandat de certains autres pour une période de trois ans. Ces 12 personnes fourniront des conseils fondés sur des données probantes concernant les questions actuelles et émergentes liées à la démence, notamment les possibilités d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence et de leurs aidants.

Le ministre Duclos a ouvert la réunion de deux jours du CCM par des discussions avec les membres sur les domaines prioritaires de la lutte contre la démence, notamment le besoin de données en vue d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence et des soignants, les soins axés sur la personne, ainsi que la réduction des risques et la sensibilisation.

Le CCM est composé de personnes vivant avec la démence, d'aidants naturels, de chercheurs, de représentants provenant de groupes de défense des droits, et de professionnels de la santé.

Les personnes suivantes ont été nommées ou reconduites dans leurs fonctions :

D r Zahinoor Ismail (coprésident), clinicien-chercheur, professeur de psychiatrie, neurologie, épidémiologie et pathologie à l'Institut du cerveau Hotchkiss et à l'Institut de santé publique O'Brien de l'Université de Calgary , et ancien président universitaire (domaine d'intérêt professionnel : syndromes neuropsychiatriques) de l'International Society to Advance Alzheimer's Research and Treatment (ISTAART), de l'Alzheimer's Association des États-Unis

Barb Shellian (coprésidente), infirmière autorisée et ancienne présidente de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada

Sylvie Belleville, professeure au Département de psychologie de l'Université de Montréal et directrice de laboratoire à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM) et ancienne coprésidente du Conseil consultatif de l'Institut du vieillissement des Instituts de recherche en santé du Canada et directrice du CRIUGM

Habib Chaudhury, président et professeur au Département de gérontologie à l'Université Simon Fraser

Faye Forbes, ancienne membre active du Conseil d'administration de la Société Alzheimer du Canada (SAC), du Conseil d'administration de la Société Alzheimer de la Nouvelle-Écosse, du Comité de recherche de la SAC, du Conseil consultatif du programme Translating Research in Elder Care (TREC), du Consortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement, du programme engagement des personnes ayant une expérience de la démence (EPLED)

Nadine Henningsen, directrice générale de l'Association canadienne de soins et services à domicile et présidente du Comité exécutif de l'International Alliance of Carer Organizations

Dre Pamela Jarrett, gériatre au Réseau de santé Horizon, à Saint John, Nouveau-Brunswick, professeure associée de médecine à l'Université Dalhousie ; chercheuse principale et cochercheuse principale de projets menés dans le cadre du projet pilote sur les aînés en santé au Nouveau-Brunswick

Jim Mann, cadre et entrepreneur à la retraite, bénévole et militant en faveur des personnes atteintes de démence, ancien membre du conseil d'administration de la Société Alzheimer du Canada (SAC) et de la Société Alzheimer de la Colombie-Britannique; chercheur et cochercheur principal de projets financés par les IRSC

Erica Matthews, travailleuse sociale médicale à l'autorité sanitaire de la Saskatchewan (SHA), professeure adjointe à la Faculté de médecine de l'Université de la Saskatchewan et bénévole auprès de la Société Alzheimer de la Saskatchewan

Jennifer Picek, infirmière autorisée et navigatrice des systèmes de santé pour l'Inuvialuit Regional Corporation

Dr Samir Sinha, directeur du département de gériatrie du Système de santé Sinaï et Réseau universitaire de santé à Toronto, directeur de la Division de la recherche en politique de la santé au National Institute of Ageing, professeur à l'Université de Toronto, professeur adjoint du Département de médecine de l'École de médecine de l'Université Johns Hopkins et président du Comité technique chargé de l'élaboration de la nouvelle Norme nationale du Canada Soins de longue durée de l'Organisation de normes en santé (HSO)

Claire Webster, conseillère certifiée en matière de soins aux personnes atteintes de démence, conseillère professionnelle agréée en matière de vieillissement, fondatrice et présidente de Passage aidant et fondatrice et ambassadrice du Programme de formation sur la démence de l'Université McGill

Le CCM a été institué en 2018 en application de la Loi relative à une stratégie nationale sur la maladie d'Alzheimer et d'autres démences. Ce comité a participé activement à l'élaboration de la stratégie intitulée Une stratégie sur la démence pour le Canada : Ensemble, nous y aspirons, publiée en 2019. On s'attend à ce que celle-ci fournisse des conseils d'experts et des recommandations à mesure que le Canada poursuit la mise en œuvre de la stratégie nationale.

