GATINEAU, QC, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir la population canadienne, du terrain de jeu jusqu'au podium. Appuyer le sport incite la population à rester active, tout en rassemblant les communautés de l'ensemble du pays dans un esprit de saine compétition.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, a annoncé l'octroi de 1 179 495 dollars à Biathlon Canada pour 2022-2023, dont 27 000 dollars seront consacrés à la sécurité dans le sport.

Grâce à cet investissement, l'organisme aura les moyens financiers de mener ses activités courantes, de promouvoir le biathlon auprès de la population canadienne et d'appuyer les athlètes de haut niveau qui nous représentent aux échelles nationale et internationale, tout en offrant un milieu sécuritaire aux athlètes partout au Canada. Le financement comprend 325 000 dollars pour organiser les huitième et neuvième coupes de l'Union internationale de biathlon (UIB), du 22 au 28 février et du 1er au 4 mars 2023, à Canmore, en Alberta.

À titre de plus important bailleur de fonds du système sportif au Canada, le gouvernement du Canada est fier d'investir dans le développement des athlètes canadiens et les organismes nationaux et multisports qui les soutiennent, ainsi que dans la tenue de rencontres sportives internationales.

Citations

« Nous accordons notre soutien aux organismes de sport pour les aider à mieux servir leurs athlètes et à offrir des milieux d'entraînement plus sécuritaires pour tout le monde. Grâce à notre soutien, Biathlon Canada sera en mesure d'atteindre ces objectifs. Nous permettons à nos athlètes de mettre leurs habiletés à l'épreuve ici même, au pays, et sur la scène internationale. En 2023, les huitième et neuvième coupes de l'UIB inciteront nos jeunes à rester actifs et à persévérer dans l'atteinte de leurs objectifs. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Nous sommes très heureux de donner le coup d'envoi des huitième et neuvième coupes de l'UIB, dans la magnifique ville de Canmore, en Alberta, en faisant cette annonce formidable. Depuis le 23 février, Biathlon Canada est également signataire en bonne et due forme de Sport Sans Abus. Notre mission est d'aider les biathlètes à atteindre leurs objectifs, dans un environnement sécuritaire et inclusif. Nous remercions sincèrement Sport Canada et la ministre St-Onge de leur soutien à Biathlon Canada et au système sportif canadien ».

- Heather Ambery, directrice générale, Biathlon Canada

Les faits en bref

Biathlon Canada est l'organisme officiel qui encadre le biathlon au Canada . L'organisme regroupe plus de 2 100 membres.

. L'organisme regroupe plus de 2 100 membres. Les fonds versés aux organismes de sport nationaux proviennent principalement du Programme de soutien au sport de Sport Canada. Une partie de l'investissement de cette année provient du Fonds de relance pour les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport, qui est administré par divers programmes existants et sera notamment mis à contribution à hauteur de 300 millions de dollars sur 2 ans pour aider les organismes à se remettre de la pandémie. Quant à la somme consacrée par Biathlon Canada en 2023 pour l'organisation des huitième et neuvième coupes de l'UIB, elle est rattachée au Programme d'accueil de Sport Canada.

Pour pouvoir bénéficier d'un financement, tous les organismes de sport doivent avoir une politique en matière de harcèlement, d'abus et de discrimination; offrir une formation obligatoire sur ces questions; et donner accès à un tiers indépendant pour recevoir et gérer les plaintes. Les organismes que finance le gouvernement fédéral devront avoir recours aux services du Bureau du Commissaire à l'intégrité dans le sport, le mécanisme tiers indépendant désigné.

Biathlon Canada a signé une entente pour adhérer au programme Sport Sans Abus. Il aura notamment accès aux services du Bureau du commissaire à l'intégrité du sport, le mécanisme tiers indépendant qui reçoit et gère les plaintes en matière de harcèlement, d'abus et de discrimination à l'échelle nationale.

À compter du 1 er avril 2023, Sport Canada modifiera les accords de contribution avec les organismes qui satisfont aux nouvelles exigences d'admissibilité du Cadre de financement en matière de sport. Le but est de s'assurer que les organismes de sport subventionnés par le gouvernement fédéral respectent des normes précises en matière de gouvernance, de reddition de comptes et de sécurité du sport.

avril 2023, Sport Canada modifiera les accords de contribution avec les organismes qui satisfont aux nouvelles exigences d'admissibilité du Cadre de financement en matière de sport. Le but est de s'assurer que les organismes de sport subventionnés par le gouvernement fédéral respectent des normes précises en matière de gouvernance, de reddition de comptes et de sécurité du sport. Le Bureau du Commissaire à l'intégrité dans le sport est responsable d'appliquer le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport au moyen de processus qui tiennent compte des traumatismes, et qui sont compatissants et efficaces, en plus de traiter toutes les parties concernées de façon juste, respectueuse et équitable.

