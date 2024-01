GATINEAU, QC, le 31 janv. 2024 /CNW/ - La plus grande ressource du Canada est sa population. Les entreprises et les organisations ont tout à gagner à disposer d'une main-d'œuvre diversifiée et inclusive qui permet à tous les Canadiens, y compris les personnes en situation de handicap, de mettre leurs talents à profit et de réaliser leur plein potentiel. Le gouvernement fait donc des investissements importants et ciblés dans le développement de la main-d'œuvre au Canada afin d'aider les Canadiens à obtenir et à conserver de bons emplois et à s'y préparer, de même qu'à progresser dans leur carrière ou à devenir des travailleurs indépendants.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, a annoncé la campagne publicitaire Milieux de travail inclusifs qui se déroulera jusqu'en mars 2024. L'objectif de cette campagne est de sensibiliser les employeurs au fait que les personnes en situation de handicap sont une source importante de talents qui peuvent apporter un plus large éventail d'expériences et de compétences en milieu de travail. En puisant dans ce bassin de talents, les employeurs peuvent répondre à leurs besoins en matière d'emploi et apporter de la valeur à leur milieu de travail.

La campagne touche les petites et moyennes entreprises par l'intermédiaire de publicités sur les médias sociaux et le Web, dans les balados et à la radio, en mettant en évidence Canada.ca/justela, un répertoire de renseignements, d'outils et de ressources sur la façon d'embaucher des personnes en situation de handicap et de créer des milieux de travail inclusifs. Cela inclut :

le Fonds pour l'accessibilité, qui est destiné à des projets visant à rendre les collectivités et les milieux de travail canadiens plus accessibles;

le Programme de stages pratiques pour étudiants, qui aide les employeurs à embaucher des étudiants de niveau postsecondaire et à créer des expériences d'apprentissage intégrées au travail;

le Programme de solutions pour la main-d'œuvre sectorielle, qui finance des projets sectoriels aidant les employeurs à attirer et à maintenir en poste une main-d'œuvre qualifiée comprenant des membres de groupes en quête d'équité, y compris des personnes en situation de handicap;

Le programme Emplois d'été Canada , qui s'inscrit dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse et qui fournit des fonds aux organismes à but non lucratif, aux employeurs du secteur public et aux entreprises comptant 50 employés à temps plein ou moins pour créer des possibilités d'emploi d'été pour les jeunes;

, qui s'inscrit dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse et qui fournit des fonds aux organismes à but non lucratif, aux employeurs du secteur public et aux entreprises comptant 50 employés à temps plein ou moins pour créer des possibilités d'emploi d'été pour les jeunes; La Stratégie canadienne de formation en apprentissage, qui vise à soutenir une main-d'œuvre qualifiée, accréditée et inclusive. Les membres des groupes en quête d'équité, y compris les personnes en situation de handicap, reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour se diriger vers les métiers spécialisés et y réussir;

le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées, qui soutient des projets aidant les employeurs à embaucher et à maintenir en poste des employés en situation de handicap, et à créer des milieux de travail plus inclusifs et plus accessibles.

Cette campagne soutient les efforts déployés par le gouvernement du Canada pour aider tous les Canadiens à accéder aux ressources nécessaires pour surmonter les obstacles à l'emploi et acquérir des compétences et une expérience professionnelles précieuses afin d'être prêts pour les emplois d'aujourd'hui et de demain.

Citation s

« Les travailleurs en situation de handicap apportent des contributions novatrices et uniques aux milieux de travail dans l'ensemble du Canada. Ils nous aident à favoriser la croissance de notre économie et la résilience des collectivités. C'est pourquoi le gouvernement collabore avec les employeurs pour créer un Canada inclusif afin de bâtir des milieux de travail équitables où il n'y a pas d'obstacles physiques, sociétaux et comportementaux. Ensemble, nous ouvrons la voie à une croissance économique qui donne à toutes les personnes en situation de handicap les moyens de réussir, tout en bâtissant une économie qui fonctionne pour tout le monde. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

« Lorsque les lieux de travail deviennent plus accessibles, nous en tirons tous avantage. En poursuivant la campagne publicitaire Milieux de travail inclusifs, le gouvernement fait un autre pas en avant pour rendre notre pays et ses milieux de travail plus inclusifs pour les personnes en situation de handicap. J'encourage tous les Canadiens à se joindre à moi pour sensibiliser les gens de leurs collectivités et de leurs milieux de travail à l'accessibilité et à l'inclusion des personnes en situation de handicap. J'encourage également les employeurs à se renseigner sur le soutien et les ressources disponibles pour créer des milieux de travail plus accessibles et améliorer l'embauche et le maintien en poste des travailleurs en situation de handicap. »

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera

Les faits en bref

La campagne publicitaire Milieux de travail inclusifs soutient le pilier Emploi du Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap de gouvernement du Canada et contribue à l'action gouvernementale en cours visant à créer une main-d'œuvre canadienne inclusive.

et contribue à l'action gouvernementale en cours visant à créer une main-d'œuvre canadienne inclusive. L'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2022 a révélé que 27 % des Canadiens âgés de 15 ans et plus, soit environ 8 millions de personnes, déclarent avoir une incapacité qui les limite dans leurs activités quotidiennes. On estime que 30,4 % des personnes en situation de handicap ne font pas partie de la population active.

Les personnes en situation de handicap sont souvent exclues de l'éducation, de l'emploi et des réseaux sociaux, ce qui entraîne un risque accru de pauvreté. Environ 645 000 Canadiens en situation de handicap ne travaillent pas et ne sont pas aux études, mais ont le potentiel de travailler.

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Mathis Denis, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, [email protected], 343-573-1846; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]