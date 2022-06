Le gouvernement du Canada annonce l'octroi d'un appui au Grand défi Pierre Lavoie

L'investissement permettra d'offrir des activités qui font la promotion de saines habitudes de vie

MONTRÉAL, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le sport et l'activité physique jouent un rôle essentiel pour bâtir des communautés dynamiques et saines. En plus de renforcer l'estime de soi et les compétences de leadership, faire du sport permet aux jeunes de grandir et de s'épanouir physiquement, émotionnellement et socialement.

Hier, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, a annoncé l'octroi d'un investissement de 500 000 dollars au Grand défi Pierre Lavoie. Les fonds accordés permettront d'offrir des activités qui font la promotion de saines habitudes de vie.

Au moyen de ses différents volets comme la Tournée des écoles, le Défi des Cubes énergie et le 1000 KM, la mission du Grand défi est de créer une culture en santé préventive en amenant les gens à bouger et à adopter de saines habitudes de vie, afin de produire un changement durable au sein de la population.

Le gouvernement du Canada appuie le Grand défi depuis 2010. L'aide octroyée a d'ailleurs aidé l'organisme à offrir ses activités ailleurs au pays, soit en Alberta, Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Île-du-Prince-Édouard et Saskatchewan.

Citations

« Que ce soit pour s'amuser entre amis, se donner à fond ou réaliser un défi personnel, bouger est vital à notre bien-être et au maintien d'un mode de vie sain. Nous sommes fiers de nous associer à des initiatives qui encouragent les Canadiennes et Canadiens faire du sport et de l'activité physique en plein air. Grâce au Grand défi Pierre Lavoie, nos jeunes s'amusent tout en apprenant l'importance d'être actifs et de bien manger. Ce sont là des leçons qui, nous l'espérons, dureront toute leur vie. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Nous sommes très reconnaissants de l'appui financier renouvelé du gouvernement du Canada. Je tiens à remercier l'honorable Pascale St-Onge et son ministère de leur confiance envers notre organisation. La promotion de saines habitudes de vie est essentielle pour espérer une santé durable chez tous les Canadiens. Le Grand défi et moi serons là pour proposer des activités et programmes engageants, inclusifs et accessibles pour les Canadiens de tous âges. »

- Pierre Lavoie, cofondateur, Grand défi Pierre Lavoie

Les faits en bref

Lancé en 2008, le Grand défi Pierre Lavoie est devenu la plus grande initiative de promotion de la santé au Québec. Il vise à faire mieux connaître les avantages de l'activité physique au Canada.

Le gouvernement du Canada appuie le Grand défi depuis 2010, à raison d'une contribution annuelle de 500 000 dollars dans le cadre du Programme de soutien au sport de Sport Canada.

En 2020-2021, le Grand défi a reçu un financement supplémentaire de 100 000 dollars par l'entremise du Fonds d'urgence relatif à la COVID-19.

Sport Canada https://www.canada.ca/fr/services/culture/sport.html

Le Grand défi Pierre Lavoie https://www.legdpl.com/