Citations

« Notre gouvernement a la ferme intention de poursuivre ses efforts pour faire du Canada un pays où toutes les personnes atteintes de démence et leurs aidants sont valorisés et soutenus, où la qualité de vie est optimisée, et où la démence est prévenue, bien comprise et traitée de manière efficace. Je félicite et remercie les membres nouvellement nommés et ceux qui ont été réélus; tandis que nous mettons sur pied la nouvelle Stratégie sur la démence pour le Canada, votre éventail d'expertise et d'expérience nous fournira des conseils et une orientation inestimables. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« L'accès aux soins pour les personnes atteintes de démence revêt une importance renouvelée pour la population canadienne. Malgré la forte augmentation prévue du nombre de personnes vivant avec une démence, des espoirs sont nourris par l'émergence de médicaments potentiellement modificateurs de la maladie. Cependant, le paysage des soins aux personnes atteintes de démence est largement inconnu et de nombreuses questions restent sans réponse. Des initiatives telles que le Conseil consultatif ministériel sont susceptibles de fournir des informations et des conseils pour orienter les chercheurs, les cliniciens et les décideurs politiques vers les questions fondamentales qui permettront de réduire les conséquences de la démence sur l'individu et les personnes qui s'en occupent, sur le public et sur le système dans son ensemble. »

Dr Zahinoor Ismail

Coprésident, Comité consultatif ministériel sur la démence

« Les travaux du Conseil consultatif ministériel contribueront grandement à la mise en œuvre de la stratégie canadienne sur la démence afin de soutenir la prévention, de définir les priorités en matière de recherche et de renforcer les efforts visant à assurer la qualité de vie des personnes atteintes de démence. Le Conseil fournira au ministre des avis étayés par des données probantes ainsi que des connaissances pratiques sur les soins aux personnes atteintes de démence, le soutien aux familles et aux aidants, et la sensibilisation du public. Il offrira des perspectives provenant de tout le pays et des points de vue divers afin d'améliorer les soins, la prévention et la recherche en matière de démence au Canada. »

Barb Shellian

Coprésidente, Comité consultatif ministériel sur la démence

Faits en bref

S'il est vrai que le risque de démence augmente avec l'âge, certaines mesures peuvent être prises pour le réduire. Par exemple, l'activité physique, une alimentation saine et équilibrée, le fait de ne pas fumer, la gestion efficace des maladies chroniques telles que l'hypertension et le diabète, et le maintien d'un poids sain sont autant de facteurs qui réduisent le risque de démence.

La majorité des cas de démence ne sont pas liés à la génétique. Il existe des formes génétiques de démence, mais elles sont extrêmement rares (environ 1 % de l'ensemble des personnes qui en sont atteintes). Si la génétique entraîne un risque plus élevé, il est néanmoins possible de réduire le risque global en agissant sur les facteurs de risque modifiables.Bien des gens au Canada seront touchés par la démence au cours de leur vie, que ce soit par un diagnostic personnel ou par celui d'un proche. Il est donc essentiel d'intensifier les efforts collectifs pour réduire la stigmatisation liée à la démence et pour rendre nos communautés plus accueillantes pour les personnes âgées et plus inclusives à l'égard des personnes atteintes de démence.

Depuis 2017, le gouvernement du Canada a accordé un financement de plus de 300 millions de dollars pour soutenir la stratégie nationale sur la démence. Dans le budget de 2022, une enveloppe supplémentaire de 50 millions de dollars a été annoncée en faveur de la démence et de la santé du cerveau.

